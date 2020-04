Lunes 13/04/2020

10:29 La mayoría de los 197 residentes de la “Cardenal Marcelo” de Valladolid da positivo por coronavirus

La gran mayoría de los 197 residentes del centro de mayores de Cardenal Marcelo, en Valladolid, ha dado positivo en los test para la detección del coronavirus. No en vano, a falta de recibir los resultados de todas las pruebas, solo nueve usuarios han dado negativos, tres indeterminados y más de un centenar está contagiado por Covid-19.

10:14 Sin efecto los premios de retención de los mejores MIR por el Covid

La Junta ha dejado sin efecto los “Premios José María Segovia de Arana”, convocados anualmente para tratar de retener a los mejores médicos MIR, como consecuencia de la normativa establecida para afrontar la crisis del coronavirus, que ya establece algunas fórmulas de contratación para este colectivo.

09:53 Se siguen necesitando donaciones de sangre

La Diputación de Segovia recuerda que, bajo cita previa, se puede seguir donando sangre en el punto fijo del Centro Cultural de San José de la capital.

09:42 Fernández Mañueco pide para el futuro una respuesta “más moderna y del S.XXI”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido este lunes, en una entrevista en Onda Cero, que las administraciones públicas se preparen para poder ofrecer en el futuro una respuesta “más moderna, activa y del siglo XXI” a crisis como la actual del coronavirus, ya que la dada en las últimas semanas ha sido “antigua y atrasada”.

09:16 Quienes vuelvan hoy al trabajo deberán llevar mascarilla

Las mascarillas higiénicas que a partir de hoy se repartirán en el transporte público son una protección complementaria para aquellas personas que tienen que salir a la calle por motivos laborales y no pueden mantener el distanciamiento social. Sirven de barrera de protección pero no poseen filtros de partículas aunque deben cubrir la nariz, boca y barbilla y, una vez ajustadas, no deben tocarse con las manos.

09:00 Se reactiva la industria tras el fin del permiso retribuido

Actividades del sector de la industria retoman sus trabajos a partir de este lunes, una vez que ha finalizado la vigencia del permiso retribuido recuperable que las obligó a paralizarse. Lo hacen bajo las recomendaciones para preservar la seguridad en el desplazamiento y en el centro de trabajo.

Resumen 12/04/2020

Domingo de luces y sombras en la Comunidad. Mientras el número de afectados sufría un repunte, con 575 casos más en un día hasta los 12.118, así como 42 fallecidos, uno más que el día anterior, la ocupación de las UCI bajó al 66 por ciento, tres puntos menos, aunque con variaciones entre hospitales. Además, hubo que lamentar el fallecimiento de 42 personas, por lo que la cifra total desde que arrancara la crisis alcanza ya las 1.263 muertes.

Por su parte, y ante la vuelta hoy al trabajo de una parte importante de la población, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió al del Gobierno, Pedro Sánchez, que el se actúe con rigor y que el trabajo se tiene que desarrollar con seguridad, lo que ahora no se garantiza, por lo que no ve con buenos ojos que se recupere la actividad empresarial en algunos sectores. Del mismo modo, recomendó a estos empleados evitar el transporte público para ir a su puesto, y en la medida de lo posible ir andando, en bicicleta o en vehículo propio.