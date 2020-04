El cardenal arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha lanzado un nuevo vídeo a las redes sociales para recordar que los fieles cristianos todavía siguen celebrando la Fiesta de la Pascua con esperanza por el triunfo de Jesús sobre la muerte, en el que apela precisamente a esta esperanza, como la mejor medicina para hacer frente a la alerta sanitaria por el coronavirus que va a desembocar si no lo ha hecho ya en una crisis económica y social sin precedentes en la reciente historia de nuestro país.

Durante un audiovisual de diez minutos de duración, el religioso comparte con todos algunas reflexiones que le preocupan ante el presente, pero, sobre todo, el futuro de esta pandemia, como son el miedo al contagio y la incertidumbre por lo que se avecina en todos los ámbitos, aunque, paralelamente, Blázquez invita a todos a “tener imaginación” y pensar en el tiempo siguiente a esta crisis “desde el gozo y la satisfacción” por haber superado todas las dificultades que el estado de alarma actual está presentando a la sociedad en la convivencia en casa o en la comunicación y las relaciones con los demás, en nuestro camino hacia la esperanza.

Blázquez aprovecha también este vídeo para mostrar su tristeza por el distanciamiento de la clase política de este país y recordar que sólo desde la unidad se podrá vencer al Covid-19 y afrontar la recuperación con más garantías de éxito. “Los responsables políticos saben que sólo unidos podremos salir de esta, y por eso me hace sufrir que no terminen de ver lo que en la época de la Transición se pudo ver en España”, señala el prelado, mientras anima a los dirigentes y la oposición a que renueven el espíritu de la Transición para afrontar la salida de esta crisis sanitaria, económica y social.“Si no lo hacemos será imposible que se alcancen pactos mayores o menores”, insiste el cardenal en su mensaje, a la vez que reprocha a aquellos quienes estos días se apoyan en el insulto y la desacreditación del rival en lugar de buscar soluciones por el bien común. “El insulto es el reflejo de la debilidad interior y no es ninguna razón ni tampoco la solución a la situación actual”, finaliza el religioso