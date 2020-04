La crisis sanitaria por la que atraviesa España desde hace ya más de un mes, con los españoles confinados en casa sin poder salir salvo los imprescindibles y esenciales para mantener las constantes vitales del país, está afectando a todos los ámbitos de la vida. También al mundo del deporte, puesto que los deportistas no son considerados trabajadores esenciales y han de permanecer en sus hogares como los demás, con los problemas que ello conlleva para muchos de ellos que no tienen espacio para poder entrenar en condiciones y prepararse para estar listos para volver a la competición cuando todo esto pase. Una situación que es complicada también para los clubes y para las federaciones deportivas, sobre todo de actividades o deportes minoritarias, que están conteniendo la respiración estos días de pandemia, preocupados como no puede ser de otra manera ante la que se avecina en materia económica en nuestro país.

Así lo transmiten desde la Asociación de Federaciones Deportivas de Castilla y León (Afedecyl) en un documento al que ha tenido acceso LA RAZÓN, cuyo presidente Gerardo García se reunía hace unos días con el consejero de Cultura y Turismo, Javier Ortega, y con la directora general de Deportes, María Perrino, para analizar la situación actual, y conocer de primera mano las medidas en las que está trabajando la Junta para reflotar a este sector, además de aprovechar el encuentro para trasladarle al consejero las principales demandas de las federaciones deportivas y clubes.

Entre ellas, las subvenciones pendientes de 2019, las de este año, tanto para clubes como las federaciones deportivas que siguen sin estar convocadas, así como el tema de las titulaciones federativas. El presidente de Afedecyl mostraba al consejero su inquietud ante una situación tan extraordinaria como ésta y por ello pedía medidas extraordinarias, en la línea de los que se está haciendo en otras comunidades.

También trasadaba su preocupación por la lentitud de los procesos habituales en las convocatoria y resolución de subvenciones en materia deportiva condenaría a muchas Federaciones a problemas financieros que pondrían en serio peligro su continuidad. “En el mejor de los casos, por las fechas que estamos, nos iríamos a su resolución en julio y que se cobre en noviembre, siendo optimistas”, lo que puede poner en serio riesgo la supervivencia de estas federaciones y clubes, a los que la soga les llega al cuello, como suele decirse. En este sentido, Gerardo García recordaba al consejero de Cultura y Turismo que en otras Comunidades Autónomas ya se han tomado medidas en firme y existe el compromiso de incrementar el importe de las subvenciones así como de adelantar el 50 por ciento de las mismas para dotar de liquidez a las federaciones. Y aunque consideran que hay vvoluntad política por parte del Gobierno autonómico, el presidente de Afedecyl advierte de que e situaciones como la actual las palabras muchas se las lleva el viento y por ello urge a llegar a acuerdos y que este compromiso se vea en hechos tangibles.

Respecto a las titulaciones deportivas, la federación advierte también de la problemática existente, que no es de ahora sino que viene de largo, y está poniendo en serio peligro el normal desarrollo de competiciones organizadas, tanto por la Federación como por las administraciones públicas (deporte escolar) en la próxima temporada. Gerardo García asegura que hay inquietud porque la Ley no permite a las federaciones impartir esas titulaciones federativas y solo contempla las oficiales, algo que, según dice, el consejero se mostró de acuerdo le trasladó su compromiso de resolverlo.

Finalmente, en este encuentro estuvo también encima de la mesa la vuelta a la normalidad con las competiciones y eventos deportivos. Al respecto, el presidente de Afedecyl señala que desde la Consejería les han comunicado que los plazos y condiciones vendrán determinadas desde el Gobierno de España, si bien apunta que este proceso podría ser asimétrico por Comunidades e incluso por provincias.

Plan Marshall para el deporte

Por otro lado, aye rjueves Afedecyl participaba junto al resto de Asociaciones de Federaciones Deportivas de España en una reunión telemática para abordar el presente y el futuro del deporte en el país, donde todas ellas conincidieron en señalar en la necesidad de llevar a cabo un Plan Marshall para ayudar a las entdades deportivas y federaciones a salir adelante y sobrevivir a esta pandemia. Un encuentro en el que se elaboró un documento que se ha trasladado a las distintas administraciones públicas

Entre ellas, se pide un Plan de Contingencia dedicado a subvenciones a clubs, federaciones y otras entidades sin ánimo de lucro para el sostenimiento de la actividad deportiva y paliar el déficit derivado de la crisis de la Covid-19. Igualmente, y si no existieran estas medidas de urgencia que necesitan, las federaciones proponen una treintena de acciones de todo tipo, como aplicar un IVA “superreducido” del 4 por ciento a la actividad deportiva, eximir del Impuesto de Sociedades a las entidades con menos de 100.000 euros de ingresos, o financiar Federaciones con impuestos de las apuestas deportivas, entre otras.