La Indignidad que España no merece

En el debate del congreso ayer para aprobar una nueva prórroga, ha quedado definitivamente patente que la tragedia que vive España, no es lo más importante para el gobierno. Es muy grave hablar así, ya lo sé , pero lo que veníamos ya sospechando, frotándonos los ojos, para no pensar mal, y no poderlo imaginar, por desgracia se convierte en una realidad. Es de no podérselo creer ante tal tragedia, que estamos viviendo pero a los hechos y no opiniones, me remito .

Somos calificados a nivel mundial y unánimemente como el país que está en último lugar en la gestión de esta pandemia. Por tristísima desgracia no dan crédito a los miles de muertos, que tenemos, que es lo que más me cuesta poder creer, por la gravedad y tristeza sin palabras que ello tiene, y el profundo respeto que les debemos así como a sus familias. La grave negligencia, se vive desde el principio, con la falta de todos los equipos, para todos los sanitarios, residencias de mayores, fuerzas de seguridad y todos los sectores que lo requieren con urgencia, y sigue produciéndose hace pocos días con reparto de mascarillas fraudulentas, y por tanto, con el nuevo contagio originado a muchísimos sanitarios. La devolución en estos días de enormes contingentes de los necesarios test, por inservibles, de obtención fraudulenta y a estas alturas. Los planes esenciales pero tan retrasados para el control del estudio serologico que debieran haber empezado el día 7 de este mes - según la presentación de los expertos, que el día 8 a su vez se declara que va a empezar enseguida, que el 21 no han empezado y comenzarán el 27 de abril con lo que los primeros resultados no serán hasta el 27 de Junio; todo ello dicho a preguntas de televisión española -; por lo cual no haber podido comenzado aún, y con todo lo anterior, lo trascendental que suponía y supone, para haber podido salvar muchísimas vidas, y poder seguir salvándolas, gracias a una actitud de enorme irresponsabilidad y falta de mínimo rigor, seriedad, y solvencia . La negligencia que ha causado tanta tragedia, recorrido ya un mes de camino, como mínimo, podría dejar de presidir esta gravísima situación, tornándose en diligencia y dejar de causar mucho más dolor ¿No? ¡Es imposible de entender y de admitir! Podemos sumar laboratorios españoles, hoy mismo, para la elaboración de miles de test que se han ofrecido para hacerlos al gobierno, hace tiempo, y obtienen la callada por respuesta, o lo mismo con los centros de investigación de las universidades que desde hace un mes se ofrecieron y solo hace pocos días han contactado con alguna. Por la décima parte de ello, al menos dimite el ministro del ramo y su equipo, y como se le mantiene todos los días, avalando su continuada culpabilidad, debiera haber dimitido el Presidente, por permanente conocedor y responsable de la repetición del fiasco y sucesivo engaño masivo.

Como de ello no existe ni una sola contrición, aceptación, explicación, solicitud de ayuda, ni corrección del más mínimo error y existe, en cambio, respuesta para justificar todo, con engaño malicioso; pues no se avanza en el problema central de la cura y protección de la salud de las personas, ni de los sanitarios, ni de todos los sectores necesarios, con todos los medios urgentes e imprescindibles; y por ello seguimos estando en último lugar de la resolución de la tragedia. Una desgracia. Menos mal que el sistema de salud, sus profesionales y el espíritu solidario de todos los sectores involucrados y de todos los españoles, es el que está luchando contra la enfermedad, doblegándola, día a día, heroicamente, en medio de una terrible tragedia.

Pero nos podríamos preguntar que esto no puede ser así de ninguna manera en una democracia moderna..., que esto no se da en ningún país, ya que el gobierno tendría que estar solo ayudando eficazmente y al máximo..., pues si, eso debiera ser así, pero desgraciadamente no es así.

Nadie duda ya del engaño desde el principio, de no decir la verdad, y la diferencia es que diciendo la verdad y siendo humildes para aprender, pedir ayuda , y aceptando la mucha que generosamente se le ha ofrecido, es como se afronta un grave problema. El gobierno conocía todo, al menos desde febrero y conscientemente no abordó el gravísimo problema, escondiendo todo, ocultándolo, por priorizar otros objetivos ideológicos, permitiendo para ello no impedir viajes desde Italia en plena crisis ya en ese país, animando manifestaciones y actos múltiples, con tal de llegar a esos objetivos en su calendario. Esto merece la dimisión en bloque, previa explicación y solicitud de perdón por negligencia dolosa, sin ningún tipo de duda.

Podríamos también lógicamente creer que todo esto es tan delicado, que estamos en un momento de tragedia nacional agravada por lo expuesto y que algo muy urgente habría que hacer, cuando en todos los paises han sabido ver La Luz, aún dentro de la tragedia..., pues no. Tampoco, a diferencia de lo que hacen en toda Europa, haciendo nada para proteger a cientos de miles de personas , sus comercios, actividades de todo tipo etc, que son la base de nuestra economía, cuidarles y planificar junto a todos los sectores económicos la mejor protección y planes responsables para preservar los puestos de trabajo y toda la actividad. Por mucho que la situación sea difícil, queriendo , se logra un plan inteligente y de resistencia y rearme ordenado. Pues dificil hasta la más mínima interlocución, y por tanto la más mínima, urgente y necesaria planificación . No es posible creérselo.

A todo lo anterior y lógicamente también a diferencia de los paises democráticos de nuestro entorno y de occidente, y teniendo solo que estar volcado un gobierno en todo tipo de acciones para resolver tan enorme problema, resulta que en España, en paralelo, a la gravísima tragedia, hay que añadir que se está atentando contra la libertad de expresión, con todo tipo de estratagemas. El vicepresidente la semana pasada queriendo acallar a medios que considera lesivos para la sociedad y la democracia, y en paralelo descubrimos todos los españoles pruebas escritas para ordenar el control de lo que esté generando mala imagen al gobierno. Es tan grave, que es motivo de rectificación del vicepresidente, y del ministro de Interior, o su cese inmediato. En democracia y en Europa es así. Ayer en el congreso, ningún reconocimiento ni rectificación. Hoy mismo lanzando insidias contra la justicia, siendo vicepresidente del gobierno. De no poder creer.

Ayer, en el congreso, preguntado el Presidente por los ataques al Rey, que es el Jefe del Estado, por parte del vicepresidente, la semana pasada, no dice nada, y repreguntado tampoco. Una imagen vale más que mil palabras. El Presidente sin defender al Rey, por los insultos de su vicepresidente la semana pasada . ¿ Es esto acatamiento a la constitución y cumplimiento de un miembro del gobierno de la promesa de lealtad al Rey y a la constitución?

Ello es motivo de exigencia de rectificación inmediata del vicepresidente o cese fulminante y si el Presidente lo ampara, de su propia dimisión express. Europa no puede ni imaginarse esto . Una auténtica ignominia en sede parlamentaria contra el Rey, y el Presidente callado.

Que a la mayor tragedia de España en los últimos 85 años tengamos que sumar , en medio de la misma , una verdadera estrategia de involucion democratica , desde el propio gobierno, amparada con escenificaciones muy sofisticadas, pero con los pasos bien medidos, y con el soporte del propio estado democrático y de derecho así como de la constitución, gracias a lo cual existen, para sibilinamente circundarla, así como la ley, y la legitimidad, en un momento de estado de alarma,

con plenos poderes; es algo que supera las enseñanzas chavistas, que todos los días vemos, ya que los objetivos son los mismos - el vicepresidente así lo dice sin rubor-, pero con muy elaborada tecnología para no ser demasiado estridente , según que momento , pero desde luego seguir un plan preestablecido y perverso.

Un gobierno que se dice progresista, teniendo que ayudarse de comunistas, que es lo más retrógrado y de muy llorado recuerdo en toda Europa, es lo más opuesto a una sociedad moderna y democrática del siglo XXI, y lo estamos viendo todos los días , priorizando sus estrategias y objetivos ya nada ocultos , de perversion dictatorial y antidemocratica, conculcadora de la libertad. El súmmum de la prueba es estar haciéndolo en medio de la mayor tragedia de España. Solo la ministra de Defensa mantiene la dignidad de los españoles y a la que agradeceremos sinceramente siempre. Todo lo demás, ninguna humanidad, nula sensibilidad, ninguna lealtad, dignidad, ni honra a miles de muertos, auténtica frialdad y alma helada en una tragedia humana desconocida, para tratar de aplicar el programa comunista de quién el parlamento europeo ha pedido "la condena de los crímenes cometidos por los regímenes Nazi y Comunista a lo largo del siglo XX, con la pérdida de vidas humanas y de la libertad, en escala hasta entonces nunca vista en la historia".

Nunca creímos que en esta situación tan grave y tan trágica en vidas humanas, en desgarros familiares de tristeza y profundo desconsuelo, un gobierno estuviera trabajando en paralelo, en otros intereses distintos y perversos para el conjunto de los españoles, y no exclusivamente en lo único y principal, en bien de la salud de todos los españoles, al igual que hacen en toda Europa .