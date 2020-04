La Diputación de Valladolid, que preside Conrado Íscar, ha organizado un seminario online dirigido a todos los profesionales que trabajan en residencias de personas mayores de la provincia, tanto públicas como privadas, con el fin de resolver todas las dudas que dichos expertos puedan tener sobre cómo enfrentarse al coronavirus.

El seminario será impartido por el doctor Raúl Ortiz de Lejarazu Leonardo, sin duda uno de los mayores especialistas en virología, consejero científico y director emérito del Centro Nacional de Gripe de Valladolid encuadrado en la red GISRS (Global Influenza Surveillance and Response System) de la OMS, vocal del Grupo de Vacunas y portavoz de infecciones respiratorias de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica(SEIMC), así como del Grupo Europeo RAISE (Raising Awareness of Influenza Strategies in Europe).

Durante el encuentro, el profesor Ortiz de Lejarazu aportará importante información para la gestión de la infección en los centros residenciales, además de atender en directo las dudas y consultas de los participantes a la conferencia.

El seminario tendrá lugar el miércoles 29 de abril, entre las 18,00 y las 19,00 horas a través de la plataforma GoToWebinar: La participación es gratuita, a través de invitación, y los interesados en participar deben ponerse en contacto con el Servicio de Familia e Igualdad de la Diputación de Valladolid a través del correo electrónico familiaeigualdad@dipvalladolid.es

Para aquellos profesionales que no puedan acceder por coincidencia de turnos de trabajo o cualquier otra circunstancia, y para información del público en general, el contenido del mismo se grabará y estará a disposición de todos los interesados en el canal de vídeo de la página web de la Diputación de Valladolid (https://canalvideo.diputaciondevalladolid.es), a partir del viernes 1 de mayo.