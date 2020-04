“Un exceso de prisa por salir puede provocar un repunte fatídico del coronavirus”. Así de contundente se ha mostrado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, durante la comparecencia en las Cortes regionales, para informar de los pasos dados por su Consejería a lo largo de estas largas semanas desde que estallara la pandemia. Casado ha indicado que “aunque llevamos siete semanas duras, en este momento, tenemos que ser responsables y más cautelosos que nunca” y “no podemos echar por tierra todo el esfuerzo hecho hasta ahora”.

En este sentido, la consejera ha vuelto a insistir en que este no es el momento aún de la desescalada, sino de aplicar su diseño. “Nos estamos jugando la salud y la economía y por ello no podemos salir, sin respetar la distancia social y si se dan permisos no es para jugar al balón. Lo que manda es el criterio y no tener casos”.

“Nos encontramos ante un reto de gran magnitud, un cambio de paradigma, a nivel social, económico y sanitario que tardaremos tiempo en superar de forma definitiva, provocando una situación inimaginable hace unos meses y generando una enorme incertidumbre sobre hacia qué deparará la situación, no sólo sanitariamente, sino en todos los órdenes de la sociedad”, ha manifestado también.

Una comparecencia que ha comenzado con un sentido minuto de silencio por todos los presentes en la sede parlamentaria y donde Casado ha iniciado su intervención a los profesionales sanitarios por su “dedicación y esfuerzo en condiciones realmente complicadas”

La consejera ha manifestado que a pesar de que la operativa de Castilla y León para adelantarse a la pandemia había comenzado un mes antes, "nuestro sistema sanitario ha tenido que reorganizarse y adaptarse a la evolución pandémica en todos sus ámbitos con el fin de dar la respuesta más eficaz, rápida y coordinada con el objeto de disminuir la incidencia de nuevos casos, de la prevalencia de la enfermedad, de su letalidad y su mortalidad.

Respuesta sanitaria

“El sistema sanitario, gracias al gran esfuerzo de reorganización acometido, ha sido capaz de asumir, con la absolutamente necesaria dedicación de sus profesionales, soportar esas altas tasas iniciales de ataque del virus entre la población castellana y leonesa” ha señalado y ha incidido en que en pocas semanas, el sistema sanitario de Castilla y León se ha reorganizado atendiendo a la complejidad de una emergencia de Salud Pública de semejante calado e intensidad, con una Atención Primaria con consultas telefónicas o presenciales, la telemedicina, el aumento sustancial de camas o las UCIs extendidas que han llegado a 536 camas, o la puesta en marcha del teléfono 900 222 000, que “ha dado respuesta a más de 48.000 consultas”

La consejera también se ha referido a los planes de humanización, para posibilitar el acompañamiento de pacientes en situación terminal o el programa de apoyo psicológico para la intervención de la pandemia, y en el que han participado más de 500 trabajadores, además de pacientes y familiares. A todo ello, la Gerencia Regional de Salud, utilizando las distintas vías legales, ha realizado 4.221 contrataciones de profesionales sanitarios, habiéndose contratado eventualmente a 191 médicos, 1.172 enfermeras, 966 T.C.A.E., 297 celadores, 78 técnicos y 91 trabajadores de otro tipo; asimismo se han producido 417 prórrogas de médico adjunto o enfermero de último año.

Nuevas funciones y dinámicas de trabajo

Casado ha explicado también que la Consejería de Sanidad y la Gerencia Regional de Salud han modificado sus funciones y dinámicas de trabajo, de acuerdo a las necesidades que han ido surgiendo, aumentando sus responsabilidades previas pero también adquiriendo nuevas funciones cuando ha sido preciso y se han creado estructuras nuevas. De esta manera se han adaptado mecanismos de trabajo y procedimientos y asumido nuevas competencias y labores tal y como han sido necesarios o se han planificado en esta situación de crisis sanitaria. y se ha mantenido la coordinación continua tanto con la red periférica de Sacyl, en sus distintos ámbitos de actuación, como con los servicios territoriales de Sanidad de la Junta, en las nueve provincias castellanas y leonesas.

Cercanía con el Ministerio de Sanidad

La consejera ha informado también que Castilla y León participa de forma diaria en los distintos órganos decisorios del Consejo Interterritorial, ya sea a su nivel más alto como a través de las Ponencias de Alertas y Emergencias Sanitarias y de Vigilancia Epidemiológica, labor a la que se ha sumado el llamado Comité de Expertos para la Desescalada.

En este sentido ha afirmado que la comunicación de su departamento con el Ministerio de Sanidad ha sido "constante y fluida, colaborando en todo momento, pese a la dificultades vivida en momentos puntuales, y que en todo momento se han sentido “en el mismo barco” y en cercanía con el ministro del área, Salvador Illa.

Futuro

Respecto a las perspectivas de futuro, Verónica Casado, ha expresado la necesidad de disponer de centros hibernados para la atención sanitaria en caso de rebrote; la persistencia en la investigación clínica y epidemiológica; el desarrollo de fármacos y vacunas; la creación de almacenes de EPI y otros equipamiento médico con capacidad para afrontar rebrotes; el diseño de la desescalada y la potenciación de la Atención Primaria como eje primordial para actuación y detección rápida.

“Son retos complejos”, ha indicado Casado que ha apelado el trabajo conjunto entre las Consejerías y de los distintos grupos parlamentarios para trabajar en el frente común de derrotar al virus.

La consejera ha indicado que durante estos meses iniciales de 2020 se ha visto cómo los profesionales y sistemas sanitarios han sido capaces de implantar modelos de actuación y atención que, unas semanas antes de esta epidemia podían considerarse como poco probables: la telemedicina y las consultas telefónicas han pasado a ser lo normal; se han mejorado los sistemas de información de manera significativa; y las sesiones clínicas y colaboración entre centros vía telemática se han puesto a la orden del día.

Verónica Casado ha finalizado su intervención entre lágrimas, haciendo una mención especial al personal sanitario que ha perdido la vida en estas semanas, refiriéndose a Isabel Muñoz, Antonio Gutiérrez, Luis Fernando Mateo, Marisol Sacristán y Yolanda Hernando.

También fue emotiva la intervención del procurador de Por Ávila, Pedro Pascual, de profesión sanitaria, que ha destacado que nadie podía imaginar los efectos devastadores del virus y que se hace necesario para el futuro potenciar la Atención Primaria en Castilla y León.

Desde Ciudadanos, Juan Pablo Izquierdo, ha agradecido el trabajo que se ha llevado a cabo desde la Consejería de Sanidad, mientras que desde el Grupo Popular, se ha apostado por hacer frente con nuevas medidas al coronavirus, como por ejemplo, con test masivos.

Inmaculada García, del PSOE, también ha aplaudido el trabajo realizado por parte de la consejera y de su equipo en esta pandemia, y ha urgido a proteger el sistema público sanitario, que spn los “verdaderos soldados para hacerla frente”. En este sentido ha solicitado nuevos recursos y que se extienda el contrato del personal que se han sumado para reforzar el sistema. “Los profesionales han ido a la batalla con más coraje que recursos”, ha afirmado.