“No estamos conformes con los criterios de reparto”. De esta manera se ha manifestado la consejera de Sanidad, Verónica Casado sobre los 350 y 400 millones que podría percibir Castilla y León del fondo no reembolsable de 16.000 millones que va a destinar el Gobierno de España a las autonomías

“Está bien que sea por personas hospitalizadas, por número de casos de casos en las UCIs, pero debemos proyectar el futuro. Existe un porcentaje importante de vigilancia epidemiológica que debe hacerse con refuerzo de la Atención Primaria. Deberíamos haber tenido en cuenta el número de casos, no solo hospitalizados y en UCI, sino los contenidos en nuestra comunidad gracias a esos equipos de Atención Primaria”, indicaba.

Hay que recordar que los criterios de distribución marcados por el Gobierno pasan por el número de hospitalizados (25 por ciento), ingresados en UCIs (35 por ciento), mientras que el resto se debe a casos por covid-19 confirmados por PCR y por población.

“Vamos a ver cómo se pondera, pero me gustaría que no fuera de manera retroactiva, sino prospectivas, no sobre lo que hemos tenido sino lo que debemos tener”, explicaba en la habitual rueda de prensa de cada día para dar detalle de la evolución del virus en la Comunidad.

Gasto sanitario y personal contagiado

La consejera también ofrecía los datos del gasto sanitario desde que empezara la pandemia. “En material de protección sólo imputado a lo que va a Sanidad son 40 millones” a los que hay que sumar otros 50 hasta final de año". Además, sólo en nóminas el gasto en el mes de marzo ha sido de nueve millones más respecto al mismo mes del pasado año, mientras que en abril ha sido de 12 más. Respecto a la tecnología se han gastado más de cinco millones de euros.

Respecto a los profesionales afectados en la Comunidad, han sido 2.680 y a día de hoy existen 3.028 personal a los que se les han hecho las respectivas pruebas. En este sentido, indicaba que “estamos por debajo de la media a nivel nacional”.

Sobre la posibilidad de que exista un rebrote de la epidemia, Casado indicaba que "estamos preparados porque tenemos EPI, tenemos pruebas PCR, y a nuestros profesionales entrenados. No queremos ni necesitamos repuntes, sino salud”, concluía.