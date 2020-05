En honor a Don Ricardo Díez-Hochleitner

En esta Semana Santa ha entregado su vida al Señor, mi querido profesor y de tantas personas en España y en el mundo. Ricardo Díez-Hochleitner. Que Dios le tenga en Su Gloria.

Muchísimas cosas podríamos decir de su persona, y desde las muchas facetas de su vida. Por mi lado quiero recordar, aunque brevemente, su amplia visión del mundo y por ello la amplia visión de España, precisamente, como partícipe esencial del devenir del mundo. No podemos estar más que agradecidos. Ricardo Díez-Hochleitner, Presidente que fue del Club de Roma, ha sido impulsor de los valores necesarios que han de enraizar en la humanidad para perseguir el bien de todos y la dignidad de la persona. Ha sido el precursor del valor de la educación, que es la clave para enmarcar el nuevo paradigma de desarrollo en el que estamos, y el camino más seguro ante el reto global y local al que como nunca se enfrenta la humanidad en este momento, tras la Segunda Guerra Mundial, y multiplicado desde hace tres meses en occidente por la pandemia proveniente de China.

La enorme crisis mundial en la que entramos, como continuación a los graves desequilibrios que ya vivíamos, encuentran en sus enseñanzas hoy más que nunca el sólido asidero, para el necesario paso que hemos de dar, del nuevo desarrollo que requerimos, solidificando y mejorando necesariamente también todos los días la democracia.

Ricardo Díez-Hochleitner fue mi maestro, y junto a muchas personas impulsamos la Agenda 21 local de toda la provincia de Soria, gracias a su tutela y ayuda, convirtiéndose en la primera provincia de un estado en el mundo en lograrlo tras la cumbre de Naciones Unidas de Río 92. La famosa cumbre de la Tierra. Recuerdo que me dijo: Amalio esta acción ha de ser un hecho histórico para Soria y para España, y recuerdo también como siempre he hecho después permanentemente con él, a lo largo de los años que le decía: Profesor, que difíciles deberes nos pides...y que honor que nos los confíes ...

Como Presidente que fue, entre los innumerables altos cargos y encomiendas que ostentó, del Comité Internacional de la Expo Universal Hannover 2000, tuve el honor de recibir de su mano uno de los importantes premios internacionales de dicha Expo, tras pedir, en su condición, que se leyera ante el plenario de la Expo la carta de apoyo del Presidente Aznar, avalando la labor de las agendas 21 realizadas y otorgando el compromiso de España a liderar el desarrollo sostenible, tras la Expo Universal.

Junto a la ayuda y guía permanente de Ricardo Díez-Hochleitner, se sumó su buen amigo Maurice Strong, secretario general de la cumbre de la Tierra, y subsecretario de Naciones Unidas, que gracias al trabajo realizado propuso unos meses después, en la conferencia internacional organizada en Soria, presidida por Su Alteza Real el Principe de Asturias, la creación en Soria y en España de una nueva Agencia de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, hecho trascendental que nos propuso, gracias a la visión e impulso constante de todo lo anterior de Ricardo Díez-Hochleitner. Su convicción en este enorme reto, era tal, que no he conocido otra persona que con su palabra sabia y enérgica, no lograra avanzar, enfrentándose y superando todas las muchas dificultades. Su ejemplo, el de la convicción, a través de la verdad.

En ello seguimos los trabajos y siempre durante muchísimos años, recibiendo los constantes conocimientos y esencial ayuda del profesor Díez-Hochleitner, para centrar en el valor de la educación las bases indispensables de un desarrollo sostenible e inteligente, absolutamente necesario en bien del progreso de la humanidad.

La conocida y trascendental Cumbre de Cambio Climático COP 21 de París, y las siguientes cumbres de Cambio Climático de Marraquech, Bonn, Katowice y Chile, celebrada en Madrid, en diciembre del año pasado, donde hemos podido participar en todas ellas, han supuesto un continuado homenaje a la ingente labor del profesor Díez-Hochleitner, y un profundo agradecimiento a sus enseñanzas, pues el necesario avance del mundo ha de incorporar los valores de la cultura y la educación, que el abanderaba, y que son la mejor herencia moral de la sociedad, a través de los siglos, y por tanto cuarto pilar y piedra angular del desarrollo sostenible que necesitamos.

No puedo más que agradecer permanentemente su labor, así como hemos de agradecerle siempre todos los españoles, y todos los sorianos, por su acertada y estratégica visión para acometer los graves problemas que nos afectan, y poder adoptar las mejores y necesarias soluciones, anteponiendo siempre la educación como arma indispensable en un momento de grave desconcierto y crisis global, donde la visión del profesor Díez-Hochleitner, siempre anticipó no solo el acertado diagnóstico sino la indispensable solución.

Todo lo anterior no podría entenderse sin su amor a la dignidad de la persona. Así, solo un gran Señor puede proyectar, y por tanto, supo proyectar, por serlo, todo su saber, como tesoro imperecedero en bien de las más urgentes necesidades de la humanidad. Así, supo entender el profundo valor de la amistad, de la que emocionadamente me siento deudor de haber recibido de él, ese alto honor. Así, supo anteponer la trascendental importancia de la familia como el valor más preciado y delicado, siendo junto a Ascensión, sus hijos y nietos, ejemplo para todas las generaciones de la suya, y también para las de los demás. Así, hemos de reconocer los españoles, a un grande de España, así hemos de reconocer a un español universal.

Pero sobre todo, su fe en Dios, ha sido el camino firme, que nos ha guiado a todos, y siempre seguirá haciéndolo, para luchar siempre por la verdad, en bien de toda la humanidad.