La crisis sanitaria del coronavirus se está cebando con las personas mayores que viven en las residencias y ha dejado en evidencia por lo inesperado de la situación la carencia de recursos, tanto sanitarios como de personal, en muchos centros de mayores de toda España, en general, y de Castilla y León, en particular. Una Comunidad en la que parece que hay consenso político para llevar a cabo en el futuro más inmediato una reforma del modelo residencial, según se ha puesto de manifiesto esta semana durante la sesión de control al Gobierno autonómico en las Cortes, donde también se ha llegado a plantear la posibilidad de que sea Sanidad y no Familia quien gestione las residencias, como propuso el procuradaor de Por Ávila, Pedro Pascual. Si bien desde la Junta creen que hay también muchas cosas que han funcionado en esta pandemia y funcionan en el modelo actual y que por ello habría que apoyarse en ellas para reconstruir el futuro modelo, e incluso el presidente Fernández Mañueco daba la cifra de que en el 85 por ciento de las residencias o bien no se han registrado contagios o han sido puntuales-.

Desde Podemos han sido y son muy críticos con el modelo residencial actual que impera en la Comunidad, sobre todo, dicen, porque apuesta por lo privado en detrimento de lo público. Algo que, para su líder, Pablo Fernández, está detrás del elevado número de fallecimientos de residentes de estos centros durante esta crisis sanitaria. “Las multinacionales o los fondos buitres no pueden estar al cargo del cuidado de las personas mayores”, decía esta semana Fernández desde su escaño en las Cortes, para quien la prioridad es poner a las personas por delante de la economía.

Así, la formación morada es la primera que ha movido ficha en esta Comunidad sobre este asunto, y de la mano de la procuradora Laura Domínguez, ha registrado en las Cortes regionales una propuesta de reforma del modelo residencial de la Comunidad que incluye dieciséis medidas, con las que pretenden cambiarlos requisitos y condiciones delos centros de mayores de Castilla y León. Entre ellas se encuentra la de hacer una apuesta firme y decidida por las residencias públicas en detrimento de las privadas, y proponen ampliar a lo largo de esta legislatura al menos en mil las plazas públicas en estos centros. Al respecto, Podemos asegura que apenas el 32 por ciento de las plazas son públicas o concertadas en la actualidad mientras que el 68 por ciento son privadas “lo que dificulta el acceso de las familias a este servicio”, apuntan.

Incrementar la contratación de auxiliares y personal técnico, ya sean sanitarios o sociales, para mejorar la atención que se presta así como la de los servicios externos como limpieza o lavandería para evitar sobrecarga de trabajo en los empleados que redunde en una peor asistencia a los usuarios de las residencias y aumentar también la presencia del personal sanitario y de los recursos y actuaciones a llevar a cabo para lograr garantías en la salud de los residentes, son otras de las medidas que incluye Podemos en su propuesta de reforma del modelo asistencia, además de mejorar los protocolos ante enfermedades infecciosas y establecer la obligatoriedad de un plan de provisión de material ante emergencias, para estar preparados en el futuro y evitar que se repita situaciones como las que han acontecido durante esta crisis sanitaria.

"Si no apostamos por un servicio residencial de carácter público y de calidad, que cuide a las personas que cuidan y donde se mejoren recursos, material e infraestructuras estaremos volviendo a fallar a nuestras personas mayores que merecen el mejor y más integral de los cuidados”, asegura Domínguez .