El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, asegura estar preocupado por el “repentino” cambio de criterio del Gobierno autonómico en torno a su plan desescalada -aunque lo centra más en la actitud del presidente Fernández Mañueco-, al apostar ahora por que toda la Comunidad avance el próximo lunes a fase 1. Tudanca desconoce que puede haber detrás de esta metamorfosis cuando, además, asegura que hay discrepancias entre el presidente de la Junta y su número dos, Francisco Igea, y la consejera de Sanidad, Verónica Casado, “que no comparten esta decisión por lo que han manifestado entre ayer y hoy".

Si bien, sí que deja entrever el líder socialista que detrás de todo pueden esconderse presiones económicas o la “enloquecida” estrategia política del PP de Pablo Casado de impedir la prórroga del estado de alarma. Algo que, de ser así, avisa que los socialistas no permitirán que la Comunidad pueda pasar de golpe a esta nueva etapa por estos motivos “políticos y económicos”, en lugar de por criterios epidemiológicos y sanitarios y la salud de los castellanos y leoneses como se viene haciendo hasta ahora.

“Las declaraciones de Fernández Mañueco me han decepcionado, pero, sobre todo, me inquietan porque trasladan al ciudadano inseguridad y dan la sensación de que algo pasa”, señala el secretario regional del PSOE, al asegurar que tanto él como su partido desean avanzar de fase “pero no a cualquier precio y sin saber los motivos y los criterios que se siguen”. “No puede ser que de lunes a viernes se apueste por la prudencia y la responsabilidad, y de sábado a domingo se pida el pase a la siguiente fase al completo”, dice Tudanca, quien pide a la Junta que se aclare y elija “porque no se puede estar en misa y repicando”.

Asimismo, el dirigente socialista advierte de que no se puede jugar con el “miedo” de la gente, afirma que es “falsa” la dicotomía de salud o economía “porque no habrá recuperación económica si no ganamos al virus antes”, y recuerda que la situación epidemiológica de la Comunidad “es de las peores de España”. En este sentido, llama a reflexionar del por qué la Comunidad está como está y recuerda a la Junta que ya no vale con echar la culpa de todo a la cercanía de Madrid.

El acuerdo de Comunidad sigue adelante

Tudanca se expresaba de esta forma durante la rueda de prensa telemática que ha mantenido esta tarde con periodistas de la Comunidad después de reunirse esta mañana en el Consejo Territorial del PSOE presidido por Pedro Sánchez para analizar la situación de la pandemia.

Preguntado por si este “cambio de criterio” puede afectar de alguna forma al principio de acuerdo que alcanzaban la semana pasada Tudanca y Fernández Mañueco por un gran pacto de reconstrucción, el líder del partido del puño y la rosa asegura que no y que su voluntad sigue siendo la de mano tendida y ser útil a los ciudadanos. Si bien, también tiene claro que si este pacto se rompe no será por él ni los suyos sino porque la Junta “antepone los intereses partidistas" y se pone al lado de Casado en su intención de aprovechar esta crisis para atacar al Gobierno de España, en lugar de defender los intereses de Castilla y León. “Fernández Mañueco debe ser el presidente de los castellanos y leoneses y ejercer como tal apostando por el diálogo y el entendimiento”, apunta, a la vez que insiste en que el PSOE tendrá la “altura de miras” suficiente como para dejar a un lado estas diferencias en favor de un un gran pacto por la reconstrucción de la Comunidad de las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la Covid-19.

Caceroladas contra el Gobierno

Respecto a las protestas contra el Gobierno de España pidiendo la dimisión de Sánchez y su equipo, nacidas en la popular calle madrileña de Núñez de Balboa del Barrio de Salamanca y que se están extendiendo por toda España y han llegado con fuerza a Castilla y León, Tudanca quita hierro a las mismas al asegurar que detrás de ellas se encuentra una “parte minoritaria y de extrema derecha de la sociedad”, en referencia a Vox, aunque no mencionaba a este partido en su declaración.

Si bien, preguntado por LA RAZÓN por este asunto, el líder socialista sí que se muestra "preocupado” por la “polarización de la crispación” política y el “enfrentamiento” que, en su opinión, están generando estas protestas para intentar “tumbar” al Gobierno de la nación, en un momento en el que debería predominar la unidad de acción. “Lo que más me inquieta es el mensaje equívoco que quieren trasladar de que el confinamiento y el estado de alarma es una estrategia de Pedro Sánchez, lo que puede hacer que la gente se relaje y haya serio riesgo de un repunte que nadie desea”, apunta Tudanca. En este sentido, considera que esas manifestaciones contra el Gobierno por su gestión de esta crisis sanitaria están siendo “irresponsables” y reprocha Fernández Mañueco su “ambigüedad” por no denunciarlas enérgicamente y mantener un cierto apoyo a las mismas.

Pese a todo, asegura que a nivel político se trata de una "estrategia fallida de la derecha y la extremaderecha”, porque quieren emular “por barrios” la estrategia de la Plaza de Colón de Madrid de antes de las elecciones generales del pasado año “que no les salió bien y que ahora tampoco les va a salir”, finaliza.