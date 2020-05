Tras lo visto en la última sesión parlamentaria de ayer, me pregunto desde la sociedad civil si vivimos todos en un bulo.

Para afrontar una pandemia global y local como la que padecemos estaremos de acuerdo que hay que hacer un diagnóstico acertado de la situación para adoptar consecuentemente las medidas necesarias, con toda la ayuda posible, de los mejores y más cualificados científicos y expertos en distintas áreas y no equivocar a nadie pues va en ello la salud de millones de personas.

¿Es cierto o no es cierto que sabíamos al menos desde finales de enero de un grave peligro que se cernía sobre España y con diversos informes irrefutables de los organismos internacionales especializados y de los nuestros en sanidad o en las propias medidas de prevención de nuestra policía tal y como se nos confirmó públicamente? Si es cierto, no es admisible no haber tomado las medidas, todas, para prevenirlo y avisar a la población - el primer ministro italiano, Giuseppe Conte dijo el 9 de marzo tal y como apareció en la portada de El País: " Habría sido criminal ocultar datos del virus o minimizarlo"-. Un gobierno con esa información no puede alegar desconocimiento, pues o bien es un auténtico incompetente, o bien está actuando dolosamente. De las dos maneras tiene que dar explicaciones y dimitir.

¿Es cierto o no es cierto que autorizó manifestaciones con ministras con guantes protectores, y todo tipo de actos públicos a sabiendas de la información del peligro sanitario cada vez más grave?

En efecto las autorizó y o bien lo asumió sin informar del grave peligro a la ciudadanía, o bien lo autorizo creyendo que un peligro relativo se podía asumir. En los dos casos o por grave dolo, o por incompetencia culposa escandalosa debía dar explicaciones previas y dimitir.

¿Es cierto o no es cierto que tras la imposibilidad de ocultar más la situación y declarando el estado de alarma, no proveyó a toda España de equipos de protección a todos los sanitarios, residencias de mayores, fuerzas de seguridad y demás sectores imprescindibles?

Es un hecho irrefutable y trufado de fiascos en las primeras compras, requisas del material que otros suministraban, compras anunciadas millonarias para la llegada en pocos días y no llegar hasta dos semanas después, llegadas de material defectuoso, ocultación de intermediarios y opacidad de empresas suministradoras, con multimillonarios contratos, no proveerse del mercado nacional etc. Todo esto denunciado en los medios más serios y sin rebatirlo nunca el gobierno.

Si se ha hecho por no saber cómo hacerlo, mal, garrafal, y si se ha hecho conociendo fallos previos y caer reiteradamente en los mismos fiascos peor. En cualquiera de los dos casos ha de darse explicaciones previas y dimitir.

¿Es cierto o no es cierto que las ruedas de prensa son escandalosamente dirigidas y no se contesta una y otra vez para conocer datos reales, la imperiosa necesidad de conocer los nombres de los científicos y expertos de los que dependemos todos los españoles, y sus informes de los que dependen pasar a otras fases, o para decir que no han de usarse mascarillas pero muchas semanas después si , o para no responder al porqué de compras masivas de material por empresas fantasmas , y nuevamente ser falso el material, contaminando una nueva vez más a los sanitarios?

Si no se sabe contestar mal, y si conscientemente no se quiere hacer peor. En los dos casos se debe contestar de una vez y dimitir.

¿Es cierto o no es cierto que los test masivos han tenido que devolverse en muchos momentos, por defectuosos, y no son masivos como se prometió, no llegaron jamás en los necesarios momentos a los sanitarios y a todos los demás, y además se dijo que debían ser homologados e imprescindibles y parte de ellos han comenzado tres semanas después de lo dicho, siendo indispensables para ir pasando a otras fases para proteger la salud?

Claro que es cierto, y si no se ha sabido hacer, mal, fatal, y si se sabían los fiascos y no se han dado respuestas responsables y serias en tiempo y forma, peor.

En ambos casos ha de darse explicaciones previas y dimitir.

¿Es cierto, o no es cierto, que los institutos reputados internacionales y la prensa seria mundial dice que somos los últimos o de los últimos, en saber afrontar esta pandemia por tristemente mayor número trágico de fallecidos, - aún no sabemos la tragedia en las residencias-, o mayor número de contagios de profesionales sanitarios, - más de 50000- y donde hasta el Tribunal Supremo obliga al gobierno a proveer a los sanitarios de protección e informar cada quince días?

Es evidente que es cierto, por lo tanto, lo digno es apartarse ordenadamente, pidiendo ayuda, dar explicaciones, pedir perdón, y dimitir.

¿Es cierto o no es cierto, que en el plano de la defensa de los puestos de trabajo y sostenimiento económico, ante la grave crisis en la que ya estamos se está queriendo solo subsidiar y mal, sin hacer planes previos con todos los sectores de actividad económica, autónomos, patronales, turismo como uno de los sectores clave, pero así mismo todos los demás, no inyectando los necesarios recursos a tiempo, no atendiendo a los expertos de cada sector y sus organizaciones en cada paso que se da en la transición hacia la normalidad, que sería lo mínimo, costando un auténtico triunfo tras semanas y semanas de paciencia las pocas reuniones y algún mínimo acuerdo, con desconexiones entre ministerios, declaraciones ineptas generando desconfianza internacional, para mantener muchísimos puestos de trabajo, e improvisaciones costosísimas para las personas, y por tanto agravar más y más la situación, y no beneficiar la economía ni alentar la recuperación, tal y como nos pide Europa que hagamos?

Claro que lo es, y ello exige las dimisiones de quienes impiden hacer lo mínimamente responsable para defender el trabajo y la actividad económica, en momentos tan graves.

¿Es cierto, o no es cierto, que aunque nada tenga que ver con la pandemia, se está legislando para favorecer indultos o accesos injustificados al CNI, favoreciendo investigación en contra de críticas a la reputación del gobierno, favoreciendo los ataques a la libre expresión, ataques a la justicia, a la jefatura del estado, y a la constitución a través de todo lo anterior, del propio vicepresidente, que además ha hecho dejación de su responsabilidad delegada para proteger las residencias de mayores, con las tragedias humanas diarias allí ocurridas?

Claro que es cierto, además presumiendo el vicepresidente de ello, y esto es un ataque a la constitución, una deslealtad y una perversión, irrefutables, para forzar un cambio bolivariano en la democracia, que, por supuesto no se le ocurre hacer a ningún gobierno del mundo civilizado y por tanto ninguna oposición democrática de ningún gobierno civilizado, se encuentra con este gravísimo problema golpista, en paralelo a la tragedia de la pandemia. ¿Se puede pedir así unión y lealtad - otorgada por todos sin rechistar al principio, antes de saber con pruebas, y abiertamente declarado por los responsables todo esto-, y ser quien la pide - habiéndosela dado los demás-, quien traiciona su oferta de unión y lealtad, actuando y dando los pasos descritos, sin informar, llamar, ni negociar nada durante la pandemia, atacar a Comunidades Autónomas que le muestran muchas vergüenzas y además permitir en paralelo quebrar la constitución y la democracia? . Esto, y todo lo anterior son hechos, no opiniones. Hechos constatados, y de una gravedad superlativa. Esto va mucho más allá de los distintos y respetabilísimos posicionamientos políticos e ideológicos de los partidos que participaron en la ejemplar construcción de nuestra democracia y de nuestra ejemplar constitución. Todos ellos, si responden lealmente a sus conciencias, han de estar absortos, y lo están, vaya si lo están, - lo normal es que no cueste mucho constatarlo-, con lo que están viendo. Esto no lo puede entender nadie en su sano juicio y en el extranjero están asombrados, y muy preocupados con nuestra actuación en último lugar de gestión y asunción de responsabilidad, así como de garantías de ser una democracia homologable, y todo ello en contra ya de nuestra más mínima reputación internacional.

Ello exige una fulminante dimisión de quienes lo provocan y de todos los responsables que lo callan, encubren y admiten. Repito, esto está en una onda distinta a cualquier pensamiento ideológico que quiera, respete y proteja la constitución. Lo que estamos viviendo es una loca sinrazón, que sigue, eso sí, cualquier actuación arbitraria e incluso callando un golpe a la constitución y a las libertades de la democracia, según la encuesta del día, y anteponiendo todo ello al bien común y al interés general de todos los españoles, en todos los órdenes.

¿Cabe mayor - no sé cómo decir en plan broma si no fuera por la extrema gravedad-, esquizofrenia o cuento chino para no dormir, similar a aquel que se decía no poder formar nunca gobierno, por no poder dormir tranquilo; cuando estamos viviendo la mayor tragedia en España desde hace 85 años, donde la mentira permanente y el engaño es la norma para afrontar tanta urgencia para defender vidas y para defender el trabajo, las empresas y el bienestar social, actuándose en paralelo para restringir la libertad, y callar ante quien abiertamente dentro del gobierno y junto a los socios quiere cambiar nuestro estado de derecho, atacar la constitución y la democracia?

¿Es admisible y legítimo negociar con autonomías que quieren independencia, según apoyen o no nuevo confinamiento, pasar ellas a cambio, a otras fases, o vuelta a ignominiosas mesas recordando las hipotecas del apoyo de legislatura, pactos secretos en paralelo de última hora, con quienes han causado tanto dolor en España, y el mismo día atacan a la representante socialista del País Vasco, - abyecto-, y tras no lograr un mes de Estado de Alarma, al igual del aprobado por decreto en Venezuela; que todo esto sea la razón de solicitar prórroga para proteger la salud y la lucha contra el virus, con la excusa de informes de expertos y científicos que no podemos conocer sus nombres ni saber de sus documentos? Es decir, que depende la salud de todos los españoles y la infección, de turbios acuerdos de apoyo, que nada tienen que ver con un virus, y ganaremos o no a la pandemia dependiendo de los mismos, con el inestimable adorno, de concienzudos científicos e informes, los dos, secretos. Esto nada tiene que ver con una democracia seria, que antepone cálculos de marketing de poder sin normas, cuyo fin justifica cualquier medio, transgrede el ejercicio y la legitimidad de los actos diarios, la transparencia, las más mínimas normas éticas y las buenas prácticas democráticas.

Todos hemos apoyado al gobierno a una, sin nada a cambio desde el principio de esta tragedia, y no ha sido leal con ese apoyo. Después pide unidad y lealtad y el mismo la rechaza, con hechos diarios. Se le ofrece toda la ayuda para dotar de todo lo necesario para luchar contra el virus, material protector, test de cientos de miles de unidades de fabricación nacional...y oídos sordos. Se le ofrece todo tipo de acciones inteligentes desde todos los sectores empresariales y asociativos, para afrontar la gravedad de la crisis laboral y empresarial con planes de éxito como hacen en Alemania, Portugal, Italia, Francia o Grecia, y nada...se hace todo lo contrario al sentido común, más bien se favorecen todo tipo de medidas o dejan conscientemente de aplicar las esenciales, para provocar el hundimiento laboral y empresarial. Se sugieren y ofrecen fórmulas de " co gobernanza", pero la de verdad, junto a apoyos o fórmulas sensatas de gobierno con quienes saben gestionar y con credibilidad internacional, - esencial para que Europa nos pueda salvar financieramente -, y no con quienes abanderan fórmulas retrógradas, fracasadas, de trágico recuerdo y condenadas como pide el Parlamento Europeo, con quienes el perverso retroceso y no el progreso, está aliado, y nada... nada de nada. Este Gobierno no quiere escuchar ni lo más mínimo coherente a nadie, y eso sencillamente, no puede ser en democracia, creando, además, una enorme alarma social, en España, y enorme preocupación en Europa.

Por último. Una sola muerte, en esta tragedia sin precedentes, desde hace casi un siglo, que se pudiera haber evitado, y el inmenso dolor alrededor de esa persona, si se tiene conciencia, es suficiente para pedir profundo perdón y dimitir, y además el riguroso luto que merece, así como las miles de personas que han dado su vida, las que siguen dándola todos los días, y todas sus familias, exige solemne luto nacional desde hace dos meses y ahora de inmediato, y prolongarlo durante mucho tiempo, con la bandera a media asta, el luto riguroso de todas las instituciones, televisión, y el máximo respeto todos los días, desde hoy!, independientemente de fases y de las honras fúnebres que se determinen. La más mínima dignidad, exige todo esto a las personas.