El coronavirus en Castilla y León: minuto a minuto

Jueves 21 de mayo

9:25 El Ayuntamiento de Aguilar de Campoo reparte 1.600 mascarillas a los mayores de 65 años.

El Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Aguilar de Campoo, durante la mañana de hoy repartirán 1.600 mascarillas reutilizables entre los vecinos empadronados mayores de 65 años del municipio, al tratarse de un sector de población más vulnerable al virus

9:00 Las mascarillas ya son obligatorias

Llevar mascarillas es ya obligatorio en espacios públicos, ya sea al aire libre o cerrados, siempre y cuando no se pueda mantener una distancia social de dos metros, según la orden del Ministerio de Sanidad que entra en vigor este jueves, y que si se incumple puede derivar en sanción.Las mascarillas serán obligatorias para mayores de seis años en la vía pública y en espacios cerrados cuando no sea posible mantener la distancia de dos metros, aunque esta medida no se exigirá a personas cuyo uso esté contraindicado por motivos de salud, ni a quienes salgan a correr o montar en bicicleta.

Resumen 20 de mayo

Nueva jornada de Estado de Alarma en Castilla y León en un día donde el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunciaba que la Junta está trabajando en la creación de un Fondo Económico para Ayuntamientos y Diputaciones, así como en el establecimiento de nuevos sistemas de coordinación y colaboración, con el objetivo de poder hacer frente a las dificultades sociales provocadas por la pandemia, dando soluciones a las emergencias sociales y a las necesidades económicas y de alimentación de las familias.

Un miércoles que nos dejaba la noticia también de que Castilla y León se encuentra en los niveles previos al comienzo de la pandemia hace ya más de dos meses tras detectarse 53 nuevos casos confirmados por PCR, lo que eleva la cifra hasta los 24.926, 42 con síntomas en los últimos catorce días, que es el nuevo criterio que exige el Ministerio de Sanidad a las regiones para conocer la actividad de la enfermedad o si se detectan positivos por PCR en personas curadas. Del total de contagios, 18.602, confirmados por la prueba de detección molecular.

Y un estudio “voluntario” de seroprevalencia, con test de anticuerpos para la “vuelta segura” de los empleados públicos a sus puestos de trabajo es lo que va a llevar a cabo el Gobierno regional según anunciaba consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, quien señalaba que “queremos que se sientan protegidos en todo momento en su retorno a la actividad en los puestos presenciales”.

Un día previo al uso obligatorio de mascarillas tanto en espacios cerrados como en la calle siempre y cuando no se pueda garantizar una distancia mínima de dos metros.