Castilla y León no es que progrese adecuadamente y se esté tiñendo de verde cada día un poco más en esta crisis sanitaria que parece que se empieza a difuminar, es que navega viento en popa y a toda vela hacia la Fase 2. Algo que podría ocurrir en diez días si se mantiene la baja tasa de incidencia epidemiológica de los últimos días, en los que la Comunidad mantiene estable su presencia en la meseta, según ha admitido este jueves la consejera de Sanidad, Verónica Casado, que podria pedir este avance la semana que viene para que entre en vigor el lunes 8 de junio.

Sin embargo, y fiel a su prudencia y cautela de la que está haciendo gala durante esta pandemia y desescalada, advierte de que el virus sigue estando ahí entre nosotros y que la posibilidad de un rebrote está ahí también, como ha ocurrido en Murcia o en Lérida, además de mostrar su inquietud por algunas conductas que no le gustan que está viendo estos últimos días tras las medidas de flexibilización aprobadas por el Gobierno, sobre todo relacionadas con que no se esté respetando la distancia social ni el uso de la mascarilla. “Queremos correr mucho pero me da la sensación de que no se respetan estas claves y esto no es bueno", apunta Casado, que vuelve a apelar a la responsabilidad ahora que todo marcha bien “para no echar por tierra todo el sufrimiento de estas semanas".

Además, Casado recuerda que en las últimas 24 horas, Castilla y León suma cincuenta nuevos casos de coronavirus confirmados por la prueba molecular PCR, la más fiable, lo que suponen once más que el miércoles, con lo cual la cifra total se eleva hasta los 19.020, aunque en función de la nueva estrategia marcada por el Ministerio de Sanidad hace una semana, que pide conocer el dato de nuevos positivos por PCR con síntomas en las últimas dos semanas, la cifra descendería en la Comunidad hasta los ocho casos registrados en 24 horas.

Asimismo, la consejera insistía igualmente en que la lista de fallecidos se ha incrementado durante el último día en cuatro personas, dos en los hospitales y otros dos en residencias, con lo cual la cifra total asciende hasta los 1.997 fallecidos en los centros hospitalarios en la pandemia, y a 688 en las residencias, a los que se podrían sumar otros 1.028 con perdieron la vida con síntomas compatibles.

Las buenas noticias llegan también desde la ocupación hospitalaria, que se sigue en una tendencia decreciente con 217 personas hospitalizadas con Covid-19, de las cuales 170 se encuentran en planta y, el resto, 47, en las UCI, que ya no son expandidas, dos menos que ayer. De hecho, la consejera destacaba que en estos momentos hay 129 personas ingresadas en estas UCI, la mayoría ya de ellas con otras patologías que nada tienen que ver con la Covid-19.

Asimismo, las personas que ha superado la enfermedad son cada vez más también, y en las últimas 24 horas han sido 24 las altas hospitalarias que se han dado, lo que elevan la cifra hasta las 8.169.

En estos meses de pandemia se han realizado ya 398.836 pruebas de detección del coronavirus, de las cuales 146.680 son PCR, con un 13 por ciento de positivos, y 252.156 test de anticuerpos, con un 6 por ciento de confirmados por este método.

En lo que respecta a las pruebas llevadas a cabo entre los sanitarios, son ya 309.982 los profesionales testados ya, lo que supone el 71 por ciento del total del sistema de Salud de la Comunidad, con 2.557 que han superado la enfermedad y se han reincorporado a sus puestos de trabajo en la Sanidad castellano y leonesa.

Reunión con el ministerio de Sanidad

En otro orden de cosas, Casado avanzaba que la reunión con el Ministerio de Sanidad se ha producido esta mañana, y en ella han solicitado que la comarca leonesa de El Bierzo, a la que se suma la zona de Laciana, puedan pasar a la Fase 2 el lunes. También que las personas mayores puedan pasear a partir de las ocho de la mañana y hasta las doce del mediodía en jornada matinal, para que puedan evitar el calor que ya se nota estos días y así prevenir posibles episodios de deshidratación.

La consejera apuntaba que la reunión con el ministro Illa y su equipo de expertos ha sido cordial y que confía en que acepten estas peticiones, aunque no ha recibido respuesta aún, algo que espera que se produzca a lo largo de esta tarde o mañana.