Le encuentran billetes de 50 euros falsos tras denunciarle por no respetar la distancia social

La policía municipal de Valladolid advierte de la circulación de billetes falsos de 50 euros tras haber denunciado esta semana a tres hombres que estaban sentados en el banco de la Plaza de los Vadillos de la capital vallisoletana sin medidas de seguridad que tenían en posesión cuatro billetes que no son de curso legal.

El ver que estas personas no cumplían con la distancia social recomendable y no llevar puesta tampoco la mascarilla obligatoria cuando no se puede respetar dicha distancia, los agentes se acercaron a este grupo para comprobar si eran de la misma unidad familiar de convivencia y, al comprobar que no era el caso, se dispusieron a identificar a estas personas para llevar a cabo la pertinente denuncia. Pero cual fue la sorpresa de los agentes que al hacer un cacheo superficial a uno de ellos, un joven de nacionalidad española y vecino de Valladolid de 20 años, le encontraron cuatro billetes falsos de 50 euros, uno de los cuales había intentado colar el día anterior en un comercio. De hecho, la descripción se correspondía con la dada el pasado lunes por el propietario de un establecimiento de la Plaza San Miguel de la capital vallisoletana, en el que intentó pagar sin éxito con esta moneda falsa.

El dueño del local denunció lo ocurrido y describió al joven, según han precisado las mismas fuentes, lo que luego ha permitido identificarlo.

El joven ha explicado quién le había dado los billetes falsos, por lo que la investigación ha pasado al grupo de Moneda de la Policía Nacional, según informa Efe.