El popular Roberto Díez recupera la alcaldía de la localidad vallisoletana de Peñafiel tras prosperar este viernes la moción de censura que su partido presentaba hace algo más de una semana para destronar al socialista Elías Arranz, al contar con el apoyo de la Agrupación de Electores Peñafiel Futuro (AEPF).

Una iniciativa que salía adelante en una mañana fría y desapacible en lo climatológico pero caliente en el ambiente de este municipio, un tanto crispado desde que hace unos días desde que se conociera la propuesta popular.

Más de un centenar de vecinos, claramente diferenciados y separados entre los partidarios del PP y los del PSOE, seguían las evoluciones del pleno en la calle junto al Ayuntamiento, ataviados con mascarillas y respetando lo mejor posible la distancia, escuchando las intervenciones de los portavoces de los grupos que aplaudían o criticaban según quien hablar y el sector, a través de unos megáfonos que se instalaron en los balcones del Consistorio, que también pudieron seguirse por vez primera en la historia en las redes sociales. En el interior, solo los concejales y la prensa estaban presentes en el debate y votación de este intenso pleno que duraba más de una hora y media.

Ni siquiera un año ha durado la aventura del hasta ahora primer edil del Partido Socialista que accedía al trono de esta villa ribereña conocida por el medieval castillo, su vino y su cordero lechal, gracias a un inédito cuatripartito formado por el PSOE, Candidatura Independiente, Ciudadanos y Peñafiel Futuro -todos ellos con responsabilidades y concejalías en el Gobierno-, del que estos últimos se desmarcaban y se salían del mismo a principios de este año especialmente por los “incumplimientos” del alcalde en lo firmado, para después posibilitar el regreso del PP “preocupados” por la situación actual del municipio.

Durante el debate, el ya alcalde de la localidad ribereña aseguraba que había motivos más que suficientes para llevar a cabo la moción de censura, que achacaba principalmente a la “ineptidud” y “falta de capacidad” en la gestión del equipo de gobierno, agravada según apuntaba ante la “ausencia” de medidas y de iniciativas fiscales o económicas para hacer frente a las consecuencias de la pandemia. En su intervención, Roberto Díez llamaba a pasar página cuanto antes y volver a la normalidad “para que Peñafiel no se quede atrás” y vuelva a ser, y enumeraba algunos de los proyectos que tiene en mente para intentar revitalizar la localidad, sobre todo desde el turismo y la creación de empleo. Entre ellos, iniciar el proyecto de rehabilitación urbana del casco histórico, la actuación de la barbacana del castillo, acelerar la recuperación del Puente de Hierro y potenciar la Plaza del Coso y abrir el Centro de Promoción Agroalimentaria como nuevos recursos turísticos y de dinamización de la actividad empresarial apoyados igualmente en la hostelería y el sector del vino.

Desde el PSOE, por su parte, el ya ex alcalde Elías Arranz aseguraba no entender la moción de censura, que consideraba “insólita, incomprensible y un disparate”, además de “injustificada” al ejecutarse durante la pandemia, “lo que retrata a los firmantes a quienes les importa un carajo Peñafiel”, decía.

“De verdad era tan urgente la moción”, se preguntab a Arranz , mientras en el exterior aplaudían sus seguidores, durante una intervención bastante dura contra la concejal Peñafiel Futuro, Laura Fernández, que había formado parte de su equipo de Gobierno hasta enero, a quien acusaba de ser la máxima responsable de que la moción haya salido adelante, recordaba sus críticas hacia el PP en campaña y al inicio de la legislatura y echaba en cara que "no haya sido leal y haya actuado de forma “hipócrita,, indigna y sin principios” para con ellos y los peñafielenses. “No te importa Peñafiel y estás usando el Ayuntamiento como trampolín personal”, le espetaba, antes de ponerse a disposición del nuevo equipo de Gobierno para arrimar el hombro

Sobre su año de mandato, Elías Arranz destacaba el “exito” de sus fiestas patronales, la presencia en Fitur para promocionar la Semana Santa de Peñafiel, en la limpieza del cementerio, la reparación de calles y los colectores, la mejora del campo de fútbol o de la banda de música. También que hayan concedido en este tiempo más licencias urbanísticas en un año que el PP en el mismo periodo de la pasada legislatura. Un pequeño repaso que ya había realizado el pasado miércoles en un audiovisual que el Ayuntamiento y su partido lanzaban a las redes sociales para justificar su desacuerdo con una moción de censura “cuyo único motivo es ocupar el sillón de la alcaldía”, apuntaba el ex alcalde en el vídeo de tres minutos, en el que llama la atención que se felicitara de la gestión realizada por su equipo de Gobierno en esta pandemia al no registrarse muertos en Peñafiel por Covid. Algo que entre los vecinos no ha gustado y ha recibido por numerosas críticas en redes sociales.

La siguiente en intervenir era Laura Fernández Peña, concejal de Peñafiel Futuro, quien apuntaba al “desorden” del equipo de Gobierno y la “parálisis” que hay en la localidad en cuanto a obras, licencias urbanísticas, actividades culturales o la falta de iniciativas económicas y sociales para ayudar a los vecinos ante la actual situación de pandemia como causas principales de esta moción de censura, que según explicaba se ha precipitado tras conocer su grupo el borrador de presupuestos para este año que el equipo de Gobierno les presentó, “con una previsión de ingresos y gastos irreal e inalcanzable en la situación actual, sin inversiones ni medidas económicas o fiscales de alivio para los habitantes de Peñafiel ante un futuro complicado derivado de la Covid-19”.

Fernández Peña echaba en cara al ex alcalde socialista sus incumplimientos del acuerdo del cuatripartito que provocaron la salida del equipo de Gobierno de la concejal de AEPF, y le reprochaba que haya gobernado y administrado el Ayuntamiento “como si estuviera en una taberna”.

Desde Ciudadanos, el concejal Tomas Veganzones también iba a la yugular de la edil de Peñafiel Futuro a quien calificaba de “réplica” del PP, afeaba que haya provocado la moción de censura “por ideología” y echaba en cara que no haya aportado nada a Peñafiel en este año de legislatura. “Piénselo, y si no se vez capaz de hacer nada que pase el siguiente de la lista de su partido”, decía el edil naranja, quien pedía también al ya nuevo alcalde “más humildad y respeto” al resto de formaciones.

José Luis Posac, concejal de Candidatura Independiente, y también miembro del anterior equipo de Gobierno, atacaba también sin piedad a Laura Fernández, cuando aseguraba sentirse “dolorido” y “engañado” por su comportamiento, del que decía que “nunca” ha intentando hacer cosas por el bien de la localidad, antes de advertirle, en lo que pudo sonar como una amenaza, que Peñafiel “no perdona” y que los vecinos le recordarán su actitud cada vez que la vean por la calle.

El debate finalizaba con las intervenciones de la socialista Ana Rodríguez y del popular Agapito Hernández, portavoz también de la Diputación de Valladolid, quien en una intervención cogía el guante lanzado por el ex alcalde socialista de su intención de arrimar el hombro para llamar todos los grupos a ir de la mano y trabajar juntos por el futuro de Peñafiel “ante los meses tan duros que se avecinan” por las consecuencias de la pandemia.

Debate parlamentario

La moción de censura de Peñafiel ha estado presente esta semana en las Cortes de Castilla y León, en una pregunta oral de control al Gobierno que los socialistas, en boca de Virginia Barcones, realizaban a la Junta, a la que acusaba de urdir mociones de censura durante la pandemia, por la de Peñafiel y también en Guardo (Palencia) y de “rapiñar” sillones de alcaldía mientras sus representantes trabajaban por los vecinos para salir de la situación. Una cuestión que obtenía respuesta por parte del vicepresidente Francisco Igea, de Ciudadanos, que aseguraba que a pesar de la crisis sanitaria la actividad política sigue y que estas mociones de censura no son más que movimientos que forman parte del sistema democrático.

En las pasadas elecciones celebradas el 26 de mayo de 2019, el PP fue la formación más votada en las urnas de Peñafiel con 913 sufragios que le permitieron lograr seis concejales insuficientes para gobernar con mayoría; seguido del PSOE con 748 y cuatro ediles; Peñafiel Futuro, 269 votos y un representante; y Candidatura y Ciudadanos, 238 y 227, respectivamente, que se repartían los dos últimos escaños. Unos resultados que abrían la posibilidad de desbancar al PP tras 24 años gobernando de forma consecutiva en el municipio y que se cumplía con este acuerdo a cuatro que daba al partido del puño y la rosa la oportunidad de volver a gobernar en Peñafiel casi tres décadas después.