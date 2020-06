La desescalada en Castilla y León: minuto a minuto

Lunes 15 de junio

18:00 La Junta celebra que el Plan de Automoción del Gobierno de España apoye la inversión y la I+D+i

La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, calificó de “positivos” los principales ejes del “Plan de Impulso a la cadena de valor de la Industria de la Automoción, hacia una movilidad sostenible y conectada” –presentado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez–, pero lamentó que en su confección no se haya escuchado a las Comunidades Autónomas, y en particular a Castilla y León, por su contrastada experiencia en la aplicación de políticas industriales en torno a este sector.

17:40 La gerente del Ecyl avisa que los datos del paro están “dopados” por los ERTE

La gerente del Servicio Público de Empleo (ECyL), Milagros Sigüenza, ha alertado este lunes de que los datos de paro en la Comunidad están “dopados” por el efecto de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Durante su intervención en las Cortes ha vaticinado que, una vez acabado el periodo de aplicación de los ERTE por causa del coronavirus a finales de año, muchos de los profesionales en esta situación pasarán a engrosar las listas del paro en la Comunidad.

17:20 La covid-19 no impide realizar la trashumancia a 20.000 reses, 3.000 a pie

La covid-19 no va a impedir que este año realicen la trashumancia en torno a 20.000 reses de raza avileña-negra ibérica, de las cuales en torno a 3.000 realizarán los 250 kilómetros de recorrido a pie desde tierras de Castilla-La Mancha y Extremadura hasta los agostaderos del norte de Gredos, en Ávila.

17:00 La Diputación de Soria reconoce a los mayores como la verdadera resistencia durante la pandemia

La Diputación Provincial de Soria, a través del departamento de Servicios Sociales y las CEAS, editó un vídeo en su canal de ‘You Tube’ para conmemorara el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la vejez que hoy se celebra. En la celebración de este Día Mundial, marcado por la crisis sanitaria,la institución provincial pretende que la sociedad entienda que las personas mayores tienen los mismos derechos a la vida y a la salud que todos los demás.

16:40 El PSOE afea a la Junta no informar de restricciones adicionales a hostelería

El secretario general del PSCyL, Luis Tudanca, ha criticado este lunes a la Junta por no haber informado con suficiente antelación a los profesionales del sector de la hostelería de las restricciones a mayores que ha aplicado el Ejecutivo autonómico para estos establecimientos en la fase tres de la desescalada.

14:00 Castilla y León logra el primer día sin contagios nuevos, ni fallecidos en los hospitales

Castilla y León no contabilizó hoy ningún nuevo contagio de COVID-19 confirmado por PCR en las últimas 24 horas, aunque el total de positivos añadidos, algunos procedentes de otros días, son ocho. Además, tampoco se registró ningún fallecimiento en los hospitales de la Comunidad, lo que supone la primera jornada sin decesos desde el inicio de la pandemia.

13:30 Denuncian que la gestión de la pandemia en las residencias geriátricas ha sido “vergonzosa”

Coincidiendo con el Día Mundial para la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez que se celebra este lunes, se están desarrollando distintas protestas por todo el país convocadas por la Coordinadora en Defensa de las Pensiones en las que quieren advertir de la “debilidad y vulnerabilidad” del colectivo de personas mayores así como denunciar lo ocurrido para que se tomen medidas y no se vuelva a repetir en el futuro. “No hay mayor abuso y maltrato que el silencio cómplice de la pobreza y el abandono al que hemos condenado a nuestros mayores fruto de estas carencias pero también de la escasez de inspección, seguimiento y vigilancia del funcionamiento”, reza uno de los párrafos de este manifiesto, en el que se urge a las distintas administraciones a implantar un nuevo modelo asistencial y buscar soluciones que impidan que lo acontecido en los últimos meses en los que han calificado como “centros de muerte y de malos tratos” se repita.

12:48 Asprona Bierzo abre una unidad de apoyo a la desescalada en el centro de día de Flores del Sil

La entidad Asprona Bierzo, que trabaja para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual en la comarca, tiene previsto abrir en los próximos días una unidad de apoyo a la desescalada en el centro de día de Flores del Sil, según avanzaron fuentes de la asociación. La asociación dispondrá de la sala de usos múltiples, el espacio destinado a comedor, la biblioteca y la sala de talleres para la atención en grupos reducidos, después de que el Ayuntamiento de Ponferrada haya cedido el uso de estos espacios al colectivo durante tres meses.

12:45 CyLTV apoya la campaña ‘15-J. Por el buen trato a las personas mayores’ de la Cruz Roja

Castilla y León Televisión (CyLTV) apoyará la campaña de Cruz Roja Española ’15-J. Por el buen trato a las personas mayores’ con diferentes acciones en La 7 y La 8 a lo largo del día de hoy, con el objetivo de visibilizar la existencia del proyecto que pretende ayudar a mejorar la calidad de vida de los ancianos, así como dar a conocer la grave situación de las personas mayores que sufren, han sufrido o tienen especial riesgo de padecer maltrato y necesitan apoyo para superar la situación y sus secuelas. Durante toda la jornada en los dos canales de la televisión autonómica, con motivo del Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, estará presente el logotipo de esta campaña ‘15 J Buen trato a los mayores’. Además, al inicio de cada bloque publicitario, también se hace patente este mensaje a través de una cortinilla especial

12:40 CCOO advierte a empresas y trabajadores que no puede haber una relajación de las medidas de prevención contra la Covid-19

La secretaria de Salud Laboral de Comisiones Obreras Castilla y León, Sheila Mateos, advierte a las empresas y trabajadores que no puede haber ningún tipo de relajación en las medidas de prevención para evitar la propagación del COVID-19, a la vez que reclama medidas para que la cultura de prevención de riesgos laborales se extiende entre las pequeñas y medianas empresas de la Comunidad, que suponen el 90 por ciento del tejido productivo. Mateos comparecía ante la prensa esta mañana junto al secretario de Industria de CCOO, Gonzalo Díez, y apuntaba a la necesidad de hacer una evaluación nueva de los riesgos laborales en muchos de los puestos de trabajo, dado que la aplicación de medidas de seguridad están generando en muchos casos situaciones de estrés y cansancio.

12:35 En Castilla y León no se impartirán clases al aire libre el próximo curso

La consejera de Educación, Rocío Lucas, ha afirmado este lunes que en Castilla y León no se impartirán clases al aire libre durante el próximo curso escolar, aprovechando el buen tiempo como ha propuesto y argumentado la ministra de Educación y Formación Profesional Isabel Celaá. Lucas, además, asegura que la Junta no descarta establecer protocolos propios, de la mano de Salud Pública de Castilla y León, para el inicio del próximo curso escolar en septiembre al recordar que el Ministerio no tiene competencias a la hora de regular la organización de los centros y solo puede plantear recomendaciones. Una medida que, según ha precisado esta mañana en una visita a un instituto, se adoptará si no existe un “consenso” entre el Gobierno central y las comunidades autónomas acerca de los criterios para compatibilizar la vuelta de los alumnos a las aulas y la seguridad y salud. No entendemos por qué pueden estar 20 alumnos en un aula sin mascarilla y no 24″, dice Lucas, para quien una vez que se cumpla con la ley, hay que adaptar esas ratios a tus niveles de seguridad y salud", expuso. Además, la consejera insiste en que las recomendaciones del Ministerio no son una disposición que obligue las comunidades.

12:32 La Asociación Progestión ayudó durante la pandemia a 800 familias de Valladolid y Madrid

Más de 800 familias de Valladolid y Madrid, afectadas por la crisis económica asociada a la pandemia del COVID-19, se beneficiaron de la campaña solidaria de la Asociación Progestión que consiguió recaudar 6.217 euros en donaciones en metálico, 1.800 kilos de alimentos y productos para la higiene personal, gracias a la estrecha colaboración de siete organizaciones eclesiásticas y civiles, según informa esta entidad en un comunicado. Estas son algunas de las cifras que arroja la campaña solidaria que inició hace algo más de un mes y medio para dar respuesta a los cientos de llamadas que comenzamos a recibir tras 40 días de confinamiento a sus teléfonos de Madrid y Valladolid; llamadas de auxilio y desesperación de familias a quienes el coronavirus había colocado en un escenario en el que nunca se habían visto hasta ahora, el de la falta de alimentos y recursos básicos, el de la necesidad extrema.

12:30 La Junta impulsa la candidatura de León como sede del centro europeo de Ciberseguridad con el Gobierno de España

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fdez. Carriedo, ha presidido hoy la reunión telemática del grupo de trabajo regional de Ciberseguridad para impulsar las acciones de apoyo para que León sea la sede del Centro de Ciberseguridad de la Unión Europea. Un encuentro en el que se han analizado las nuevas iniciativas de apoyo al sector de la Ciberseguridad de la Comunidad para avanzar en distintos proyectos de compra pública innovadora desarrollados por el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE). Este encuentro por videoconferencia ha reunido a más de 30 miembros del clúster de la Ciberseguridad y las TIC, así como representantes de la Junta, del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), del Ayuntamiento de León, de las Universidades, de Digital Innovation Hubs y de los centros tecnológicos de la Comunidad.

12:25 El senador popular Lacalle pide al Gobierno que ayude a los 300.000 trabajadores directos de la industria de la automoción

El portavoz de industria del PP en la Cámara Alta, el burgalés Javier Lacalle, llevará mañana martes al Pleno del Senado una moción para que “definitivamente” se implique el Gobierno en el apoyo a este sector industrial que significa el 9 por ciento del PIB de España. En su exposición, Lacalle recuerda que en Burgos existen empresas como el Grupo Antolín –con varias plantas-, Benteler, Michelin, Bridgestone, Aciturri o Gonvarri, entre otras, donde trabajan miles de personas con una gran competitividad sin olvidar los altos índices de inversión en modernización, automatización e investigación entre los sectores industriales. La industria del automóvil es una de las más afectadas por la actual crisis y solo en este año producirá 700.000 vehículos menos, un 45 por ciento de producción menos con el efecto que eso puede tener en el empleo. Esto afecta igualmente a los cientos de empleos de burgaleses que trabajan también en los concesionarios de la ciudad y de la provincia, por lo que es fundamental incentivar con ayudas públicas la adquisición de vehículos en los próximos meses para incentivar ese dinamismo económico.

12:10 La Diputación de Soria acusa a PSOE de “embarrar” con polémica el plan Covid para la provincia

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha acusado al PSOE de querer “embarrar” y “desviar la atención” con una “campaña mediática” en contra de las ayudas que la institución provincial ha destinado para combatir la crisis económica de la Covid-19.Serrano, que ha comparecido este lunes en rueda de prensa telemática para informar de los asuntos aprobados en la junta de gobierno de la Diputación provincial, ha señalado que el PSOE ha lanzado toda su maquinaria mediática para intentar “embarrar” la atención de la Diputación en plan de contingencia, cuyas líneas han sido publicadas este lunes en el Boletín oficial de la provincia."Unas ayudas como las que ha sacado la Diputación, no se puede desviar ni con Twitter, ni con Instagram, ni Facebook", ha asegurado.Serrano ha señalado que el PSOE está haciendo “trampas al solitario” intentando “engañar a los ciudadanos”, tras desestimar colaborar en plan de ayudas para que pudieran llegar a los autónomos y pymes de la capital.

12:05 Ciudadanos descarta “de momento” una moción de censura en Fuentesaúco para dar la alcaldía al PP

Ciudadanos Zamora no se plantea “por el momento” apoyar una moción de censura en la localidad zamorana de Fuentesaúco que diera la alcaldía al PP en detrimento del PSOE.En ese municipio de la comarca zamorana de La Guareña, el PSOE, el partido más votado en las elecciones, que obtuvo tres ediles, gobierna con el apoyo del único concejal de Cs frente a los tres concejales del PP que completan la Corporación municipal.Pese a que la dirección provincial de Cs ha asegurado que de momento no se plantean una moción de censura, en el último pleno de la Diputación de Zamora, el presidente de la Corporación provincial y máximo responsable de Cs Zamora, Francisco José Requejo, mantuvo un enfrentamiento verbal con el alcalde socialista de Fuentesaúco y diputado del PSOE, Eduardo Folgado.

11:55 La oficina municipal de recaudación de Ponferrada reabre al público con cita previa tras la entrada en la fase tres de la desescalada

La entrada de Ponferrada en la fase tres de la desescalada supone la puesta en marcha de la oficina municipal de recaudación, que hoy reabrió sus puertas al público, aunque con cita previa, tras la pandemia provocada por el COVID-19. Los ciudadanos ya pueden pagar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica o la tasa de basura del primer trimestre. El periodo voluntario de pago concluye el 7 de agosto aunque se podrá ampliar hasta el 30 de diciembre en casos puntuales. Además, las personas que acudan a la oficina tendrán que llevar puesta mascarilla y someterse a las medidas de higiene y prevención instaladas.

11:45 Once mujeres requirieron el turno oficio por agresión sexual en confinamiento

El servicio de turno de oficio para denuncias de agresiones sexuales a mujeres o niñas en Castilla y León atendió desde el inicio de confinamiento y hasta el 10 de junio un total de once casos, de ellos seis en Valladolid, dos en Soria y León y una en Burgos. Así lo ha detallado este lunes la directora general de la Mujer, Ruth Pindado, durante su comparecencia en las Cortes de Castilla y León para detallar las actuaciones de ese departamento durante la pandemia. El turno de oficio para agresiones sexuales se activa en cada provincia a través de los teléfonos habilitados con atención durante 24 horas y supone atención y asesoramiento jurídico especializado desde que una mujer o niña que ha sufrido una agresión sexual decide presentar una denuncia.Este servicio incluye la personación y defensa en todo el procedimiento penal.

11:35 Abren a la participación ciudadana el anteproyecto de Ley de Transparencia

La Junta de Castilla y León ha abierto a la participación ciudadana el anteproyecto de la nueva Ley de Transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, han informado este lunes fuentes de la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior. Tras la publicación hoy en el Portal de Gobierno Abierto del anteproyecto de una nueva ley de transparencia para la Comunidad, el foro de participación habilitado estará disponible hasta el próximo 25 de junio para poder conocer el texto propuesto e incorporar sugerencias y propuestas.

11:30 La Universidad de León ooferta 15 plazas para el máster sobre Industria 4.0 que impartirá junto a la de Vigo a partir de septiembre

La Universidad de León oferta a partir de septiembre, junto a la de Vigo, un máster sobre Industria 4.0 que contará con 30 plazas disponibles -15 para cada institución académica- y que tendrá un año de duración, con 60 créditos ECTS y prácticas obligatorias en empresas, informa Ical. Está dirigido, como formación especializada, a personas interesadas en trabajar en empresas tecnológicas en proceso de adaptación a la denominada industria 4.0 a las que se ofrecerá una capacitación para desarrollar una actividad profesional en áreas emergentes. Se impartirá, desde León y desde Vigo, los jueves y viernes por la tarde y los sábados por la mañana, de forma presencial, haciendo uso de las nuevas tecnologías.

11:27 El Colegio de Enfermería de Castilla y León niega que cesara a los presidentes de Ávila y Zamora

El consejo de Colegios Profesionales de Enfermería de Castilla y León ha negado este lunes que haya maniobrado para cesar a los presidentes de los Colegios de Enfermería de Ávila y Zamora, ya que el Consejo “no tiene facultad para cesar o nombrar cargos en cada Colegio”. De este modo, a través de un comunicado, el órgano colegial de los enfermeros en la Comunidad ha acusado de mentir a aquellos que denunciaron el pasado viernes que el presidente de este Consejo, Alfredo Escaja, había orquestado los ceses del presidente del Colegio en Ávila, Enrique Ruiz Forner, y en Zamora, Andrés Pérez Santamaría. Según ha argumentado el Consejo, la única decisión que ha tomado la institución es, conforme a la ley, informar de la situación de reciente jubilación de estos dos presidentes a las autoridades sanitarias y al registro de Colegios profesionales de Castilla y León.

El entramado de empresas del CGE y la opacidad sobre el sistema de contrataciones. Nota de prensa completa: ⬇️https://t.co/GN7OMEmVNK — Consejo de Enfermería de Castilla y León (@Consejo_Enf_CyL) June 15, 2020

11:25 Palencia adquirirá 1.600 mascarillas higiénicas reutilizables a la empresa palentina Discóbolo para dotar a los trabajadores municipales

El Ayuntamiento de Palencia adquirirá 1.600 mascarillas higiénicas reutilizables a la empresa de la capital Discóbolo, por un montante de 6.500 euros, para dotar a los trabajadores municipales, las cuales están "debidamente certificadas y cuentan con informe favorable de la mutua que se encarga del Servicio de Prevención municipal. La unidades se facilitarán empaquetadas, “con su correspondiente etiquetado y las instrucciones de uso y lavado”, y se harán llegar en paquetes de dos unidades al personal que, “por las características de su trabajo o por las medidas complementarias de protección implantadas, no precisen uso de mascarilla Ffp2”, explica la concejal de Personal, Carolina Gómez.

11:20 Beethoven, Puccini y Webern marcan el regreso al escenario del cuarteto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León “Ocean Drive”

La Orquesta Sinfónica de Castilla y León (Oscyl) alcanza esta semana el ecuador de su programación para el mes de junio. El Cuarteto Ocean Drive, que forman los músicos Beatriz Jara (violín primero), Jennifer Moreau (violín segundo), Marc Charpentier (viola) y Marius Díaz (violonchelo), regresará al escenario tras el parón obligado por la alerta sanitaria ante la Covid-19. El recital, con Beethoven, Puccini y Weber como protagonistas, podrá disfrutarse este jueves a las 19.00 horas en el canal de YouTube de la OSCyL. Además, coincidiendo con el período estival que se inicia, el podcast de esta semana del viernes estará dedicado a las Plazas Sinfónicas. Julio García Merino y Marianne ten Voorde repasan las cuatro ediciones del ciclo, que nacía en 2016 como respuesta a la conmemoración de los 25 años de historia de la formación sinfónica. Finalmente, cabe señalar que La 2 de TVE continúa la reposición de los cinco conciertos para piano y orquesta de Ludwig van Beethoven interpretados por la OSCyL y Javier Perianes con la dirección de López Cobos en 2015. Este domingo Los Conciertos de La 2 emitirá el ‘Concierto n.º 3 en Do menor Op. 37’.

11:15 Ningún positivo en las casas de acogida para mujeres maltratadas

Las casas de acogida para mujeres víctimas de violencia de género y centros de emergencia no han registrado ningún positivo por COVID-19 entre las usuarias ni entre los profesionales al cargo, con un ligero repunte en altas y usuarias, especialmente en los segundos durante el confinamiento. Así lo ha destacado este lunes la directora general de la Mujer, Ruth Pindado, en su comparecencia en la Comisión de Familia e Igualdad de Oportunidades de las Cortes regionales, a petición del PP. Pindado ha explicado que antes de que se declarara el estado de alarma el 14 de marzo ya contaban con un plan de contingencia para atender a las mujeres víctimas de la violencia machista en la Comunidad. La directora general de la Mujer ha detallado que para tener un conocimiento de lo que pasaba durante la pandemia diseñaron sistema de monitoreo para tener información diaria de los recursos y servicios, con una “foto fija en cada momento y dinámica a lo largo del confinamiento”. Pindado ha sostenido que una vez concluido el confinamiento en la Comunidad se ha atendido a todas las mujeres que se han encontrado en alguna situación de especial vulnerabilidad.

11:05 Puente presume de las nuevas letras de la ciudad en la Plaza Zorrilla

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, presume de las letras de la ciudad que el Ayuntamiento ha colocado en la Plaza Zorrilla, junto a la estatua del universal escritor con unas medidas de diez metros por uno y medio de alto, y que cuenta con unas vistas estupendas hacia Caballería. “No ha quedado mal”, dice el primer edil en un tuit, quien explica que la orientación está condicionada por la toma de agua y que intentarán mejorarla.

No ha quedado mal. Aunque la orientación está condicionada por la toma de agua. Si se puede la mejoraremos. En todo caso la foto es estupenda. pic.twitter.com/s7Q47rTqbl — Oscar Puente (@oscar_puente_) June 15, 2020

10:55 Arévalo desinsectará la ciudad mañana martes

A partir de mañana se va a proceder a la desinsectación en toda la ciudad. Esta desinsectación significa el tratamiento para la eliminación de insectos, tales como las cucarachas, y, consecuentemente la eliminación de riesgos de contagios de enfermedades y potenciación de la higiene no solo en la red de alcantarillado y registros, sino en el conjunto del municipio. Igualmente se informa de que también se iniciará en breves días una campaña de desratización en la zona de la Cañada Real Burgalesa y su entorno. Ante estas dos campañas se recomienda el máximo cuidado para que los menores no se acerquen a las zonas tratadas al menos durante una semana. Se alerta también a los dueños de mascotas para que eviten el acercamiento de las mismas a las alcantarillas y alrededores. Con ambas campañas se pretende conseguir una mayor seguridad de higiene y sanidad en todo Arévalo, y de este modo, procurar la tranquilidad del conjunto de la población.

10:50 Las Cortes respaldan el trabajo de la ONCE en favor de la inclusión social en el regreso de la venta en los quioscos

En el primer día del regreso de la venta del cupón de la ONCE en los quioscos de la organización, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, se ha acercado esta mañana a uno de ellos para adquirir un boleto como muestra de apoyo a la organización en su trabajo en favor de la inclusión social pero también en homenaje a todas las víctimas fallecidas y colectivos que han estado trabajando durante la pandemia.

Esta mañana he comprado el cupón de la @ONCE_oficial en homenaje a todas las víctimas fallecidas y colectivos que han estado trabajando durante el #COVID19. Muchas gracias por la labor social que realizáis a diario. #VuelveLaONCE #LaIlusiónPuedeConTodo pic.twitter.com/bmEhsJfnCm — Luis Fuentes 🖤🇪🇦 (@LuisFuentesCs) June 15, 2020

10:45 El Ayuntamiento de León colabora con el rodaje de la serie de ficción ‘3 Caminos

La capital leonesa acoge hoy y mañana el rodaje de la serie de ficción '3 Caminos’ de Ficción Producciones y Amazon Prime que cuenta como protagonistas a Álex González, Verónica Echegui y Cecilia Suárez. La Catedral, tanto exterior como interior, la Plaza de la Regla, la Plaza del Grano así como establecimientos característicos de peregrinos son algunos de los puntos emblemáticos de la ciudad escogidos para la grabación de los capítulos de esta serie dedicada al Camino de Santiago. El rodaje, que se lleva a cabo por la capital leonesa con estrictas medidas de seguridad y sanitarias por el Covid-19, cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de León para la filmación de esta serie que se estrenará en 2021 coincidiendo con el Año Jacobeo. El alcalde de León, José Antonio Diez, visitará el rodaje de la serie mañana.

10:35 IU lleva a la Comisión Europea la tala de 72 árboles en el parque Jardinillos de Palencia

La formación Izquierda Unida ha trasladado a la Comisión Europea la polémica sobre la tala de 72 árboles prevista en la reforma del parque de Los Jardinillos de Palencia para saber si el proyecto se ajusta a los criterios de los fondos europeos EDUSI con los que se va a financiar. La coordinadora local de Izquierda Unida en Palencia ha trasladado a través del grupo de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo dos cuestiones con solicitud de respuesta a la Comisión Europea sobre el tema de la tala de árboles en el parque de los Jardinillos, según ha informado este lunes en un comunicado. Izquierda Unida quiere saber si la Comisión va a dar seguimiento al proyecto y verificar si se están cumpliendo los criterios establecidos para la adjudicación de fondos EDUSI y si, en caso contrario, instará al Ayuntamiento de Palencia a la rectificación del proyecto.

10:30 Los museos de la Academia de Artillería de Segovia reabren mañana sus puertas

Los museos de la Academia de Artillería de Segovia reabren sus puertas, después de adecuar sus instalaciones para garantizar la protección higiénicosanitaria de los visitantes y del personal del Centro de acuerdo al Plan de Contingencia para cumplir la normativa vigente. Después de permanecer cerrados al público desde mediados del pasado mes de marzo, cuando se inició la crisis del coronavirus, el aforo previsto será de grupos de ocho personas como máximo; el uso obligatorio de mascarilla durante la visita, como medida de seguridad complementaria a la recomendación de mantener la distancia social; limpieza y desinfección de las zonas susceptibles de mayor contacto, como pasamanos o las barandillas, y la ordenación de entradas y salidas. El procedimiento de gestión de visitas se realizará de la misma forma que se venía haciendo antes de la crisis, mediante solicitud previa a través del correo electrónico visitaacademiadeartilleria@mde.es, al menos con una antelación de 72 horas. El horario será los martes, jueves y sábados, a las 11.00 horas, excepto si se celebra algún acto de carácter oficial y la tarifa seguirá siendo gratuita.

10:25 Gredos espera la llegada de 20.000 cabezas de ganado con la trashumancia

Unas 20.000 cabezas de ganado llegará en este mes a la Sierra de Gredos (Ávila) en busca de pastos con la trashumancia, que se practica en parte a pie, con desplazamientos de una media de 250 kilómetros entre las tierras de Extremadura y Castilla-La Mancha a la provincia abulense. En un comunicado, el Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida (IGP) Carne de Ávila y la Asociación de raza Avileña-Negra Ibérica informó de que se va a transmitir parte del camino realizado en sus redes sociales. Sin jornada que celebrar, se pretende realizar una retransmisión on line titulada ‘Paisajes de trashumancia’, un corto documental sobre esta actividad de la mano de Terra Levis arqueología de Ávila. Además, tratará de poner en valor la trashumancia en el paisaje cultural a través de construcciones en el territorio, memoria y sonidos. Igualmente, ya esta abierto el XII Concurso Fotográfico de Trashumancia para todos aquellos que asistan durante esta quincena, pudiendo participar con fotos que reflejen momentos ligados a esta actividad.

10:15 Investigan la mortalidad de anfibios en la Montaña Palentina

La Organización medioambiental sin ánimo de lucro Red Cambera pone en marcha el proyecto BsAlert que tiene como objetivo la evaluación de la afección por el hongo Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) en anfibios protegidos y vulnerables de las montañas de la Cordillera Cantábrica, que incluye Fuentes Carrionas y la Montaña Palentina. Para ello se ha creado un programa de vigilancia para la detección temprana de Bsal en cinco espacios naturales protegidos enmarcados en la Cordillera Cantábrica. El proyecto cuenta también con la participación y colaboración de la Universidad Checa de Ciencias de la Vida de Praga, que analizará las muestras recogidas para verificar la presencia del hongo en el territorio estudiado por el proyecto. El hongo Bsal, procedente de Asia, es causante de la enfermedad quitridiomicosis, que ha provocado una mortalidad y extinción generalizada de anfibios en todo el mundo, y se considera la mayor amenaza en cuanto a enfermedades para la biodiversidad.

10:05 Malestar de los hosteleros ante las medidas de la Junta para la Fase 3

Las medidas impuestas por la Junta para la hostelería en Fase 3 no han gustado en el sector, donde esperaban que este lunes podrían operar ya casi con normalidad. Desde la Asociación de Empresarios de Hostelería de Palencia muestran su indignación y piden a la Junta de Castilla y León que recapacite y “suprima” las medidas restrictivas establecidas para los establecimientos hosteleros de la Comunidad destinados al control del ocio nocturno y a evitar el consumo en las barras de los bares. “Nos cuesta trabajo entender la decisión del Gobierno Regional que se han tomado sin consultar las medidas al sector y sin tampoco comunicarlas previamente a su publicación”, apuntan los hosteleros en un comunicado de prensa, en el que no entienden “el cambio de criterio” de la Junta con respecto a las medidas publicadas en el BOE que “provocan una alarmante situación a los establecimientos que se habían preparado, después de tres meses, a reabrir sus puertas al público”.

10:00 Abierto el plazo para solicitar el Ingreso Mínimo Vital

Todos aquellos interesados en recibir el Ingreso Mínimo Vital (IMV) podrán iniciar los trámites a partir de este lunes, día 15 de junio, fecha en que se abre el plazo para solicitar esta nueva prestación. No obstante, como la medida entró en vigor el 1 de junio, todos aquellos que presenten sus solicitudes hasta el 15 de septiembre y resulten beneficiarios podrán cobrarla con carácter retroactivo desde el primero de este mes. La nueva ayuda parte del concepto de ‘renta garantizada’ que se ha estimado en 462 euros para un adulto solo y que se elevará hasta los 1.015 euros como máximo, en función de los miembros del hogar. Contempla un aumento de 139 euros por cada conviviente, así como un suplemento de 100 euros al año para las familias monoparentales.

09:30 Izquierda Unida en Castilla y León denuncian amenazas y acoso a algunos cargos

Izquierda Unidad de Castilla y León ha pedido este lunes una reunión con el delegado del Gobierno en la Comunidad, Javier Izquierdo, ante las amenazas y acoso sufridos por algunos cargos públicos, como el concejal de Miranda de Ebro (Burgos) Guillermo Ubieto la pasada noche.El coordinador de IU en la Comunidad, Juan Gascón, ha pedido el encuentro por la “continua campaña de acoso, desprestigio, odio e insultos que se esta produciendo en las redes sociales y llegando al extremo de las agresiones presenciales”, según ha denunciado la formación en un comunicado.

09:10 El Consejo de la Juventud sale en defensa de los jóvenes: “Están respetando las medidas del confinamiento”

El Consejo de la Juventud de Castilla y León, lanza la campaña ‘Si te proteges, me proteges’ para concienciar sobre el uso responsable de las mascarillas. “Estamos observando como la juventud está puesta en el punto de mira por la opinión pública, señalada como el sector poblacional que más incumple las medidas del confinamiento por la pandemia del coronavirus”. Sin embargo, el Consejo aseguró en un comunicado que los datos no son ciertos, ya que a su juicio la mayor parte de la población está respetando las medidas y es “claramente visible”, no obstante, lamentó que se señale a la juventud como la causante de todos los problemas.

09:05 Sánchez presenta en La Moncloa el plan para el sector de automoción dotado de 3.750 millones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará este lunes en el Complejo de la Moncloa el plan de automoción dotado con un presupuesto de 3.750 millones de euros, que persigue “promover la estabilidad y el impulso en el sector". Gracias a este plan, según apuntaba ayer el presidente, habrá financiación para la “renovación” del parque de vehículos, incentivando especialmente los vehículos eléctricos y con “ayudas especiales a las familias de menos recursos para que nadie quede atrás en este proceso”.

09:00 Cinco provincias estrenan la fase 3 en Castilla y León sin ocio nocturno y consumo en las barras de los bares

Cinco provincias estrenan la fase 3 en Castilla y León sin ocio nocturno y consumo en las barras de los bares. De esta forma, León, Palencia, Burgos, Zamora y Valladolid avanzan en la desescalada en la Comunidad, que mantiene limitada la movilidad entre provincias, debido a que Ávila, Salamanca, Segovia y Soria continúan esta semana en la segunda etapa. Este lunes están en vigor ya las restricciones fijadas por la Junta, como la apertura de locales de ocio nocturno y salas de juego y apuestas, y el consumo en las barras de los bares, además de la movilidad entre provincias.

Resumen 14/06/2020

En materia sanitaria, el domingo dejaba en Castilla y León tres nuevos casos de coronavirus, dos en Valladolid y uno en León, que eleva el número total de casos en los 26.094, de los que 19.692 fueron confirmados por PCR, y un fallecido más por esta enfermedad en un hospital de Valladolid, por lo que la cifra de muertos en centros hospitalarios asciende en pandemia a 2.040. Las buenas noticias siguen llegando de las altas hospitalarias ya suman 8.425, tres más que el sábado.

En lo que respecta al tema político, el último día de la semana acogía la ya habitual reunión por videoconferencia del presidente Sánchez con los líderes autonómicos, entre ellos el nuestro, Alfonso Fernández Mañueco, que ha sido la última, ya que la próxima, prevista para finales de julio será ya presencial. Tras la misma, el presidente de la Junta comparecía ante la prensa para anunciar que Castilla y León contará con un plan postalarma a partir del día 21 de junio, fecha previsto para el regreso a la nueva normalidad y apertura de fronteras salvo con Portugal. Según avanzaba, con el objetivo de evitar rebrotes, proteger a las personas, combatir la pandemia y responder con rapidez ante cualquier situación, la Comunidad dispondrá de un comité de expertos jurídico y sanitario está trabajando ya para preparar las resoluciones que permitan actuar a partir de la normativa sanitaria y de protección civil. Igualmente, Fernández Mañueco ha pedido al Gobierno de España que duplique los fondos de Educación para afrontar los gastos de seguridad que generará la pandemia durante todo el curso 2020-21, y ha vuelto a reivindicar la necesidad de que el Gobierno de España recalcule el fondo extraordinario para que llegue «a las comunidades que más han sufrido la pandemia, como Castilla y León». Así, ha insistido en que lo justo es que atienda los costes reales en sanidad y servicios sociales.

En cuanto a la Fase 3 a la que entrarán este lunes las provincias del norte de Castilla y León (León, Palencia, Burgos, Valladolid y Zamora) explicaba que la situación ha sido regulada de manera específica con una serie de medidas especiales de precaución, destinadas sobre todo a controlar el ocio nocturno y evitar el consumo en las barras de los bares. Y es que a pesar de la buena evolución de la situación epidemiológica en la Comunidad, en particular en las provincias que han progresado a Fase 3, la situación actual, en la que aún continúan registrándose nuevos diagnósticos e ingresos hospitalarios que pueden encontrarse vinculados a ciertas actividades de la vida cotidiana, aconseja mantener algunas restricciones en la prestación del servicio en establecimientos de hostelería y restauración, así como limitar la reapertura de los establecimientos y locales de juegos y apuestas.

Por lo que se refiere al ocio nocturno, no estará permitida la apertura de locales o bares de este tipo, ni de discotecas, casinos, salones de juego o recreativos, salvo sus terrazas al aire libre, en caso de tenerlas, que sí podrán abrir con las limitaciones marcadas para las terrazas del resto de bares y restaurantes, es decir, al 75 por ciento del aforo, con 20 personas máximo por mesa. Mientras, todas las provincias de Castilla y León, tanto las que entran en Fase 3 como las que se mantienen en Fase 2, siguen con la restricción de movilidad dentro de su propia demarcación. En cuanto a las medidas sociales, se autorizan reuniones o grupos formados por 20 personas como máximo, tanto en domicilios como al aire libre, y desaparecen las franjas horarias para los paseos.

Las novedades de esta Fase 3 en el comercio se centran en que las tiendas y centros comerciales podrán abrir hasta un 50 por ciento de su aforo y del 40 por ciento en lo que se refiere a sus zonas recreativas. En el caso de los probadores, podrá haber solo una persona en cada uno y con desinfección de la zona cada vez. Y se prohíben los productos cosméticos de prueba.

La población infantil y juvenil también tiene sus nuevas reglas. En concreto, las actividades de tiempo libre tendrán un aforo máximo del 50 por ciento y 200 personas de tope. En materia de deportes, los entrenamientos de no federados podrán tener un máximo de 20 personas, y habrá que seguir las recomendaciones del Consejo Superior de Deportes en concentraciones. En cuanto a espectáculos y actividades de este tipo, se autorizan 20 personas máximo, sin contacto físico, con un 50 por ciento del aforo. En el apartado de cultura y turismo se permiten actividades al aire libre con 30 personas como máximo.

Otras normas en Fase 3 son 150 personas de tope en una boda al aire libre (75 en interior), velatorios con 50 personas al aire libre y 25 en espacios cerrados, y cultos religiosos con un máximo del 75 por ciento del aforo.