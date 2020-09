La empresa familiar, un espacio de trabajo seguro e implicado frente a la Covid

La irrupción del coronavirus en nuestras vidas hace ya más de seis meses está provocando grandes cambios en las empresas, en general, y en las de tipo familiar, en particular, enfocadas a la seguridad, higiene y prevención de los trabajadores y clientes. Así, muchas de ellas se están poniendo las pilas y han creado protocolos para garantizar que el virus no entre en sus espacios como una medida más de inversión para sus negocios, poniendo en valor su compromiso en la lucha contra esta pandemia que parece no tener fin y que sigue arrojando datos inquietantes cuanto menos cada día, pero también y sobre todo de implicación en la creación de riqueza y empleo en Castilla y León, que tanta falta hace en estos momentos de zozobra.

Una apuesta que muchas empresas familiares están empezando a recoger sus frutos a través de reconocimiento que ponen con luz y taquígrafos ese esfuerzo por la seguridad. Así, casi una veintena de compañías adheridas a Empresa Familiar Castilla y León (EFCL), 17 en concreto, han obtenido ya el sello de garantía BSAFE, que las acredita como espacios de trabajo seguros y, con ello, su compromiso con la recuperación económica y la creación de riqueza y empleo.

Objetivo: reforzar la seguridad y confianza de empleados, proveedores y clientes, y recuperar así el ritmo normal de la actividad económica que permita superar cuanto antes la crisis causada por el coronavirus.

Se trata de firmas tan importantes en la economía de esta Comunidad como Embutidos Rios, Prosol, Naturpellet, Alibérico, Alintra Systems, Alucoil, Cillar de Silos, Hotel Alfonso V de León, Pago de Carraovejas, Forum Castellana, Cascajares, Castilla Termal Hoteles, Dehesa de los Canónigos, Grupo Hermi, Hotel Conde Luna, Jamones Aljomar y Vivero El Pinar, que son, además, las primeras de Castilla y León en lograr este certificado que impulsa la propia EFCL junto a la Asociación de la Empresa Familiar de Madrid (ADEFAM) y con la colaboración de KPMG.

“Estamos muy orgullosos de poder decir que somos pioneros en este sello en nuestro país, pero creo que es un camino al que todas las empresas, grandes y pequeñas, tendemos”, afirma María José Tapia, directora Comercial y de Comunicación de Naturpellet, quien añade que “es un momento en el que la confianza de los que vienen es vital para poder seguir funcionando”.

Por su parte, el presidente de Grupo Alibérico destaca que “reforzar la protección y la seguridad de nuestros trabajadores, proveedores y clientes ha sido nuestro principal afán desde el inicio de la pandemia. Con la vista puesta en este objetivo, hemos establecido unos estrictos protocolos de seguridad e higiene que ahora se han visto refrendados con la certificación BSAFE”.

A su vez, el director de Calidad de Prosol, Ismael Miguel Cuadrado, precisa que “el sello BSAFE auditado por KPMG nos permite aportar la confianza a todos los grupos de interés necesaria para iniciar la transformación en Prosol que el nuevo escenario postcovid nos demanda”.

Ejemplo a seguir

Las empresas interesadas deben implementar unos rigurosos protocolos que abarcan, entre otros aspectos, estrictas medidas de higiene personal y de distanciamiento social, controles de higiene, limpieza y trazabilidad, medidas de monitorización sobre los empleados y sobre terceros, proveedores y contratistas, así como pautas de actuación en caso de darse un positivo.

La implantación de todas estas medidas, desarrolladas según las directrices del Ministerio de Sanidad, es validada posteriormente por KPMG a través de una auditoría, con la que comprueba si la empresa ha incorporado de forma efectiva todos los requerimientos establecidos en los protocolos.

En caso afirmativo, las empresas que superan todos estos requisitos reciben el certificado BSAFE, con el que pueden demostrar a sus trabajadores y clientes que disponen de un sello de calidad que las habilita como establecimientos confiables para el consumidor.