La hostelería de Castilla y León se fija en Madrid para la desescalada en el sector

Salvo en las provincias de Ávila y Segovia, que debido a su mejor situación epidemiológica -por debajo de los 400 casos por cada cien mil habitantes en catorce días y de doscientos en siete- donde los bares y restaurantes han podido reabrir sus negocios este fin de semana ya, en el resto de la Comunidad la hostelería se mantiene cerrada al público a cal y canto y solo se permite la actividad si son pedidos o bebidas para llevar.

Una situación que se prolonga ya más de tres semanas y que mantiene en vilo a miles de familias al borde de la quiebra y de la ruina y que ven con impotencia esta situación.

Durante esta semana que termina, la patronal mantenía un encuentro con la Junta, del que no salieron muy satisfechos, y en el que el vicepresidente Francisco Igea les trasladó que la posibilidad de que se levanten las restricciones pronto si la situación mejora, pero no si no se cumple el baremo establecido y anteriormente comentado al inicio de la información. Además, el también portavoz de la Junta les pedía que presentaran un documento con las demandas del sector.

y este texto con las peticiones de los hosteleros ya se ha registrado en la Junta en él se exige un plan de desescalada que siga el modelo fijado en la Comunidad de Madrid. También reclama ayudas directas y urgentes poder llevar a cabo el rescate y reactivación económica y que permitan paliar los efectos de la pandemia ocasionada por la covid, salvaguardar el empleo y contribuir a frenar el número de establecimientos abocados al cierre.

“La denominada desescalada ha conllevado a que muchas empresas abrieran con un gran esfuerzo, lo que ha supuesto pérdidas económicas en las mismas. Si bien, estas se han asumido durante meses con responsabilidad y gran esfuerzo por parte de empresarios y trabajadores con la aplicación de todas las medidas preventivas y restricciones a su actividad, incluido el cierre total”, señalan desde la patronal en un comunicado, en el que urgen ahora a buscar medidas de rescate y reactivación del consumo y del turismo.

“La situación económica lleva meses siendo angustiosa, gcon situaciones dramáticas debido a la escasez de recursos económicos”, advierten. Finalmente, y debido a la incertidumbre sobre la duración de la pandemia, demandan que las partidas presupuestarias destinadas a las ayudas directas para la hostelería continúen abiertas para por si fuera necesaria su aplicación en 2021.

GRAF4535. VALLADOLID, 24/11/2020.- La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Valladolid convoca, este martes, una manifestación para exigir la reapertura de sus negocios en Castilla y León o, al menos, ayudas directas. EFE/ R. Garcia

Protestas en León y Valladolid

Pero todo esto ocurre, los hosteleros no se quedan de brazos cruzados y han convocado en León una concentración el jueves 3 de diciembre a las 10 de la mañana frente a la Subdelegación del Gobierno. Desde ahí partirá una manifestación que abrirá un autobús al que seguirán los asistentes que se desplacen a pie y detrás de ellos circulará una caravana de vehículos comerciales. La comitiva se desplazará hasta la Delegación Territorial de la Junta, cuya manzana quedará rodeada y con el tráfico interrumpido y a las 11 está prevista la lectura de un manifiesto.

También en Valladolid, la Asociación de Hostelería de esta provincia vuelve a convocar una concentración el próximo martes 1 de diciembre a las 11,00 horas en la Plaza de Castilla y León, 1 (COVARESA), frente al Colegio de la Asunción, sede de la Presidencia de la Junta de Castilla y León

Bajo el lema “Ahora o nunca. Salvemos la hostelería”, la Asociacion Provincial de Empresarios de Hostelería, quiere poner otra vez de manifiesto las imperiosas necesidades que ya necesita el sector para poder subsistir con sus negocios.

Una vez más está reivindicación invita al resto de colectivos empresariales, a los autónomos, a la PYMES y a todos los sectores que se sientan implicados.