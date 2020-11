Más de 1.200 denuncias en noviembre por saltarse el toque de queda

Apenas queda un día para decir adiós a este letal y contagioso noviembre en Castilla y León, en el que se han registrado 1.216 muertes por covid en hospitales y residencias. Un mes conflictivo y complicado para la economía de la Comunidad, sobre todo para los hosteleros, propietarios de gimnasios y centros comerciales, que siguen cerrados al público salvo en las provincias de Ávila y Segovia para evitar contener la expansión del virus, pero también para la movilidad de los ciudadanos debido a las numerosas restricciones en funcionamiento.

Limitaciones que van desde el toque de queda entre las diez de la noche y las seis de la mañana, el cierre perimetral de la Comunidad, y ahora la movilidad solo entre provincias que tengan similar situación epidemiológica, hasta el no poder fumar por la calle si no se respeta la distancia de dos metros o que no se puedan reunir más de seis personas juntas, que en el caso de Burgos, además, por su elevada incidencia de la covid, se reduce a tres.

Todas estas medidas tienen en jaque a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como son la Guardia Civil y la Policía Nacional, pero también a los agentes de las policías locales, que casi no dan abasto para velar por la seguridad de los ciudadanos y porque se cumplan las restricciones. Tal es así, que durante estos 30 días de este mes de noviembre casi terminado agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han impuesto un total 1.266 denuncias por saltarse el toque de queda, a las que hay que sumar otras 2.390 por incumplimientos de los cierres perimetrales y 109 levantamientos de acta a personas implicadas en algún brote o positivas que no guardar la cuarentena.

Agentes de la Policía Local realizan controles de movilidad en Burgos, Castilla y León (España), a 21 de octubre de 2020. El Ayuntamiento de la capital burgalesa ordenó el cierre perimetral de la misma desde esta medianoche, una decisión que se prolongará durante 14 días y que se ha tomado después de que durante el fin de semana se haya registrado una evolución "negativa" de los casos positivos por coronavirus. De esta forma, Burgos es la cuarta capital de provincia de la Comunidad con medidas de confinamiento perimetral. 21 OCTUBRE 2020;MOVILIDAD;CONFINAMIENTO;COVID-19;CORONAVIRUS;MEDIDAS Tomás Alonso / Europa Press 21/10/2020

Respecto al toque de queda, han realizaron 5.774 controles, que se saldaron con un 21,9 por ciento de incumplimientos. En concreto, de las 1.266 denuncias, las provincias con mayor número de sanciones fueron León, con 379 en 1.504 controles, además de Salamanca, con 190, en 794 controles.

En Segovia hubo 128 infracciones detectadas en 498 controles; mientras que en Valladolid fueron 154, sobre 909. En Ávila se denunció a 108 personas en 388 controles; en Burgos, a 119 en 270; en Palencia, a 59 en 143; en Soria, a 76 en 669, y en Zamora, a 53 en 599.

Por lo que respecta a los controles perimetrales, se efectuaron 19.035 para controlar a 69.111 vehículos, con un grado de sanciones del 2,4 por ciento. Las provincias que acumularon mayor número de denuncias fueron Segovia, con 941, seguida por Soria, con 358. En Ávila, cercana a Madrid, al igual que las dos anteriores, se cursaron 330 denuncias. En el caso de Burgos fueron 132, por debajo de las 276 de León; las 177 de Palencia y las 96 de Salamanca. En Valladolid se denunció a dos personas, y en Zamora, a 78.

Finalmente, en cuanto a los controles de cuarentena, el dos por ciento se saldó con una denuncia. Hubo 5.294 seguimientos, con 109 incumplidores, buena parte de ellos en Ávila, donde 43 personas se encontraba incumpliendo la cuarentena. En Burgos fueron diez; en León, siete; en Palencia, 13; en Segovia, dos, mientras que en Soria no se impuso ninguna denuncia. En Valladolid se denunció a 24 personas, y en Zamora, a cuatro.