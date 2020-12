De la Rosa se pone del lado de los hosteleros y pide que los bares y restaurantes de Burgos abran el viernes

El alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa, se posiciona a favor de la hostelería de la ciudad y pide a la Junta que los bares y restaurantes de la ciudad puedan reabrir al público sus puertas con aforo limitado al 33 por ciento en el interior y las terrazas al 75 por ciento al igual que el resto de las provincias.

Así lo anunciaba esta tarde el primer edil burgalés tras la reunión de coordinación del CECOPI para valorar la situación epidemiológica en la ciudad y sobre las restricciones en vigor.

Tras mostrar cierto malestar por haber conocido ayer la decisión de la Junta en una conversación con el consejero de Presidencia, Ángel Ibáñez, sin que antes se hubiera dialogado con el Ayuntamiento, De la Rosa avanzaba que este jueves dirigirá un escrito a la Junta de Castilla y León en el que pedirá dicha exigencia ya que considera que la apertura de las terrazas solo en estos establecimientos “es insuficiente y menos en esta época del año”.

El regidor burgalés reconocía que Burgos sigue teniendo la tasa de incidencia acumulada más alta de toda la Comunidad (513 casos por cada cien mil habitantes en catorce días y 186 en la última semana) pero ponía en valor que es también la que más rápido está reduciendo dicha tasa. Por ello, De la Rosa considera que a pesar de que sigue por encima de los requisitos exigidos por la Junta, solo por esta buena tendencia y rapidez la ciudad podría abrir la hostelería igual que el resto de provincias.

BURGOS, 09/12/2020.- Manifestación este miércoles de los hosteleros de Burgos para pedir ayudas y la reapertura de los bares y restaurantes de la ciudad. EFE/Santi Otero

Los propietarios y trabajadores de cerca de cuatrocientas empresas de hostelería de la provincia de Burgos secundaban este miércoles una manifestación que ha recorría las calles de Burgos para terminar frente a la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, y pedir que finalice el cierre de establecimientos.

El sector, cansado, echaba en cara al Gobierno regional “un maltrato continuo y cierta animadversión” y los manifestantes aseguraban que la mayoría de los hosteleros no abrirán sus terrazas el viernes, porque “hay que hacer muchas cuentas”, y la mayor parte de las terrazas no están acondicionadas para soportar las bajas temperaturas de esta época del año.

Asimismo, en el escrito que enviará a la Junta mañana jueves, el alcalde de Burgos insistirá en pedir que se habilite un sistema de código ‘QR’ en los establecimientos, para poder mejorar la capacidad de rastreo de los casos positivos que se detecten, y un sello de calidad para quienes se esfuercen especialmente en mejorar la seguridad, porque “son los hosteleros y sus clientes los más interesados en garantizarla”.

También pedirá que se permita reabrir a los pequeños comercios que tienen su local en grandes superficies comerciales, porque “no es coherente que se permita que abran los demás y estos no, siempre con las debidas medidas de seguridad”. También reclama que se retome la actividad de otros servicios, como los gimnasios.

De la Rosa solicitará, además, el apoyo del resto de alcaldes de Castilla y León para pedir que se deje de obligar a la limpieza y desinfección diaria de los parques infantiles para poder abrirlos al público “porque esa medida de desinfectar a primera hora no garantiza que no haya riesgo de contagio” y cuesta al Ayuntamiento de Burgos 20.000 euros al mes.

Más presencia policial en las calles

El alcalde de Burgos anunciaba también que a las 23;59 de este miércoles quedará sin efecto su decreto del pasado 17 de noviembre por el que cerró todas las actividades culturales y de servicios sociales no esenciales del Ayuntamiento, aunque solo para aquellas que no se realicen en espacios cerrados.

Además, el viernes se abrirá también la actividad de las bibliotecas y el ámbito cultural, el mismo día que se reabren este tipo de actividades del resto de promotores, según la decisión del gobierno autonómico.

De la Rosa reclamaba “más coherencia” en las medidas preventivas frente al coronavirus, reconocía que el aforo el pasado sábado en la ceremonia de toma de posesión del nuevo arzobispo de Burgos, Mario Iceta, en la Catedral “fue excesivo” y aseguraba que se llegó a sentir “incómodo” y así se lo hizo saber al consejero de Presidencia y al delegado territorial de la Junta, presentes en el acto.

También avanzaba que incrementará la presencia de Policía Local en varias calles del centro histórico, donde se ha detectado una mayor afluencia de personas en ciertos momentos, para evitar aglomeraciones, lo que se apoyará con mensajes de megafonía desde los vehículos y con una instalación temporal que se realizará en la zona.

La portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco. PP 26/11/2020

El PP pide prudencia y autocrítica

Al hilo de estas declaraciones, la portavoz del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Burgos, Carolina Blasco, pedía al alcalde “prudencia y autoexigencia” para “no tirar por la borda los buenos propósitos de la evolución epidemiológica”, en relación a la apertura desde mañana de las instalaciones municipales.

Así, reclamaba al primer edil que “ponga freno a su tendencia natural a dar buenas noticias y no lance rápidamente campanas al vuelo, y analice con detalle la decisión de abrir las instalaciones municipales”, que a propuesta de la Administración regional se vio obligado a cerrar. En un comunicado emitido por el partido, Blasco señalaba que en los próximos días se podrá comprobar que las medidas extraordinarias adoptadas por la autoridad sanitaria regional para Burgos capital están dando resultados y que muy probablemente reducirán la incidencia acumulada de contagios en la ciudad de forma significativa.

Sin embargo, añadía que no por ello se puede “perder de vista” que la ciudad seguirá en el nivel 4 de alerta según los indicadores epidemiológicos y sanitarios establecidos el pasado 21 de octubre por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y que por tanto hay que seguir extremando precauciones.

“Esta situación supone todavía un riesgo muy alto o extremo de contagio, transmisión comunitaria no controlada y sostenida que excede de la capacidad de respuesta del sistema sanitario”, recordó. Por ello, hacen esta solicitud al alcalde, indicando que no parece prudente proceder a la apertura de estas instalaciones hasta que la incidencia acumulada sea inferior a los 400 casos en los últimos 14 días o los 200 en la última semana, en la línea de lo consensuado por las autoridades sanitarias, y piden al regidor municipal que no se precipite en su decisión, teniendo en cuenta que en ésta “deben primar la salud de los burgaleses y no el espíritu navideño que sabemos que le turba”.

En este punto, la portavoz del Grupo Municipal Popular explicaba que en este momento, si hay que dar prioridad a la recuperación de actividades, esas deben ser las que desarrolla el sector privado. “No siempre es todo o nada”, sostuvo antes de añadir que “si hay que minimizar posibles focos de contagio, los espacios municipales deben ser más exigentes y los que en todo caso deben permanecer cerrados hasta que no se den las condiciones óptimas, primando en todo caso los espacios abiertos a los cerrados y las bibliotecas, ámbitos

Blasco animaba a De la Rosa a hacer autocrítica y a dar más importancia al segundo plan de crisis y reactivación que a la presentación del programa de las fiestas navideñas. “De la Rosa debiera estar ya trabajando en medidas preventivas de cara la posibilidad de una tercera ola de la covid en la ciudad tras las fiestas navideñas, en vez de dedicarse a hablar por teléfono con los Reyes Magos, que mucho me temo que no le van a resolver los problemas”, concluía.