Expectación, muchos nervios y esperanza en el inicio de las vacunaciones masivas

Con un día de retraso por el problema que hubo en la logística de la vacuna de Pfizer este lunes pasado desde Bélgica, este miércoles han comenzado las vacunaciones masivas en las residencias de personas mayores de la Comunidad, ya que este colectivo es el prioritario en esta primera fase junto a los profesionales sanitarios que se encuentran en primera línea contra este virus -como pueden ser los propios enfermeros y trabajadores de los centros residenciales- , que sigue haciendo daño pero cuya derrota ha comenzado la cuenta atrás.

Ilusión y expectación, muchos nervios, pero, sobre todo, esperanza ante lo que se considera como el principio del fin y el inicio de una nueva etapa, era lo que se veía en las caras de los residentes, directores y profesionales sanitarios en este arranque de las vacunaciones masivas en la Comunidad. Una jornada, en definitiva, en la que todos coincidían en que no se olvidará nunca.

Equipos especializados formados por entre dos, tres o cuatro profesionales sanitarios, entre enfermeros y médicos, todos ellos de Atención Primaria, son los que se están encargando de llevar a cabo estas inmunizaciones, algunas desde las nueve de la mañana, como es el caso de la Residencia San Rafael de Salamanca, y en otras más tarde, a eso de las diez, como ha sido el caso de centro asistencial San José de León. “Es un día histórico”, resumía, emocionada, esta inicio de la campaña de vacunación la enfermera Paula Méndez, portavoz del equipo covid que se ha encargado de “pinchar” a los residentes del centro salmantino.

Equipo de sanitarios en la residencia de ancianos San Rafael, donde se inicia el proceso de vacunación en Salamanca

“Es una jornada para la esperanza”, decía, por su parte, María Jesús Robledo, directora de una residencia dependiente de la Junta que se encuentra en la calle Rufino Martín de Ávila, en la que un palentino de 88 años, de nombre Anastasio Bahillo, era el primero en vacunarse de los 89 que han decidido hacerlo en esta residencia, en la que hay otros siete que han preferido esperar o no inmunizarse por diversos motivos,, ya sea porque consideran que no les hace falta o porque creen que no es el momento, según reconocía la directora, en declaraciones recogidas por Ical.

Y es que a excepción de Palencia, donde ya comenzó de forma testimonial la campaña en la residencia Santa Eugenia de la localidad de Cevico de la Torre, el Gobierno autonómico ya ha iniciado la vacunación en las todas las provincias en coordinación con el conjunto del Sistema Nacional de Salud.

En total, en la remesa de ayer martes han llegado a la Comunidad 25.350 dosis, repartidas de la siguiente forma en cada una de las provincias de Castilla y León: Ávila, 2.925: Burgos, 2.925; León, 2.925; Palencia, 2.925; Salamanca, 2.925; Segovia, 1.950; Soria, 1.950; Valladolid, 3.900; y Zamora, 2.925.

Desde la Consejería de Sanidad recuerdan que, a la hora de vacunar,anque no está contraindicado a no ser que sea la propia vacuna, se tendrá especial cuidado con aquellas personas que tengan alergias conocidas con anterioridad,

Garantías de seguridad para los enfermeros

Por otro lado, coincidiendo con el inicio de la campaña de vacunación de la covid, el Colegio de Enfermería de Valladolid ha pedido que se extremen las precauciones y haya las máximas garantías de seguridad e información para las enfermeras y los pacientes ante las vacunaciones, ya que, explican, sobre este colectivo profesional “recaerá el peso” para llevar a cabo la campaña.

”Desde el Colegio, recordamos que la enfermera es el profesional sanitario que realiza la vacunación y el registro de la misma en la historia clínica del paciente, garantizando la trazabilidad, el control y el seguimiento e instamos a que las enfermeras se aseguren de recibir el consentimiento informado”, escribe Silvia Sáez, presidenta de los enfermeros de Valladolid, quien advierte de que esta campaña supone un estrés adicional para las enfermeras, ya que genera inseguridad e incertidumbre respecto a las responsabilidades que acarreará, en medio de un enorme desgaste debido a todos los meses de pandemia.

Comienzo de las vacunaciones en las residencias de la Comunidad

Vacuna especial

La vacuna que se va a distribuir en esta primera fase es la desarrollada por los laboratorios de Pfizer-BioNTech y posee ciertas peculiaridades en cuanto a su conservación, que hace que su utilización sea “más compleja que otras”. Se trata de una vacuna basada en el denominado ‘ARN mensajero’, que debe conservarse a muy bajas temperaturas, entre 70 y 80 grados bajo cero, con presentación en viales multi dosis, de cinco dosis cada uno de ellos, organizadas en bandejas de 195 viales, que equivalen a 975 dosis de vacuna.

Requiere dos dosis para completar su efectividad, con un plazo entre la primera y la segunda de 21 días. “Es necesario, por ello, una compleja organización, planificación y logística para poder aprovechar el máximo de unidades con la mínima pérdida en la cadena de frío o el transporte de dosis”, señaló el Gobierno regional.

Se trata de un medicamento que ha obtenido la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento (EMA) tras haber superado los análisis de calidad y seguridad. Ha sido testada en más de 44.000 voluntarios de 16 o más años en su fase III.

Se han observado algunas reacciones adversas. Las más frecuentes son la fatiga (en un 62,9 por ciento de los casos), cefalea (55,1), dolores musculares (38,3 por ciento), escalofríos (31,9 de los vacunados) y fiebre (14,2 por ciento), efectos similares a los de la vacuna de la gripe y que remiten con medidas sencillas o medicación habitual.