Tudanca: “La gente no merece este nuevo conflicto por el toque de queda”

El secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, reprocha al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que haya abierto un “nuevo enfrentamiento” con el Gobierno de España a cuenta del adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde, que entrará en vigor este sábado a las 20 horas también, según se ha publicado ya en el Bocyl, el Boletín Oficial de la Comunidad.

“Aunque ayer no fuera él quien lo anunciara ni explicara, aunque hace mucho que no lo parezca, e presidente de la Junta de Castilla y León es quien firma los acuerdos y quien ha provocado este conflicto que la gente no merece”, escribe en su perfil de twitter, donde afea al jefe del Ejecutivo regional esta decisión, que el Ministerio de Sanidad ha manifestado que la medida no se ajusta a la legalidad del decreto de estado de alarma.

Una medida que, por otro lado, el dirigente socialista no discutía hace 24 horas aunque sí que dudaba de su encaje legal, pero no ponía en entredicho al estar sustentada por los servicios jurídicos de la Junta. “Dudo del encaje legal que pueda tener esta medida pero no la discuto porque entiendo que la Junta la ha decidido con la mejor de las intenciones y asesorada por sus servicios jurídicos”, decía hace menos de un día Tudanca.

El Bocyl publica también otras nuevas medidas como la prohibición de moverse entre provincias, la limitación a cuatro el número de personas no convivientes que pueden reunirse en espacios públicos y domicilios o la reducción del aforo en los lugares de culto a un tercio, con un máximo de 25 personas. Medidas todas ellas que tanto Luis Tudanca como el líder de Podemos, Pablo Fernández, respaldaban ayer alegando que la situación epidemiológica es complicada por el aumento de los contagios tan rápido y porque lo primero y más importante es proteger la salud de las personas. Si bien, ambos dirigentes pedían que estas medidas vayan acompañadas de ayudas a los sectores más afectados, como los hosteleros y los autónomos.