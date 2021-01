El toque de queda en Castilla y León

Martes 26 de enero

8:15 Siguen las lluvias en Castilla y León

Las precipitaciones en forma de lluvia se seguirán produciendo en la mayoría de las provincias de Castilla y León, con lo que las temperaturas continuarán mejorando.

Resumen 25 de enero

Castilla y León notificó este lunes 720 contagios menos por COVID-19 que en la jornada de ayer, con una caída hasta los 1.332 casos detectados en las últimas horas, el dato más bajo desde el pasado 11 de enero, también jornada de lunes, cuando se contabilizaron 783 positivos. Por el contrario, el número de fallecidos repuntó en la Comunidad, con 25 víctimas nuevas, de ellas una en las residencias de mayores. De esta manera, el número de positivos confirmados por la pandemia en la Comunidad se eleva hasta los 179.412, de los que 172.614 han sido confirmados mediante prueba diagnóstica de infección activa. Por su parte, en las últimas horas se han dado 52 nuevas altas y también cae el número de brotes, con 86 menos, hasta los 1.306, con 8.069 personas vinculadas a ellos, es decir, 689 menos que el domingo. El número de fallecidos ascendió a 25, dos más que ayer, de los que 24 perecieron en los centros hospitalarios y uno en residencias. En las últimas horas se contabilizaron cinco muertes en la provincia de León, que acumula 922; cuatro en Palencia (326) y Valladolid (892); tres en Salamanca (671) y Segovia (293); dos en Soria (192); y uno en Ávila (263), Burgos (600) y Zamora (365).

Además, el Consejo de Gobierno, reunido de manera extraordinaria, acordó prorrogar las medidas restrictivas no sanitarias desde las cero horas del 27 de enero hasta el 9 de febrero, según informó en rueda de prensa la consejera de Sanidad, Verónica Casado. Durante su comparecencia, ofreció datos de ocupación de los hospitales públicos de la Comunidad, algunos en situación critica, volvió a pedir el autoconfinamiento para ayudar a los sanitarios a que no aumenten los ingresos y avanzó que las medidas restrictivas seguirán en vigor hasta el 9 de febrero. Entre esas medidas, se encuentran el cierre del interior de bares, restaurantes y cafeterías, de los grandes centros comerciales, gimnasios y casas de apuestas, a los que la pasada semana se unieron todos los centros culturales de la Junta, como museos y bibliotecas. Además, se limita a cuatro la reunión de personas no convivientes y la Comunidad está cerrada, así como todas las provincias, por lo que están prohibidos los viajes entre ellas.

Por último, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, comparecerá por quinta vez en las Cortes de Castilla y León desde que se inició la pandemia para analizar la situación que vive la Comunidad ante la tercera ola de la COVID-19. Hasta la fecha, el presidente de la Junta ha solicitado en cuatro ocasiones más su comparecencia para explicar las actuaciones realizadas y las normas dictadas por el Ejecutivo autonómico para hacer frente a la actual crisis sanitaria y económica provocada por la pandemia.