PSOE y UGT piden que el complemento de los ERTE se prorrogue hasta junio

Los líderes del PSOE y la UGT en Castilla y León, Luis Tudanca y Faustino Temprano, respectivamente, han mantenido un encuentro este martes para analizar la situación actual de la pandemia en todos sus frentes, tanto el sanitario como el económico, laboral y social.

De dicha reunión ha salido la petición de ambos hacia la Junta de que prorrogue, al menos hasta el 31 de mayo, el complemento a las ayudas que el Gobierno otorga a los trabajadores afectados por un expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE), para de esta forma se acompasen al acuerdo existente a nivel nacional sobre estas ayudas y “ninguna persona que necesite la ayuda se quede sin ella”, decía Tudanca.

El secretario regional del PSOE, además, anunciaba al respecto que su Grupo Parlamentario presentará una iniciativa en las Cortes para dotar con otros cinco millones la ayuda complementaria de los ERTE mientras que el sindicalista advertía de que están viendo como los expedientes temporales se convierten en expedientes de extinción (ERE) y cómo autónomos no van a poder reabrir sus negocios.

“La Junta debe hacer ese sobreesfuerzo y ampliar las ayudas hasta mayo, en la línea del acuerdo del diálogo social a nivel nacional que se ha plasmado en que los expedientes extraordinarios se mantendrán al menos hasta esa fecha”, insistía Tudanca, mientras que Temprano aseguraba que pedirán a la Junta esta prórroga en las mesas de negociación que tienen abiertas, porque, en su opinión, el compromiso de la Junta de Castilla y León “no puede limitarse a que el presidente Alfonso Fernández Mañueco pida al Gobierno que prorrogue los ERTE, sino que debe comprometerse a complementarlos con ayudas propias”.

Asimismo, tanto el socialista como el “ugetista” han coincidido en la necesidad de que tanto el Ejecutivo central como el regional pongan toda la carne en el asador y destinen ayudas directas a los sectores y trabajadores más afectados por esta pandemia, como pueden ser los autónomos y los hosteleros.

Ambas formaciones han demandado que estas ayudas lleguen “a la mayor brevedad” y que las administraciones hagan los trámites “con la mayor diligencia posible”. Por esta razón, han pedido a la Junta que publique la convocatoria de ayudas complementarias de los ERTE, que pueden beneficiar a unas 12.000 personas, según los cálculos realizados por los sindicatos.

Aunque sobre las ayudas a los sectores y los trabajadores, Temprano advertía que en ocasiones la Junta haya vendido “humo”, con cantidades que “se quedan en el papel y en muchos casos no llegan”. “Hay necesidades y se necesitan subvenciones directas”, decía, convencido de que éstas deben de llegar también del Gobierno central, lo que reivindica la UGT a nivel estatal.

Tudanca y Temprano comparecen en rueda de prensa telemática. UGT 26/01/2021

Gestión sanitaria

Por otro lado, Tudanca pedía a la Junta “más autocrítica” en la gestión de la pandemia. “El Gobierno autonómico no ha hecho nada para mejorar los medios humanos y materiales en el ámbito sanitario de determinadas provincias para hacer frente a una tercera ola”, denunciaba el dirigente socialista, mientras se preguntaba que no puede ser casualidad que Castilla y León, en esta tercera ola, vuelva a ser una de las regiones más afectadas por la covid. “Eso es porque no hemos aprendido nada; ni s ehan puesto medios y cuando se han puesto han llegado tarde”, apuntaba, a la vez que se quejaba de las medidas “contradictorias” que en su opinión ha aplicado el Gobierno autonómico tras la navidad.

Fondos europeos

Ambos líderes pidieron también que se aprovechen los fondos europeos a través de planes y programas, para lo que reclamaron a la Junta que cumpla con la iniciativa aprobada en las Cortes de dar participación a los agentes económicos y sociales.

Respecto de la critica de la Junta por la insuficiencia de fondos asignados, Temprano respondió que “la primera labor no tiene que ser la queda, sino presentar los proyectos”, de los que estimó que a día de hoy no hay ningún informe, a la vez que afirmó no saber de dónde se ha sacado los datos el Ejecutivo autonómico.

“Es una cortina de humo para que no se hable de la situación de la sanidad y de la crisis”, manifestó Tudanca, convencido de que la Junta no sabe para qué quiere los fondos y para qué proyectos, ya que los remitido a Madrid es “un refrito de programas de hace 30 años”.

Diálogo Social

El líder socialista expresó la preocupación por la “fractura” del Diálogo Social por parte de la Junta ante la falta de cumplimiento de acuerdos firmados, como la extensión del Serla, y defendió que este instrumento de comunidad ayuda a la paz social con inversiones y empleo. “Se pone en riesgo por el ego sin medida del portavoz y vicepresidente de la Junta y la desaparición absoluta del presidente, que también es presidente del Diálogo Social”, aseveró.

Tras señalar que no existe ningún avance sobre el Serla, porque la Junta mantiene su posición de no extender a las nueve provincias y de que, de ser así, se cofinancie por la parte social, Temprano aseguró que van a seguir en el Diálogo Social y no se van “a levantar de ninguna mesa”, pero pidió lealtad y que se desarrolle como se recoge en el Estatuto de Autonomía.