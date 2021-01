CCOO y PSOE denuncian que la Junta “está menospreciando al movimiento obrero”

El secretario general de CCOO de Castilla y León, Vicente Andrés, ha pedido este viernes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que deje de estar “ajeno” a los conflictos del Diálogo Social y frene una “dinámica perversa” de enfrentamiento porque “menospreciar al movimiento obrero es un gran error”. Unas palabras que también compartía el secretario regional del PSOE, Luis Tudanca, quien se mostraba igualmente crítico con la “deriva” del Diálogo Social.

Con el telón de fondo de la polémica por las intenciones de la Junta respecto al Servicio de Relaciones Laborales (SERLA), que no extenderá al resto de provincias como había pactado en la anterior legislatura si no hay una cofinanciación por parte de sindicatos y patronal, Andrés ha avisado de que este nuevo enfrentamiento acabará “en los tribunales” si esta tarde no alcanzan un acuerdo en la reunión del Patronato del SERLA, que en sus oficinas de Valladolid ve “desbordado” por el trabajo acumulado.

”No nos quedará otra opción que llevarles a los tribunales” y generará un “conflicto importante” entre el Gobierno autonómico y los sindicatos y la patronal CEOE, añadía Andrés, quien se preguntaba por los motivos que llevan a la Junta a “destruir” algo que funciona como el Diálogo Social: “eso no es reformismo”.

Ambos dirigentes mostraron también su “preocupación” por la evolución del Diálogo Social en la Comunidad y por una “política de enfrentamiento”, que el líder sindical situó desde la llegada de Amigo a la Consejería en sustitución de Germán Barrios.

Además, tanto Tudanca como Andrés pidieron a la Junta que extienda la ayuda de complemento de los ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) hasta el 31 de mayo para que no se queden fuera 36.000 trabajadores, si como todos convienen que se es un mecanismo que evita más paro en esta crisis económica motivada por la pandemia. “Es un complemento vital, pedimos a la Junta que arrime el hombro, ante una herramienta que se ha presentado como salvadora de cierre de empresas”, zanjó Vicente Andrés.

Vacunas

Por otra parte, Tudanca volvía a pedir a la Junta de que, “en aras de la transparencia”, haga público el plan específico de vacunación en la Comunidad y de control para que nadie se salte el protocolo de orden en recibir la dosis contra la covid.

El dirigente socialista valoraba “razonablemente bien” la vacunación en Castilla y León y en España, aunque apelaba a la transparencia para que se conozca el plan de vacunación de la Comunidad.

También pedía al Gobierno autonómico más control para evitar que “nadie se salte” el protocolo en el turno que le corresponde recibir la vacuna y reclamaba a la Unión Europea que sea “firme” ante las farmacéuticas. “No se puede jugar con la salud por dinero y negocio”, decía, en referencia a la crisis abierta con AstraZeneca para que cumpla el contrato.

Comité Autonómico telemático por vez primera

Por otro lado, mañana sábado los socialistas de Castilla y León celebrarán su Comité Autonómico, el máximo órgano entre congresos del PSOE de esta Comunidad que reúne a los cargos más representativos del partido y que por vez primera se llevará a cabo en formato telemático para prevenir contagios de la covid.

En un comunicado, los socialistas han calificado de “inédito” que este encuentro vaya a desarrollarse de esta manera, en un “reto organizativo y técnico” que buscará la conexión telemática de todos sus miembros acreditados para poder escuchar al secretario general, Luis Tudanca, y tomar la palabra para intervenir en los debates que surjan.

Todos se conectarán desde sus respectivas provincias para seguir el Comité en el que, físicamente y desde la sede autonómica, sólo estarán el líder socialista; la vicesecretaria general, Virginia Barcones; y la secretaria de Organización, Ana Sánchez, además de algún dirigente de Valladolid con el fin de evitar desplazamientos del resto de miembros de la Comisión Ejecutiva Autonómica entre provincias

En este órgano pueden participar los exsecretarios generales autonómicos, los secretarios generales provinciales, el secretario general de Juventudes Socialistas o los miembros de la Comisión Ejecutiva Federal (CEF) de nuestra Comunidad, entre otros.