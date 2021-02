El secretario regional de Podemos y portavoz del Grupo Parlamentario, el leonés Pablo Fernández, se está pensando todavía si optar a seguir al frente de esta formación en los próximos años.

Apenas quedan tres semanas para que arranque el proceso de presentación de candidaturas para el próximo Congreso del partido morado en esta Comunidad, que debería resolverse antes de que termine el mes de marzo. Una formación política venida a menos tras el batacazo electoral que sufrieron en las autonómicas de 2019, donde perdieron ocho representantes en las Cortes de Castilla y León de los diez que tenían en la anterior legislatura donde lograron una presencia histórica y una entrada en el hemiciclo sin precedentes en esta Comunidad, aunque, paradójicamente, han ganado poder desde la posición de Unidas Podemos en el Gobierno de España.

“La verdad es que con la tremenda coyuntura actual, en la que estamos centrados en combatir la pandemia y sus consecuencias,, aún no me he parado a pensar ni a plantearme si voy a presentarme o no”, decía este jueves Fernández, durante una rueda de prensa telemática sobre asuntos de actualidad, donde avanzaba lo estudiará la próxima semana.

Por otro lado, el portavoz de Podemos en las Cortes aseguraba, contundente, que si el Tribunal Supremo no respalda el adelanto del toque de queda a las ocho de la tarde establecido por la Junta en Castilla y León, pedirá la dimisión del presidente del Gobierno autonómico.

“Si el Supremo no avala esta medida, Fernández Mañueco debería asumir su responsabilidad política y dimitir”, decía el dirigente morado, mientras denunciaba la “deriva” en la que está inmersa la Junta, “que ha apostado por imponer en lugar de dialogar”.

El secretario regional de Podemos cargaba nuevamente contra el jefe del Ejecutivo regional en vísperas de que comparezca mañana en las Cortes para dar cuenta de su gestión de la pandemia, al acusarle de “mentir” a los ciudadanos.

“Miente cuando dice que adelantó el toque de queda a las ocho para proteger la vida de las personas, porque si fuera así lo habría hecho antes; también cuando asegura que quiere salvar la Sanidad y han recortado más de dos mil millones de euros además de atacar los derechos laborales delos trabajadores sanitarios; y miente cuando afirma que todo lo que se está haciendo va encaminado a combatir la pandemia y solo aumentan las restricciones en 53 municipios”, denunciaba Fernández, quien reprochaba a la Junta que “un día digan una cosa y, al siguiente, la contraria”.

