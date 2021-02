Coronavirus en Castilla y León: Toque de queda del viernes 5 de febrero

Viernes 5 de febrero

8:15 Bajan las temperaturas en Castilla y León

Las temperaturas bajan en Castilla y León debido a las precipitaciones que están protagonizando la climatología en la Comunidad.

Resumen 4 de febrero

Las cifras de nuevos contagios siguen cayendo en Castilla y León al anotar 1.533 nuevos casos en la última jornada, pero las muertes vuelven a repuntar, con 38 fallecidos en las últimas 24 horas, hasta las 4.859. De los fallecidos hoy, 35 lo hicieron en hospitales y tres en centros residenciales, y ocho de estas muertes son de personas que vivían en uno de estos centros asistenciales, donde la pandemia se ha cobrado ya la vida de 2.837 personas. Con los 1.533 nuevos casos de la enfermedad COVID-19, el acumulado actual es 198.881 infectados en la Comunidad, de los que 192.083 casos han sido confirmados mediante pruebas de infección activa, según los datos de la Consejería de Sanidad. Además, de los contagios registrados hoy 1.401 tienen diagnóstico el día previo, y los brotes bajan a 1.144 con 7.578 positivos a ellos vinculados. Las nuevas altas son 269, con 23.316 pacientes acumulados. Por lo que respecta a los positivos, León, Valladolid y Salamanca anotan la mayor parte de los contagios, hasta el 60 por ciento de los declarados en la Comunidad, con 365 en el primer caso, y 276 y 274 en los otros dos. Rozando los 200 se encuentra Palencia, con 193, y por encima d ella la barrera de los 100 Burgos, con 113, y Segovia, con 124. Ávila anotó sólo 66 nuevos contagios, al igual que Soria, mientras que en Zamora sólo se declararon 56 positivos. En el acumulado, los casos siguen concentrándose en la provincia de Valladolid, con 45.0372 positivos, seguida por León, que ha superado ya la barrera de los 34.000, con un total de 34.188 casos; y Burgos, 29.070. Por su parte, Salamanca suma 27.980, mientras que son 16.1337 en Palencia; 14.510 en Segovia; 12.159 en Zamora; 11.358 en Ávila; y 7.907 en Soria. Las cifras de fallecidos retrotraen a la primera ola, con diez muertos en los hospitales de Valladolid en 24 horas, hasta 959, a los que se unen otros siete en León, con un acumulado de 987, y otros siete más en Salamanca, con 730; cuatro en Zamora, hasta 387; tres en Palencia, con un total de 360; dos en Soria, con 212, uno más en Burgos, con 619, y otro en Segovia, donde la cifra se eleva ya a 325. La única provincia que no registró ninguna muerte en sus centros asistenciales fue Ávila, que continúa con 280.

Además, la consejera de Sanidad, Verónica Casado, adelantó que saldrán “bastantes” municipios de los 53 que tienen medidas excepcionalísimas hasta final de semana y que “unos pocos” estrenarán estas restricciones debido a la evolución epidemiológica del COVID-19, que afirmó se analiza día a día. En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, Verónica Casado afirmó que la “tendencia es buena”, pero evitó concretar qué localidades verán modificada su situación y remitió a la población a seguir en el portal de Transparencia la situación de su municipios para que puedan intuir qué va a ocurrir en su localidad. Asimismo, la consejera de Sanidad defendió los cribados selectivos que se realizan en los municipios y apuntó que en aquellas pequeñas poblaciones en las que no se detectan ningún positivo se debe, más allá del “sesgo de selección”, por la buena trazabilidad realizada, puesto que no se ha logrado encontrar ningún asintomático. Además, apuntó que logran que la curva del COVID entre en una mesa y descienda posteriormente. Verónica Casado destacó que se han realizado hasta ahora más 235.000 pruebas y se han detectado 2.633 casos positivos. Además, en Ávila la Consejería no se plantea ninguno nuevo de momento, y en Burgos se hará esta semana en la Zona Básica de Comuneros en la capital y en Aranda de Duero. También, se harán en León capital esta semana, así como en la Condesa y en el Crucero este viernes, y el sábado en Armunia y Trobajo, mientras el domingo se harán en Eras de Renueva y La Palomera. Además, el lunes próximo se llevará a cabo en Villamejil, y el martes en Quintana del Castillo y Brañuelas. En Palencia, se harán mañana en Becerril del Campos, y en Salamanca, en Encinas de Arriba, Pedrosillo de los Aires y Valdecarros, mañana, y en Ituero de Azaba y Puente Congosto, mañana.