La Policía se emplea a fondo en León y Salamanca para hacer cumplir las restricciones

Nuevo sábado movido para los agentes de la policía en su tarea de hacer cumplir las medidas de restricción establecidas por el Gobierno autonómico para hacer frente al virus y evitar que prosiga su expansión, como por ejemplo el toque de queda a las ocho de la tarde, el cierre de establecimientos de hostelería en su interior, el uso correcto de la mascarilla aunque parezca mentira hay muchos que aún no hacen caso o que no se junten más de cuatro personas no convivientes en espacios públicos y, sobre todo, en locales clandestinos o en domicilios para celebrar una fiesta.

Es lo que ha ocurrido este pasado sábado por la noche en un bar de León, que la Policía tuvo que desalojar ya en su interior se estaba celebrando una fiesta en la que participaban siete personas, todas ellas bebiendo y sin mascarilla e incumpliendo el horario de toque de queda. Los agentes allí desplazados tras recibir aviso identificaron a todos los participantes y les sancionaron.

Además, otra patrulla de la Policía Local identificó, también en la noche de este sábado, a un grupo de cinco personas que estaba consumiendo bebidas en la vía pública saltándose el horario de toque de queda. Y por último, y ya de madrugada, los agentes municipales identificaron a cuatro personas que estaban celebrando una fiesta en una vivienda particular y se procedió a denunciarles por ruido.

Por su parte, en Salamanca la noche del sábado se ha saldado con 43 sanciones impuestas por la Policía Local a ciudadanos que ignoraron alguna de las restricciones impuestas por la Junta.

Así, hasta un total de 29 personas fueron denunciadas por saltarse el toque de queda impuesto a las ocho de la tarde mientras que la Policía, además, propuso para sanción a otras nueve personas por no hacer un uso correcto de la mascarilla obligatoria y a otras cinco por reuniones irregulares en domicilios con más de cuatro personas no convivientes.