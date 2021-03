¿Qué es democracia?

Democracia, ese gran tesoro. Democracia es querer la democracia. Democracia es respetar a todos, democracia es vivir intensamente día a día el empeño de la democracia. Democracia es trabajar con honestidad, democracia es cumplir la ley, democracia significa el supremo valor de la libertad, democracia es escuchar a los demás, democracia es discrepar con respeto, democracia es querer actuar cada segundo mejorando la convivencia.

Democracia es proteger y fortalecer los principios y valores imperecederos de la sociedad, democracia es lealtad, democracia es honor, democracia es servir a los demás, sin servirse de los demás , democracia es sabiduría, democracia es perseguir el bien común, democracia es sacrificio, democracia es mucha responsabilidad.

Democracia es el ejercicio noble de la política, democracia es ocuparse de los demás, democracia es perfeccionarse todos los días, democracia es vivir la realidad buscando lo mejor de las personas, democracia es valor para demostrar la superación y valor para pedir perdón, democracia es sentir que el mundo puede mejorar, democracia es fortalecer las legítimas convicciones en bien del prójimo.

Democracia es ensalzar al pequeño, democracia es embridar la soberbia, y embridar el orgullo necio, democracia es fortalecer a los débiles, democracia es buscar la verdad, y sacrificarse por ella, democracia es dar ejemplo siempre, democracia es proteger ilusiones que pueden beneficiar a la humanidad y poner en práctica lo que de ellas puedan ser realidad.

Democracia es firmeza, es estricto cumplimiento de la ley, y democracia es el escrupuloso respeto al estado de derecho, y a la división de poderes. Democracia es convivencia y es concordia, es responsabilidad y dignidad. Democracia es paz, seguridad, y los valores que compendia la mejor herencia moral de la sociedad.

No es democracia manipular a la sociedad, no es democracia vestirse de democracia para desvestir la constitución y la ley, no es democracia pervertir los valores de una sociedad, no es democracia utilizar el poder inmoralmente, contraviniendo las normas éticas todos los días, no es democracia mentir desde el poder y utilizar la mentira para lograr engañar a la sociedad, no es democracia prometer cuestiones claves al votante e incumplir la promesa , no es democracia conocer información esencial para la salud de las personas y ocultarla para lograr objetivos inconfesables.

No es democracia malversar fondos públicos, no es democracia impedir investigaciones a la guardia civil, a la que la ley le ampara para ello, no es democracia atacar la división de poderes, no es democracia atacar a la justicia, columna básica de la democracia, no es democracia atacar o proteger la libertad de opinión y de expresión cuando se favorece a algunos y se demoniza a otros, no es democracia atacar a los medios de comunicación no afines, no es democracia atacar e injuriar al Rey, que es el Jefe del Estado, no es democracia atacar la monarquía parlamentaria que es eje de la constitución.

No es democracia, no poder hablar el idioma español en España, no es democracia no tener derecho a la educación que quieran los padres, no es democracia decir que los hijos no son de los padres, no es democracia la imposición de la eutanasia sin estudiar, escuchar y debatir con los que de ello saben, no es democracia liberar el estado, para que participen en elecciones autonómicas, delincuentes convictos y confesos.

No es democracia la deslealtad de palabra, declaración, acción y omisión de representantes del Estado en diversas zonas del Estado, no es democracia la utilización de fondos públicos desde el gobierno y otras partes del Estado para financiar objetivos y acciones espurias, no es democracia financiar desde el Estado medios de comunicación que atacan al Estado.

No es democracia ofender a las victimas del terrorismo, no es democracia no ensalzarlas agradecidamente y no honrarlas todos los días, y no es democracia confabular, pactar y pastelear indignamente con los herederos provocadores y cómplices de los autores de una indigna, perversa y dolorosísima tragedia.

No es democracia hablar, “dialogar” y menos pactar con quien ataca al estado sediciosamente y se rebela de palabra y de obra , si no es para llamarle a la rectificación inmediata, a la petición de perdón, y si no, -aunque en cualquier caso -,a la inmediata aplicación de la ley, o creación urgente de la norma correspondiente para no admitir un segundo más el ataque. No es democracia despreciar todo lo mínimamente exigible para impedir una sola muerte en una pandemia, no es democracia no pedir perdón por tanta negligencia y tantas muertes que se podrían haber evitado, no es democracia no honrar todos los días a cien mil españoles que han muerto y los que mueren todos los días y a sus familias, y no es democracia el indigno e inmoral desprecio a reconocer la verdad de todo ello.

No es democracia no facilitar ayudas mínimas y esenciales al tejido productivo, y en especial a los sectores más directamente afectados, y no es democracia no facilitar todo lo necesario a los que más sufren en una pandemia, tal y como se hace en Europa. No es democracia mentir como dice el Consejo de Estado para poder canalizar legal, transparente y eficazmente las esenciales ayudas económicas europeas, y no es democracia engañar conscientemente a nuestros socios europeos que han de ayudarnos.

No es democracia, admitir un socio de gobierno imputado, y además respaldarlo, no es democracia utilizar servicios del Estado que han de ser neutrales y profesionales, para fines políticos espurios e ilegítimos. No es democracia utilizar votaciones de mayorías, a sabiendas, con socios cuyo fin es atacar la constitución todos los días, cuando el fin de la votación es ilegítimo, y no ampara conscientemente el bien común - es un fraude a la democracia -, no es democracia servirse de la democracia, sus métodos y procedimientos, para atacar a la democracia. Es una perversa ingeniería maquiavélica y antidemocrática.

No es democracia calificar de “inquietante y perturbador y de actitud incívica” a nadie, por parte de quien en ejercicio actual de su cargo, de Presidente de gobierno, con todo el poder y ante quien no puede defenderse, y además estar retirado, con todos sus derechos que han de ser protegidos, como todo español; ha perdido como Presidente del gobierno toda credibilidad, nacional e internacional, ejerce la mentira como eje de actuación y día a día favorece exclusivamente a quien quiere destruir la constitución, el estado de derecho y la democracia.

Simplemente, indigno e impresentable, muy feo, de niño malo y cobardica. Y lo último de ayer mismo, no es democracia presidir un acto innoble con una apisonadora, cuando la tragedia de las victimas del terrorismo, a las que todos los españoles de bien admiran profundamente, es quien merece la honra permanente que el gobierno conculca y traiciona.

La sociedad civil, si ampara la democracia todos los días, la practica y la protege, con el ejercicio permanente y serio de sus obligaciones, cumplimiento de la ley, y responsabilidades diarias, grandes o pequeñas, y su trabajo continuado en bien del conjunto de la sociedad, y por tanto exige imperativamente a quien malversa ominosamente, sombría y siniestramente la alta responsabilidad del cuidado, cumplimiento y ejercicio transparente de la democracia, que torne inmediatamente al estricto mandato que exige la constitución, la ley, el estado de derecho, la mínima dignidad, coherencia, y sensatez, y que exige obligatoriamente la democracia .