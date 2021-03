Igea niega haberse saltado medidas en una terraza como ha denunciado Más que bares Valladolid

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, ha negado este jueves haber incumplido las medidas covid después de que la asociación de hosteleros Más Que Bares de Valladolid difundiera unas imágenes en las que se aprecia a al menos diez personas, entre las que se incluye Igea y varios miembros de la Junta de Cs, reunidas en una terraza, algo que los hosteleros han afeado, ya que el máximo permitido por la propia Junta es de seis personas.

”Entiendo el cabreo de la hostelería desde hace tiempo, pero no por esto. No admito el incumplimiento de la normativa por mi parte”, ha expresado Igea, quien afirmaba que las personas reunidas en la terraza estaban ubicadas “en tres mesas separadas y todas con mascarilla”, de modo que el vicepresidente ha opinado que “no es momento de enredar a los ciudadanos en un ‘terrazagate’ que no tiene mucho sentido”.

En las fotografías difundidas por la asociación se observa al vicepresidente junto a un grupo de colaboradores, entre ellos la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, sentados en un corro abierto, todos ellos con mascarilla y con varias mesas colocadas en medio, en una terraza de un establecimiento ubicado en frente del edificio de Hacienda, anejo a las Cortes de Castilla y León, justo al acabar el Pleno celebrado el miércoles.

“Si hay alguien escrupuloso y puntilloso con el cumplimiento d las medidas covid, además de la consejera de Sanidad, Verónica Casado, es el vicepresidente de la Junta”, decía Fernández Mañueco, echando un capote a Igea “como presidente, compañero y amigo”.

Exigimos la dimisión inmediata de @FranciscoIgea y de los miembros de @jcyl que lo acompañan en las imágenes. Si una persona no es capaz de cumplir sus propias medidas restrictivas no debería ejercer ningún cargo público ni representación política. #IgeaDimison pic.twitter.com/B0Eb5fCt6x — MásQueBares (@MasQueBares) March 10, 2021

Los hosteleros, atónitos

Sobre este asunto, la Gerencia de la Confederación de Hostelería y Turismo de Castilla y León ha remitido este jueves un comunicado en el que han asegurado sentirse “atónitos” ante la actitud de los políticos de ciertas administraciones que “hacen caso omiso a las restricciones que ellos mismos adoptan”.

Según los hosteleros, la actitud del vicepresidente de la Junta, de la consejera de Empleo y de los altos cargos que les acompañaban, “pone de manifiesto el escaso perfil político y de gestión de quien nos gobierna, enmarcado todo ello en el claro desinterés que el vicepresidente de la Junta pone sobre las diferentes propuestas que este sector ha ido proponiendo desde el inicio de la pandemia”.

Por ello, han tachado de “insólito” que “la acción de estos dirigentes, los primeros que debían de dar ejemplo, sea motivo de obligado cumplimiento a los establecimientos de hostelería, y que da la impresión que porque lo hacen ellos no pasa nada”.

Por este motivo, han considerado que esto es “la gota que colma el vaso de la falta de rigor por parte del Ejecutivo autonómico”, de modo que han pedido que se “depuren responsabilidades”