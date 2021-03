La Junta de Cofradías homenajea a los segovianos afectados por la pandemia y recuerda que hay Semana Santa, aún sin procesiones

La Junta de Cofradías de Segovia con “In memoriam”, el vídeo oficial de la Semana Santa 2021, obra del realizador segoviano Manu Rodrigo, rinde homenaje y recuerdo a todos los cofrades fallecidos por la Covid-19, a los han sufrido la enfermedad y aún están recuperándose, y a las personas que están viviendo momentos difíciles. El pregón será el próximo sábado, a cargo del segoviano Javier García Nuñez, y el cartel oficial está ilustrado por el artista José Luis López Saura.

En el vídeo ‘In memorian’, se recogen imágenes de cada una de las sedes canónicas de las Cofradías, Hermandades y Feligresías de Segovia, de sus grupos titulares y otras tallas que se convertirán en los receptores de las oraciones de los cofrades segovianos para recordar a los que nos han dejado en los últimos tiempos.

El presidente de la Junta de Cofradías, Víctor García Rubio, señaló que aunque no haya Pasos en la calle no se puede caer en el error de pensar que no hay Semana Santa. “Nada más lejos, el acercamiento a las parroquias, a los grupos titulares y tallas que se encuentran en las iglesias, el hecho de que como cofrades, hermanos y feligreses se salga a la calle para buscar a aquellos a los que se puede ofrecer ayuda desde la fe hace que todo cobre sentido, como el Cirineo o Verónica, como San Juan, como todos esos santos y devotos que han ayudado a sus hermanos”, subrayó.

El vídeo se puede visionar en la página web de la Junta de Cofradías (semanasantasegovia.com) así como en su canal oficial de Youtube y será un elemento de promoción de la Semana Santa de Segovia 2021 en la redes sociales.

Con motivo de la pandemia, están suspendidas todas las procesiones y actos masivos. La actividad cofrade se limitará a los actos litúrgicos, exposiciones de pasos y enseres de las cofradías, y pequeños actos como el del pregón anunciador del próximo sábado 20 de marzo en la Catedral de Segovia, siempre cumpliendo todas las medidas de seguridad en cuanto a aforos e higiene.

La presentación oficial de la Semana Santa 2021 se llevó a cabo en el convento de San Juan de Dios, en lo que supone el estreno de sede la Junta de Cofradías de Segovia, tras dejar el antiguo local de la calle José Zorrilla. Su presidente Víctor García agradeció a los cofrades “el sentido común que están mostrando en estos tiempos, anteponiendo la salud y seguridad de todos a las celebraciones religiosas de estas fechas”.

En su obra, López Saura representa un cirial con una vela apagada con el fondo de la ciudad de Segovia, dominando la escena la Catedral de Segovia y en un primer plano las cruces de los Altos de la Piedad. En la base del cartel el artista ha representado a las diez cofradías de la ciudad con sus hábitos procesionales portando los escudos en estandartes.

López Saura indicó que “tenía claro que el cirial iba a estar representado pero la vela apagada me pareció que transmitía el significado profundo de la tristeza y el momento que se vive. La luna llena y la Catedral desde los altos de la Piedad representa a los segovianos y aporta dramatismo a la obra”.

El pregonero Javier García Núñez, que no pudo pronunciarlo el año pasado al aplazado por el inicio del confinamiento domiciliario, destacó que va desarrollar la idea de Segovia como la Ciudad de la Cruz, planteándolo de una cierta forma literaria y poética. Introducirá cambios para reflejar que “la vivencia de la Pasión la interiorizaremos, pero seguiremos adelante con nuestra Semana Santa”

La lectura del pregón se celebrará en la capilla del Santísimo Sacramento de la Catedral de Segovia, y se guardarán todas las medidas necesarias para salvaguardar la salud de los asistentes. De modo que se realizará un control de aforo en la puerta de acceso y se prescindirá del habitual concierto posterior al pregón anunciador.