Casado advierte que cualquier error en la desescalada sería fatal

La consejera de Sanidad, Verónica casado, ha comparecido ante los periodistas en el día en el que se cumple un año de la primera rueda de prensa diaria por la pandemia. Allí, ha ofrecido datos de este año de crisis sanitaria, como que se han contabilizado más de 209.000 contagiados en la Comunidad, con 24.484 hospitalizados por covid, de los que 1.943 acabaron en las unidades de críticos, y con 5.498 muertos en los hospitales.

Casado reivindicaba la flexibilidad del sistema de salud así como su potencia, y ponía en valor el trabajo llevado a cabo por la Consejería de Sanidad y los trabajadores del sistema sanitario. “Hemos puesto alma, corazón y vida durante este año de pandemia”, decía.

También avanzaba los datos del día en los que se han detectado 235 nuevos contagios en las últimas 24 horas, lo que suponen nueve menos que ayer, con ocho personas fallecidas por covid en los centros hospitalarios. La consejera advertía de que pese a la mejoría, Castilla y León sigue en riesgo medio y que el virus recuerda cada día que sigue ahí.

En este sentido, destacaba que la Comunidad se encuentra en una situación de valle ya que se han parado los descensos y apunta que se están produciendo fluctuaciones, tan pronto bajan los casos como suben, que lo que hacen es que haya que seguir manteniendo la cautela.

De hecho, Casado avanzaba de que las próximas semanas serán claves en esta lucha contra el coronavirus y llamaba a tener mucho cuidado con la desescalada. “Cualquier mínimo error podría ser fatal ya que ya hemos visto la velocidad con la que el virus se expande y no lo podríamos soportar”, advertía la consejera, quien alertaba de que una posible cuarta ola de la covid “podría bloquear el sistema sanitario autonómico”. Por ello pedía un nuevo esfuerzo a la ciudadanía para que evite la movilidad y el contacto social lo máximo posible ahora que la campaña de vacunación está empieza a coger ritmo.

Y es que a este número de contagios de la última semana, que oscila entre los 200 y los 250, hay que sumar que la incidencia acumulada, hoy en 107 casos por cada cien mil habitantes a catorce días, y en 51,9 a una semana, también está fluctuando, con Soria a la cabeza con 257 positivos en dos semanas, que ha bajado pero sigue muy alta.

Además, el índice de reproducción se sitúa en el 0,99 cuando lo recomendado es estar debajo de uno, lo que supone estar al límite, aunque hay cinco provincias de la Región, como Soria, Segovia, Zamora, Valladolid y Ávila, que están por encima de ese uno por ciento aconsejado.

“No debemos relajarnos y el virus nos lo recuerda cada día”, apuntaba la consejera, mientras avanzaba que este miércoles hay que lamentar el fallecimiento de otras ocho personas por coronavirus.

Respecto a la situación en los hospitales, Casado desvelaba que hay 428 pacientes con covid ingresados en estos momentos, de los que 284 se encuentran en planta y 144 en las unidades de críticos, con una ocupación del 28 por ciento en relación al total de camas disponibles en las UCI extendidas.

En cuanto a la situación en las residencias, cabe señalar que se han detectado tres nuevos contagios en las últimas 24 horas, que elevan a 14.822 el total de infectados en pandemia, mientras que dos residentes con síntomas compatibles se encuentran aislados -dos menos que ayer- y otros 107 sin sintomatología están en aislamiento preventivo para evitar males mayores.

Astrazeneca

También se refería la consejera a la preocupación existente en la sociedad en torno a la vacuna de Astrazeneca, retirada de forma temporal en España “por prudencia” mientras se aclaran los posibles efectos secundarios en forma de trombos que han aparecido en once casos de entre 18 millones de dosis en todo el mundo. Y lo hacía para lanzar un mensaje de tranquilidad a las 30.154 castellanos y leoneses que han recibido la primera dosis -la segunda aún no se ha empezado a distribuir, algo que no ocurrirá hasta el 5 de mayo-. “Las vacunas que llegan al mercado lo hacen tras unos estudios muy rigurosos y la seguridad es máxima”, decía.

Casado destacaba también que desde que comenzara la campaña de vacunación en la Comunidad a finales del pasado año, son ya 389.000 las dosis que se han suministrado y 129.818 las personas que ya tienen la pauta completa y están inmunizados al completo.

Y respecto a los dos casos adversos que se habían detectado en Valladolid de la vacuna de Astrazeneca, la consejera explicaba que estos casos no están siendo evaluados por la agencia del medicamento y apuntaba que en estos momentos están investigando tres posibles casos por reacción adversa a la vacuna pero señala que, de momento, no parece que tengan vinculación alguna a los requisitos que se están pidiendo para considerarlos como tal.

Preguntada por la llegada de la vacuna de Jansen, la consejera aseguraba que en principio está prevista su llegada a España en la segunda quincena del mes de abril, aunque decía que este tema se abordará en el Consejo Interterritorial de Salud.