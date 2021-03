Denuncian a varias personas por una fiesta en San Esteban de Gormaz y una de ellas da positivo

La Guardia Civil ha formulado 16 denuncias contra ocho personas que participaron en una fiesta en la localidad soriana de San Esteban de Gormaz, este pasado sábado, y donde fueron identificados cinco menores. Además, ha sido denunciada la propietaria de un bar por, presuntamente, ser la responsable de esta celebración y por, también supuestamente, servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años.

Noticias relacionadas Castilla y León .Preocupación máxima en Borobia

La Guardia Civil tuvo conocimiento, a través de requerimientos ciudadanos de la distribución por aplicaciones móviles y redes sociales de vídeos en los cuales se observaba a un numeroso grupo de personas presuntamente, incumpliendo normas dictadas por la autoridad sanitaria para frenar la expansión del coronavirus.

La investigación permitió determinar el lugar donde se produjeron los hechos, en los exteriores de un bar de la plaza Mayor de la localidad, donde se estaba emitiendo música a elevado volumen y sirviendo bebidas a los presentes, algunos de ellos no llevaban mascarilla y cantaban y bailaban bebiendo botellines de pie en medio de la calle sin respetar la distancia de seguridad.

La Guardia Civil ha incoado también una propuesta de sanción contra la propietaria de este bar como presunta responsable de la celebración que podría “suponer un riesgo de contagio para más de 15 personas”. A esta misma persona se le propone para sanción por la posible dispensación de bebidas alcohólicas a menores de18 años que han sido identificados cinco menores que participaron en este evento.

La delegada territorial de la Junta en esta provincia, Yolanda de Gregorio, anunciaba esta mañana que se va a realizar un rastreo entre los participantes en una fiesta celebrada este fin de semana en el municipio soriano tras registrarse un positivo entre los asistentes a la fiesta clandestina.

Además, ha vuelto a hacer un llamamiento a la sociedad soriana para que no se hagan este tipo de fiestas. Las vidas humanas siguen en peligro, la gente se sigue contagiando y no bajaremos esta tasa de incidencia si no ponemos de nuestra parte”, ha reclamado.

De Gregorio ha recordado que en la actualidad hay 25 personas ingresadas en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) y que en el colegio de Quintana Redonda se ha registrado un brote que afecta a cuatro niños y en Borobia han aparecido dos nuevos casos más, con lo que la cifra se eleva hasta los 24.