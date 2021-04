Éxito del IV Campus en Seguridad Pública y Defensa Nacional de la UCAV

Por cuarto año consecutivo durante todo el mes de marzo se han celebrado en la Universidad Católica de Ávila (UCAV) varios cursos orientados a la formación permanente y especialización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y miembros de la Seguridad Privada en el ámbito del IV Campus en Seguridad Pública y Defensa Nacional, y que ha cerrado sus puertas virtuales con un gran éxito de participación.

Esta iniciativa han contado con un elenco de profesionales expertos y especialistas en diversas áreas relacionadas con la seguridad, que han aportado un conocimiento práctico sobre realidades que responden a los retos y desafíos actuales en esta materia.

Con el curso de “Vocabulario básico y específico de chino policial” se pretendió introducir en el idioma chino desde un punto de vista práctico, orientado principalmente a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas y Personal de Seguridad Privada. Con este curso se buscó conseguir un nivel básico de comunicación en este idioma, y usar vocabulario específico policial de gran utilidad debido al gran crecimiento de la sociedad china en nuestro país. Al finalizar este curso, los alumnos han conseguido nociones básicas para comprender mejor esta cultura, sus hábitos, aprendiendo a manejar herramientas prácticas en su labor policial, aumentando así su abanico formativo para asistir mejor a la ciudadanía.

También, conmemorando el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se celebró un curso sobre “Seguridad y mujer: una realidad” para visibilizar la realidad del trabajo realizado por la mujer en el sector de la seguridad, tanto pública como privada, para reconocer el esfuerzo, compromiso y superación en busca de la igualdad y del reconocimiento pleno de la mujer en el desempeño de este ámbito profesional.

Junto a este curso, también se ha impartido el de “Innovando la ciberseguridad nacional” con la colaboración de la Asociación Women4Cyber. Ha ofrecido una visión actual de cómo se innova en la Seguridad Nacional ante las nuevas amenazas del Ciberespacio, desde la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, pasando por la gestión de infraestructuras críticas y la gestión de ciberincidentes con una visión práctica, así como las normativas implicadas. También se abordó la problemática de la evolución de la delincuencia hacia el Ciberespacio. Por último, hablando de innovación se analizó la forma en la que nuevas tecnologías, como la Inteligencia Artificial y el Blockchain, mejoran las metodologías, técnicas y herramientas de Ciberseguridad.

Otro de los cursos el de “La huella no verbal. Comunicación no verbal y detección de mentiras”, organizado por el Grupo GEES-Spain, ha ofrecido pautas sobre cómo saber cuándo alguien está mintiendo a través del comportamiento no verbal gracias a protocolos científicos y su estudio riguroso que actualmente utilizan ya no solo los expertos en ciencias forenses cómo criminólogos, criminalistas, abogados, etc., sino también todo tipo de profesiones que trabajan junto al ser humano.

En esta misma línea, desde la empresa DETECTA, se ha abordado el tema de “La Entrevista perceptiva y detección de engaño (análisis verbal y no verbal): utilización en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad”. Las entrevistas son momentos clave tanto en el ámbito judicial como en el policial. Por eso, analizar correctamente la comunicación de una persona puede resultar de utilidad por varias razones: Se podría detectar y reconocer la tendencia emocional del entrevistado, lo cual, en determinados momentos, es un indicativo de su conducta inmediata, y por consiguiente se podría actuar de forma proactiva; darle la importancia que tiene, no sólo, a la comunicación verbal sino también a la comunicación no verbal, y a la relación entre ambas con el fin de obtener mayor información de los entrevistados y detectar indicios de ocultación o engaño.

El curso de “Protección de datos y sus principales novedades en España” organizado por la Asociación Europea de Profesionales para el conocimiento y regulación de actividades de Seguridad ciudadana (AECRA), analizó las principales novedades producidas en España tras la aprobación de la Ley 3/2018 de Protección de Datos de carácter personal y garantía de derechos digitales. Sus implicaciones en el ámbito de las Empresas y personal de Seguridad, la desconexión digital y teletrabajo, las nuevas certificaciones aplicables a las auditorias de protección de datos, la ISO 27701, Internet de las cosas y big data su relación con la protección de datos, los Códigos de conducta y la videovigilancia en el ámbito laboral.

Sin duda, uno de los que creó más expectación fue el de “Cerrajería Forense y de Intervención”, que partió del conocimiento de la terminología, herramientas y técnicas para realizar la apertura de puertas de viviendas y vehículos, fabricación y manipulación de mecanismos, decodificación de sistemas y estudio forense de elementos.

Por último, el curso de “Extranjería Operativa” pretendió dar una visión general de la extranjería y avanzar en los aspectos prácticos de interés para el desarrollo de las labores profesionales dentro del campo de la seguridad, tanto pública como privada, relacionadas con los extranjeros, tanto de régimen general como de régimen comunitario.