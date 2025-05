Las jornadas de Novela Histórica de Soria se clausuran con una invitación de Javier Sierra a “leer el arte” a través de su ‘Plan Maestro’

La IX edición de las Jornadas de Novela Histórica de Soria se clausuró ayer con una jornada final en la que Javier Sierra y José Calvo Poyato presentaron sus últimas obras del género en una Audiencia que reunió a más de 350 personas en el auditorio.

El escritor turolense, ganador del Planeta, diseccionó su libro ‘El plan maestro’ y destacó su especial vinculación con Soria y la cita literaria que calificó como “la más destacada en el panorama nacional”. “Estas jornadas de novela histórica se han convertido ya en el referente nacional de este género, que , junto con la novela romántica tradicional, es uno de los más vendidos en este país”, indicó.

Respecto a su conferencia, Javier Sierra rememoró su título ‘El maestro del Prado’, en la que trataba de buscarle un sentido oculto a algunas de las obras maestras del museo. “Descubrí que ese sentido oculto está detrás de muchas obras maestras, pero también en cuevas rupestres de hace 70.000 años”.

Con este punto de partida, arranca ‘El Plan Maestro’, que se puede leer casi como una historia transversal del arte. “Hablamos de una novela que reúne tanto realidad como ficción y mucha intriga”, ha resumido su autor quien invita a los lectores a sumergirse en el arte. “El arte nace como un elemento mágico y eso es lo que yo utilizo como puntal para desarrollar el Plan Maestro. Poniendo el arte como protagonista también podemos ver cómo ha sido testigo de numerosos cambios de la evolución humana, numerosos episodios y momentos históricos. Todo eso lo he estudiado y trato de enseñar a mis lectores cómo identificarlo y los convierto, no ya en espectadores del arte, sino algo mucho más interesante, en lectores del arte, porque el arte también puede leerse”.

Por su parte, José Calvo Poyato compartió con los asistentes la trama de su libro ‘Dueños del Mundo’. La novela se desarrolla durante uno de los periodos más ricos y apasionantes de la historia de España: el de la mayor extensión del Imperio español. El autor se detuvo durante la conferencia no solo en los grandes personajes y eventos de la época, también en la vida cotidiana en las calles del Madrid del Siglo de Oro, con sus mentideros, iglesias y tabernas, o a las salas y corredores de El Escorial y del Alcázar Real. El escritor, uno de los más aclamados por el público soriano, aconsejó a todos los participantes sentirse más orgullosos de la historia de España, con sus luces y sombras, y a no trasladarse a la época que se narra para no juzgar desde el presentismo”.