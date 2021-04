Los jóvenes alzan la voz: “No podemos ser otra vez los que se queden a la cola de la recuperación”

Los jóvenes de Castilla y León están preocupados por su futuro. A miles de ellos la pandemia del coronavirus les ha pillado en un momento crucial en su futuro y consideran que no se les está apoyando o respaldando como se debiera, y no solo en materia social y laboral sino también por el hecho de que se les esté culpando y criminalizando por ser los que están incumpliendo las medidas de prevención frente a la covid, y no reconocer o poner en valor el trabajo del voluntariado, del tercer sector y de las entidades juveniles.

Ante esta tesitura y coincidiendo con el Día de Castilla y León que se celebra este viernes, el Consejo de la Juventud de Castilla y León ha elaborado un comunicado en el que alza la voz para pedir las administraciones públicas que actúen cuanto antes para hacer frente a la inestabilidad, el paro y el constante éxodo juvenil a otras partes de España o del mundo para labrarse un futuro ante la falta de oportunidades que encuentran y para advertir también de que los jóvenes no pueden ser otra vez los que se queden a la cola de la recuperación como ocurrió en la anterior crisis económica de 2007.

que los jóvenes pide apostar por políticas dirigidas a este colectivo que ayudarán a frenar el éxodo en la Comunidad. “Es el momento de actuar y apostar por el colectivo juvenil”, reclama esta institución en un manifiesto elaborado con motivo del Día de la Comunidad, que se celebra mañana 23 de abril.

El texto recuerda que la juventud representa a “uno de los pilares principales del presente y del futuro” de la sociedad, pero sin embargo afronta una nueva crisis sanitaria, social y económica, tras la de 2008, que les está afectando especialmente. “En 2020, la juventud comenzó siendo precaria, en riesgo de pobreza y exclusión social y, durante la pandemia, su situación ha empeorado”, expone.

Por ello, la entidad que preside Sandra Ámez insta a las administraciones públicas a poner en marcha políticas que apuesten por el ocio y el tiempo libre, como generador de cultura, de socialización y de democracia, así como para generar espacios para un ocio alternativo y saludable o educativo.

También reclama garantizar la seguridad en los espacios en los que se lleven a cabo las actividades de educación no formal, amparando y protegiendo al voluntariado debido a su “alta responsabilidad”. Para ello, pide dotarles del “mejor” marco jurídico que les proteja ante cualquier tipo de incidente o situación y demanda que se incorpore a los monitores de tiempo libre a un plan de vacunación, especialmente ante las campañas de verano.

Por otra parte, pide fomentar la participación democrática de la juventud, a través de espacios y procesos específicos. Entre las vías posible, defiende el fortalecimiento de tejido asociativo juvenil. También, propuso entender las políticas de juventud como medidas transversales, de forma que se apueste por profesionales conocedores de la materia.