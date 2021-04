Y el Valladolid se olvida de ganar y el fantasma de Segunda más cerca

Decía Sergio González hace unas semanas que estaba convencido de que el equipo se iba a salvar. Que con cuatro o cinco victorias el conjunto se salvaba. Pues quedan seis y sólo se ha ganado uno. Ése es el triste balance de un conjunto vallisoletano que se asoma cada vez, con más presura a la Segunda división. El conjunto vallisoletano ha ganado esta temporada uno de cada siete, y de los últimos quince sólo ha sido capaz de ganar uno. Es incapaz de ganar con equipos de su Liga, con los que no se juegan nada, con los equipos Champions -contra los que mejor juega, pero acaba cayendo-.

Pero es un equipo sin alma, sin garra, sin fondo físico -en el día de hoy a los 45 minutos el equipo estaba fundido y no hubo reacción hasta que el Cádiz empató, y poco más hizo e incluso pudo llevarse el partido-. Pero es un conjunto mal trabajado, sin autocrítica, con las mismas obsesiones de jugar con dos delanteros, que es un sistema que no da más de sí, y con jugadores que parecen que están de retirada, con la entrada y salida de jugadores del once sin sentido. Sin variantes tácticas, todo totalmente previsible, y de ello se aprovechan, día sí y día también, los conjuntos rivales. Dos meses tirados a la basura, por que no se quiso cercenar cuando comenzó la gangrena, y ahora ésta se ha extendido por doquier. Un presidente más preocupado en el “buenismo” y en sus negocios propios, que en poner orden en las cuestiones deportivas. Y así, y a falta de seis jornadas, el Valladolid es carne de Segunda, y el calendario ahora es de aúpa.

El jugador del Cádiz Rafael Jiménez "Fali" (2d) festeja el gol del defensa Juan Cala, durante el partido de LaLiga de la jornada 32 contra el Valladolid, este sábado en el estadio José Zorrilla.- EFE/Raúl García

El equipo se ha desangrado ante la apatía del aficionado, que bastante está aguantando. Y eso que hoy parecía que iba a existir un punto de inflexión. Enfrente un Cádiz, y el equipo con nuevos cambios, seis en total de los que jugaron en Elche, dieron una buena imagen en la primera parte, con un gol temprano de Óscar Plano a pase de Weissman. Y pudo sentenciar con sendos remates de Joaquín. El partido estaba dominado en el medio del campo, pero todo se acabó en la segunda parte.

El Real Valladolid se echó para atrás, el Cádiz adelantó líneas, con más mordiente ofensiva. Poco la verdad, esperando el fallo de la zaga local. Y llegó. Un nuevo error de Joaquín em el área pequeña propició que tres jugadores del Cádiz remataron a placer en la misma línea de gol. Cala sería el autor del tanto.

La historia se volvía a repetir. Los cambios llegaban tarde y no variaban nada de lo que había en el campo. Mismo hombre por mismo hombre. Sin variaciones y sin probar nada nuevo. Los “goleadores” Guardiola y Kodro saltaron al campo, pero en su línea. Y mientras, Jota calentando 45 minutos, o Toni y Kike, defrenestados ya mirando como el club en el que han crecido camina hacia aguas oscuras. Las que ha propiciado la directiva, claro. La esperanza, que aún estando en descenso hay opciones, por que hay que recuperar un partido. Este miércoles en Bilbao ante un Athletic que no se juega nada. Pero ya conocemos esa historia.

Ficha técnica:

1- Real Valladolid: Roberto; Luis Pérez, Joaquín, El Yamiq, Olaza; Orellana (Waldo, m.79), Alcaraz, Míchel (Guardiola, m.64), Óscar Plano; Marcos André (Roque Mesa, m.64), Weissman (Kodro, m.79).

1- Cádiz C.F: Ledesma; Akapo, Cala, Mauro, Espino (Carcelén, m.58); Alejo (Negredo, m.87), Garrido (Jose Mari, m.87), Augusto (Fali, m.58), Pombo (Sobrino, m.58); Lozano, Malbasic.

Goles: 1-0, m.14: Óscar Plano. 1-1, m.64: Juan Cala.Árbitro: Javier Alberola Rojas (Comité castellanomanchego). Mostró cartulina amarilla a Alcaraz (m.81), del Real Valladolid y a Espino (m.26), Fali (m.61), Iván Alejo (m.82), del Cádiz.

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimosegunda jornada de LaLiga Santander, disputado en el estadio José Zorrilla.