Ilusión renovada en la Feria de Valladolid que vuelve a sonreír

No está siendo fácil este año para nadie debido a la crisis sanitaria del coronavirus, que lo ha trastocado todo. Tampoco para el sector de las ferias y eventos, que se las está viendo y deseando para poder organizar certámenes con la presencia de expositores y públicos pese a las «extremas» medidas de seguridad que llevan a cabo debido a los vaivenes de una pandemia que parece no tener fin y al temor también de los participantes en ellas.

Es lo que le ha ocurrido, por ejemplo, a la Feria de Valladolid recientemente con Agraria, la Bienal dedicada al campo que estaba prevista para mayo pero que se ha suspendido y ya no se celebrará hasta enero de 2023. «La edad media de los que han de exponer este certamen es de 55 años y tal y como están las cosas no podemos decir que la pandemia esté controlada y su confianza se reduce también», señala a LA RAZÓN Alberto Alonso, director de la Feria de Valladolid, quien pese a los contratiempos sufridos en este año de crisis sanitaria -no han podido celebrar la Feria de Muestras , tampoco la de Turismo de Interior (Intur), ni siquiera Mecartes, el certamen de artes escénicas más importante ni ahora Agraria-, se muestra esperanzado e ilusionado ante lo que se avecina, que confía en poder llevar a buen puerto.

Y es que antes de que arranque verano tienen previstas hasta tres ferias de distinta índole. La primera, la Feria Internacional de Enoturismo (FINE para los días 9 y 10 de junio. Un certamen que se ha pasado de febrero a junio y que servirá, además de para promocionar un sector estratégico, para comprobar la seguridad del evento. «Vamos a realizar test de antígenos y pruebas PCR entre todos los participantes, desde los montadores, compradores y expositores hasta los propios visitantes para garantizar la seguridad sanitaria y conseguir un espacio libre de covid», destaca Alonso, para quien el futuro más inmediato de las ferias pasa por ello y por avanzar en la vacunación para conseguir al menos recuperar el mercado nacional.

El segundo de los eventos previstos antes de verano es Viveeco Market dedicada al estilo de vida saludable que se celebrará del 19 al 20 de junio mientras que la tercera es el Salón del Cómic y el Manga, que organiza Asofed en la feria, entre el 26 y 27 de junio también, ya en los primeros días de verano.

Además, Alberto Alonso avanza un último cuatrimestre del año «muy fuerte» con varios la habituales Feria de Muestras; Expobiomasa; De Boda; el certamen de localizaciones «Shotting Locations Marketplace» sobre rodajes y productos audiovisuales o la feria de coctelería. «Tenemos puestas grandes esperanzas en estos meses que se avecinan», finaliza Alonso.

Feria Fine en Valladolid

Instalaciones preparadas

Todo son buenas noticias en la Feria de Valladolid que en unos días comenzará con las esperadas obras de mejora y ampliación del recinto. Alonso destaca que en pandemia han abierto el abanico de actividades que organizan más allá de congresos y ferias, como talleres, juntas de accionistas de empresas, reuniones de comunidades de vecinos e incluso elecciones sindicales o comidas de congregaciones religiosas. «Estamos preparados para acoger cualquier actividad que se presente», señala, mientras defiende la transformación digital pero como complemento al «insustituible» contacto físico y presencialidad.