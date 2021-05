«A las mujeres emprendedoras, todavía hoy, no se nos toma en serio»

Con el objetivo de dar más visibilidad al emprendimiento femenino hace tres años comenzaba su andadura la Asociación de Empresarias de Palencia. El objetivo «sumar fuerzas» e incentivar el emprendimiento de la mujer en esta provincia, tan castigada por la despoblación. Aunque la pandemia de la Covid 19, echó al traste las amplias actividades que estaban desarrollando desde su nacimiento, como en la mayoría de sectores, el colectivo arranca con más fuerza que nunca este 2021 y con el optimismo de dar más actividad e ideas para sacar adelante la economía palentina.

Y al frente, desde finales del pasado año se encuentra Verónica Serna, empresaria y emprendedora del Grupo CFI, una empresa ubicada en la capital, que atiende a LA RAZÓN para detallar lo que son, lo que hacen y lo que pretenden.

Aunque lo deja claro desde el principio, aunque la Asociación sí que es visible, y cada vez cuenta con más apoyos, entre ellos el de la Diputación, «a la mujer emprendedora todavía hoy no se nos toma muy en serio». «No sabría decir el por qué, pero me resulta incompresible. Quizá somos trabajadoras, muy metidas en nuestro día a día y no se nos ve. Queda mucho recorrido por hacer y es en lo que estamos trabajando. El hecho de que seamos madres también condiciona, por que somos las que dedicamos más tiempo a nuestros hijos», señala.

«Somos una asociación muy proactiva que nos gusta empoderar a la mujeres. Antes de la pandemia realizábamos muchos foros, jornadas Inspiring Girls, donde las niñas pueden charlar con mujeres referentes en distintos temas profesionales, el proyecto Escuela para incentivar el emprendimiento en los distintos colegios, motivando a los alumnos, y que esperamos retomar el próximo cursos», enumera Verónica Serna que confía en que «nuestra experiencia pueda valer y generar así futuro para Palencia y su provincia».

La pandemia ha marcado un antes y un después en el devenir de la asociación, que se ha quedado en «shock», pero a partir del mes de noviembre del pasado año, nuevamente y de la mano de Serna y de las quince compañeras que forman relanzaban este foro con distintas reuniones internas y con distintas actividades de formación.

«El principal reto es unirnos, cuanto más mujeres mejor. Hay que reforzar el emprendimiento femenino, que hay mucho, sobre todo en el medio rural y ayudarnos entre nosotras, a través de nuestras experiencias y motivar a las generaciones futuras», indica la presidenta.

Concienciación y formación, sobre todo en los colegios, son algunas de las asignaturas pendientes según Serna en la sociedad actual. «Creo que hay poca motivación por emprender en los colegios y es una posibilidad más para su vida profesional», advierte, y en este sentido, sí que reclama un mayor apoyo, no sólo de las instituciones, que lo hay, sino sobre todo por parte de los hombres y por sus parejas, para «que las apoyen».

Aunque considera que es dificil emprender en el medio rural, asegura que la pandemia ha abierto mucho la mentalidad, al convertirse en un «opción que te ayuda a ser dueña de tu futuro».

«Hay que ser valientes. Queremos crear una menta maestra. Conseguir hacer de Palencia una provincia para que la juventud se quede. Es un sitio tranquilo y con todas las necesidades básicas cubiertas, y ahora da a igual donde estés puedes vender a cualquier parte del mundo», afirma.

Serna finaliza esta conversación con un canto al optimismo por el futuro de su tierra y con una máxima que invita a reflexionar: «Vivir en la España vaciada es insuperable».