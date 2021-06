La Usal edita una completa antología del XXIX Premio Reina Sofia de Poesía, Raúl Zurita

Raúl Zurita, XXIX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, se mostró emocionado este martes durante la presentación de su nueva antología poética, titulada ‘Verás auroras de sangre’, por la “belleza y cuidado” de la factura por parte de Ediciones Usal de la Universidad de Salamanca. Durante un escueto pero sentido discurso, el poeta chileno agradeció en el Salón Rectoral de la Casa-Museo Unamuno el resultado de la obra, editada, introducida y seleccionada por la catedrática de Literatura Iberoamericana de la Facultad de Filología de la Usal Francisca Noguerol.

“Es absolutamente emocionante. Me quedo corto en la gratitud y el amor que siento por ustedes. Nunca pensé en mi vida que iba a tener un libro como este. No estaba en mis cálculos”, manifestó Zurita con humildad. “Uno entra en este oficio de la poesía, donde casi hay que escupir sangre, sin horizontes. Y al ver este increíble trabajo, resumido en la belleza y el cuidado, me emociono. Estoy muy emocionado, disculpen la torpeza de mis palabras”, expresó. El poeta finalizó su discurso con cinco sentidos “gracias” que fueron solo interrumpidos por la ovación de la sala.

La Universidad de Salamanca y @PatrimNacional presentan la antología poética del XXIX Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, Raúl Zurita.



➡️ https://t.co/8sjgDkF5Ah pic.twitter.com/pfrsURR2Ea — Universidad de Salamanca (@usal) June 1, 2021

Durante el turno de preguntas, el poeta chileno reflexionó sobre el sentido de su obra y su forma de expresión. “La poesía está en tantas cosas, desde el amor hasta la muerte. Es imaginar un mundo nuevo. La poesía está inundada de lo humano desde sus comienzos. Y su horizonte final es el deseo inextinguible de amor que atraviesa la humanidad entera”, valoró, antes de reconocer que sueña con una Iberoamérica “sin desigualdades”.

Candidato al Nobel

La antología poética fue coordinada por la catedrática de Literatura Iberoamericana de la Facultad de Filología de la Usal Francisca Noguerol, quien ofreció los detalles de la selección que muestra ‘Verás auroras de sangre’. “Raúl Zurita es un poeta extraordinario, uno de los más firmes candidatos al Nobel en Literatura Contemporánea. Y esta selección ha resultado un ejercicio, no de trabajo sino de placer, porque ya lo leía con 13 o 14 años”, explicó la profesora.

Sobre el título escogido, Noguerol reconoció que toma el nombre de uno de los versos más significativos de Zurita, ofreciendo la contraposición del término “auroras”, entendido como “un concepto positivo que ofrece la posibilidad de futuro”, frente a “las violentas connotaciones del término sangre”. Sobre el poeta, con 50 años de trayectoria en activo, destacó sus estudios en ingeniería ya que “la construcción es parte fundamental de su escritura”. “Mi elección de los poemas se sustenta en el convencimiento de que el auto muta a lo largo de su obra”, especificó.

Asimismo, la catedrática en Literatura Iberoamericana reconoció que el autor se mostró “tremendamente generoso” al hacerle “única responsable” de la elección, pero agradeció haberle prestado a su vez ”mucha ayuda” en la elaboración de la síntesis.. “Su obra se muestra en constante renovación y solo puede entenderse en movimiento. Elegí los textos clave para entender su cosmovisión, adscritos a los estilos más diversos, de la alegoría visionaria al monólogo dramático o la crónica”, explicó.

Finalmente, Noguerol reconoció que “cobran especial importancia las preguntas retóricas formuladas por los que no tienen voz”, destacando la dimensión social de Raúl Zurita. Como valor añadido, destacó que el autor incluye tres inéditos en este antología que aparecen en su versión mecanografiada. “Zurita es alguien auténticamente poseído por el arte y, sin embargo, no tuvo problema en mostrarse muy dispuesto a ayudarme”, concluyó la editora.

Unión literaria

La intervención inicial corrió a cargo de la presidenta de Patrimonio Nacional, Llanos Castellanos, quien tuvo palabras de agradecimiento para la Universidad de Salamanca por su labor en coordinación con la institución que representa en la organización del Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana. “Este premio pone en valor la palabra escrita, tanto en español como en portugués, y eso une a mucha gente. Me gustaría reconocer el valor de los versos de Zorita, ya que la palabra escrita es es capaz de crear amigos aunque los separen océanos, porque te reconoces en el alma del que escribe”, valoró. Castellanos reconoció asimismo que “esta antología es un compromiso con la vida y con los derechos, desde el reconocimiento del que sufre, pero vive y se compromete”, matizó

El acto de presentación de ‘Verá auroras de sangre’ estuvo conducido por el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero, quien reconoció que antes de concederle a Zurita el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana su nombre “sonaba con fuerza” en la Facultad de Filología, por el valor de su obra y su “vínculo con los profesores”. Rivero quiso hacer una analogía también con Miguel de Unamuno, desde su casa, comparando ambos autores. “Es cierto que existen las amistades intemporales a través de los textos. Por eso creo que Unamuno hubiera simpatizado Zurita. Ambos expresaron lo mejor del ser humano a través de la poesía además de luchar contra totalitarismos. Sus semblantes, actitudes y comunicaciones con los demás rememoran muchos de los gestos de Unamuno”, concluyó.