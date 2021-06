Nutrición deportiva, los retos del vino y la alimentación post pandemia y las nuevas tendencias en restauración e industria alimentaria protagonizan los Cursos de Verano UEMC

La nutrición en el deporte desde un enfoque eminentemente práctico, las circunstancias a las que se ha tenido que enfrentar el sector del vino durante estos últimos meses, los nuevos retos en la alimentación post pandemia y las nuevas tendencias en industria alimentaria y modelos emergentes de negocio en restauración tras la Covid-19, centrarán este próximo mes de julio una nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC).

El Vicerrectorado de Estudiantes y Proyección Social de la UEMC organiza anualmente sus Cursos de Verano con el objetivo de abrir un espacio para el aprendizaje y reflexión, “profundizando con el debido rigor científico en cuestiones actuales de interés, haciendo frente a nuevos desafíos post covid y aportando soluciones en colaboración con distintos actores de su entorno”, como destaca la vicerrectora Berta Mª García Otero. “Los Cursos de Verano son una oportunidad perfecta para ampliar conocimientos, mejorar habilidades y competencias y explorar nuevas áreas de interés”, asegura la vicerrectora de Estudiantes y Proyección Social.

Con estas premisas la UEMC ha potenciado en su programa de esta edición la colaboración con otras entidades “favoreciendo así la transferencia de conocimiento entre universidad y sociedad”, manifestó García Otero.

Nutrición y deporte

El primero de los Cursos de Verano lleva por título “La alimentación en el deporte desde un enfoque práctico” y se desarrollará en formato online los días 6, 7 y 8 de julio. La alimentación juega un papel fundamental tanto en la salud como para el rendimiento deportivo. Es mucha la información sobre alimentación de la que se dispone a través de los diferentes medios, redes sociales, internet, etc., información que muchas veces no viene de la mano de los profesionales adecuados y carece de base científica, lo que hace que la población esté confusa, no busque/encuentre el asesoramiento adecuado y tome decisiones erróneas sobre su alimentación.

Este curso pretende poner un poco de orden en todo el caos de desinformación que nos encontramos y ofrecer información básica y esencial sobre la nutrición en el deporte desde un enfoque sencillo y práctico.

El martes 6 de julio a partir de las 10 horas comienzan las sesiones de la mano de Belén Rodríguez Doñante, doctora en Nutrición, licenciada en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, experta en Nutrición Deportiva y Obesidad y entrenadora personal, quien analizará los requerimientos energéticos y nutricionales en los diferentes deportes. A continuación, Daniel Escaño, diplomado en Nutrición Humana y Dietética y Especialista en Alto Rendimiento Deportivo, hablará sobre la valoración del estado nutricional de los deportistas y sus situaciones de riesgo nutricional habituales.

Ya el martes 7 de julio será el turno de Raúl López Grueso, doctor en Fisiología, DEA en Fisiología y en Nutrición Humana, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte especializado en Alto Rendimiento Deportivo y Fisiología y Diplomado en Nutrición Humana y Dietética, especializado en Nutrición Deportiva y Envejecimiento, quien impartirá una ponencia titulada “Entrenar la hidratación”. Posteriormente será Georgina Dávila Buriello, graduada en Nutrición Humana y Dietética y Máster en Cineantropometría y Nutrición Deportiva la encargada de departir en torno a Veganismo y deporte.

La última jornada del curso se desarrollará el jueves 8 julio y comenzará con la charla de Sandra Antón San Atanasio, Dietista-Nutricionista, Graduada en Ciencias de la Actividad Física y Deporte, Máster de Entrenamiento y Nutrición Deportiva y Postgrado de Especialista Universitario en entrenamiento personal, centrada en la organización de la dieta para el rendimiento y control de peso.

La última de las sesiones correrá a cargo de Belén Rodríguez Doñante, quien hablará sobre los suplementos deportivos.

Los vinos “imposibles”

Entre los días 12 y 15 de julio será turno del Curso de Verano UEMC El Norte de Castilla “El vino, entre cielo y tierra. Historias de vino ‘imposibles’”. A semejanza del ser humano, el vino ha demostrado a lo largo de los años que sabe sobrevivir a las circunstancias más adversas, a los momentos más complicados. Y no nos referimos solo a las dificultades actuales en la venta, consumo y exportación. También a la producción misma.

Por lo demás, el vino es también un reflejo de la tierra en la que nace y a la que le da color y vida. Son épocas estas de pandemia, de preocupaciones por la salud del planeta y de sus individuos en la que se pone de manifiesto muchas veces la importancia de lo más relevante lo esencial: vivir, disfrutar, sentir y salir adelante. Aspectos en los que el vino tiene mucho que aportar.

A pesar de que esta actividad ha sufrido las consecuencias de un menor consumo por los cierres en la hostelería y el turismo a causa de la crisis sanitaria, sigue siendo el del vino un sector pujante y dinámico con una importante proyección de futuro. En este sentido el vino tiene en general mucho de heroico. A lo largo de cuatro jornadas, el ya tradicional Curso de Verano apostará por tratar, de la mano de sus protagonistas, la “Viticultura heroica”, los “Vinos de pago” o los “Vinos de cueva”.

Cartel de los Cursos de Verano de la UEMC

También se debatirá en torno a “Los retos del mundo del vino tras la COVID-19″, la “Sostenibilidad, economía circular e innovación” o la clásica mesa redonda protagonizada por los presidentes de las Denominaciones de Origen. Como cada año, las sesiones finalizarán con una cata y armonía de productos. Este curso, organizado por la Fundación de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, en colaboración de El Norte de Castilla, la Diputación Provincial de Valladolid, Alimentos de Valladolid, el Museo Provincial del Vino y Santander Universidades, tendrá formato semipresencial y online.

Se dirige a estudiantes, sumilleres, técnicos de bodegas, tiendas especializadas, bodegueros, periodistas, profesionales del sector del vino y personas con inquietud por la cultura del vino. En enero de 2020 fallecía Luis Barcenilla, impulsor y gestor de este curso, y esta será la primera edición en que no se contará con su presencia. Por este motivo, los organizadores, directora del curso, Cristina Aldavero, y los asesores Nieves Herrero, Francisco Fuentes y Javier Pérez Andrés, no pueden desaprovechar esta ocasión para dar continuidad a su labor en memoria hacia el periodista y el amigo.

Los nuevos retos de la alimentación

El curso “Nuevos retos de la alimentación post pandemia” se desarrollará los días 19 y 20 de julio y analizará la labor de investigación que siete mujeres del CSIC y una de la UEMC realizan en torno a temas tan relevantes como el colesterol, los antioxidantes, las levaduras y el pan, las bacterias lácticas, la inflamación e inmunidad, la diabetes y la utilización de extractos naturales. La jornada del día 19 estará dedicada a productos e ingredientes alimentarios.

Tras la bienvenida a cargo de la directora del curso, Mª Cruz Rey (UEMC), será el turno de Mercedes Tamame (CSIC), quien hablará sobre “El pan saludable, falsos mitos y tópicos”. A continuación, será Mª Josefa Motilva (CSIC) quien departirá en torno a “Polifenoles y marcadores de inflamación: ¿puede la dieta modular la infección por SARS-CoV-2?”. Tras ella se hablará sobre ‘Biodiversidad y extractos vegetales’ con Azucena González (CSIC).

Tras una pausa, Marita Hernández (IBGM-CSIC) presentará “El aceite de oliva en el botiquín”, a quien seguirá “El punto de vista de las empresas. Sistema inmunitario: cómo potenciarlo” con Rosa María Raventós (Manager de R&D) y Elena Quintanilla (Desarrollo de Producto) de Uriach Consumer Healthcare. Cierra la jornada una mesa redonda con los participantes.

El martes 20 de julio se dedicará a los alimentos, salud y bienestar. Comenzará Mª Cruz Rey de las Moras, directora del Grupo de Investigación en Prototipado y Tecnología de Alimentos enfocados a la salud y a la calidad nutricional y organoléptica de la UEMC, junto a las alumnas internas Laura Dittami y Marina García. Le seguirá Isidra Recio (CSIC) con “Proteínas y salud”.

Posteriormente, será el turno de Victoria Selma (CSIC) con “Objetivo frutos rojos”. A continuación, se analizará “Qué pueden hacer los probióticos en tiempos como estos”, de la mano de Silvia Arboleya (CSIC). De nuevo, y tras un descanso, será Silvia Arboleya (CSIC) quien hablará sobre los ‘Niveles de colesterol y la susceptibilidad al virus CoV-2.

Otra vez se tendrá en cuenta el punto de vista de las empresas con “¿Es posible una carne saludable?”, con Marta Leal (Cárnicas Miguel Vergara). Para finalizar se desarrollará una mesa redonda con los ponentes.

Desafíos para la industria y la restauración

El último de los Cursos de Verano se desarrollará en formato online y semipresencial los días 26, 27 y 28 de julio y llevará por título “Desafíos y cambios: nuevas tendencias en industria alimentaria y modelos emergentes de negocio en restauración”.

La pandemia ha cambiado la vida de las personas en todo mundo. En España, muchos sectores fueron cerrados durante el Estado de Alarma siendo el terciario, de turismo y ocio, uno de los más afectados. La nueva situación produjo un rápido cambio y una respuesta de adaptación en tiempo real digna de reflexión: mientras que muchos negocios ya no verán más la luz otros emergen con diferentes alternativas adaptadas a una nueva forma de consumo y a las nuevas tendencias y hábitos saludables que han llegado para quedarse.

Estas jornadas están orientadas a la reflexión sobre los cambios experimentados por el sector de la Hostelería y a la adaptación de la Industria Alimentaria a un consumidor cada vez más exigente, concienciado de la importancia de cuidar su salud con hábitos de vida saludables.

Durante el curso se podrá conocer la opinión de expertos sobre la revolución verde, las nuevas fuentes de proteína vegetal, la cocina sostenible y de Km0, las bebidas probióticas, la coctelería botánica y los refrescos y bebidas sin alcohol. Además, analizará el resurgir de la Vª Gama y su aplicación al sector hostelería, los nuevos modelos de negocio en restauración, el desarrollo de proyectos sostenibles vinculados al territorio y a los recursos locales.

También se evaluará el importante papel de la Industria Alimentaria, uno de los sectores que no paró de producir en ningún momento y que supuso un ejemplo de gestión y manejo de personas en situación de pandemia. En definitiva, estas jornadas pretenden ser en sí mismas un testimonio de la experiencia acumulada en una situación inusual en la que una vez más, la creatividad y la flexibilidad para poner en marcha rápidos planes de contingencia han sido decisivas y de las cuales podemos aprender y sacar muchas conclusiones para el futuro.