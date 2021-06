“Estamos en Madrid para decir basta a un Gobierno mentiroso y oportunista”. Así de contundente se mostró el secrerario general del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, antes de participare n la protesta que recorrió varias calles del centro de la capital de España en contra de la medida de gracia a los líderes independentistas que propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

También indicó que de esta forma los populares castellanos y leoneses “pretendemos apoyar a la sociedad, para defender la Constitución, la igualdad de los españoles y la concordia”.

El secretario general del PP de Castilla y León, Francisco Vázquez, y el vicesecretario de Política Municipal del PP de Castilla y León, Héctor Palencia, durante la protesta en Madrid

Francisco Vázquez, aprovechó su intervención para acusar al presidente del Gobierno de anteponer sus intereses personales a los de España. “Sánchez prefiere ceder España a ceder el mando. Quiere seguir en el poder entregando la legalidad y la unidad nacional”, subrayó el secretario regional del PP, que lideró la expedición del Partido Popular de Castilla y León en Madrid.

A su vez, criticó que el Gobierno apele a la concordia, cuando los condenados han dejado claro que volverán a cometer los mismos actos por los que fueron condenados. “Aquí se está del lado de la democracia y de la Constitución o del lado de los delincuentes.Hoy España y Castilla y León han dicho basta a este Gobierno mentiroso y oportunistas”.

Parte de la expedición del PP de Castilla y León trasladada a Madrid, liderada por su secretario general, Francisco Vázquez

Por último, Vázquez aseguró que frente al PSOE de “Pedro Sánchez, Luis Tudanca y Óscar Puente, que apoyan los indultos de los separatistas condenados, el Partido Popular de Castilla y León está hoy en Madrid apoyando a la sociedad, defendiendo la Constitución, la igualdad de los españoles y la concordia”.

Recogida de firmas en Segovia

Por otra parte, la presidenta del Partido Popular y senadora, Paloma Sanz, participó este domingo en la recogida de firmas que la formación está llevando a cabo a lo largo y ancho de la provincia, en esta ocasión en la Avenida del Acueducto en la capital segoviana. Han sido cientos los ciudadanos que han parado en la carpa de los populares para rubricar su rechazo a los indultos que pretende otorgar el Gobierno de Sánchez a los condenados por sedición.

Además de Paloma Sanz, participaron el coordinador del Partido y delegado territorial de la Junta, José Mazarías, el viceconsejero de Infraestructuras, José Luis Sanz Merino, el portavoz en el Ayuntamiento, Pablo Pérez, el vicepresidente de la Diputación, José María Bravo, el senador, Juan José Sanz Vitorio, la diputada provincial, Azucena Suárez, la procuradora, Mª Ángeles García, además de los componentes del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Segovia y otros cargos orgánicos del Partido Popular.

Los dirigentes del PP de Segovia recogen firmas contra los indultos

Cerca de 1.000 firmas ya han sido recogidas en los distintos pueblos de la provincia de Segovia por parte del PP, pues se han instalado mesas en muchos de ellos como Carbonero el Mayor, El Espinar, Cantalejo, Collado Hermoso, San Miguel de Bernuy, Abades, Espirdo o San Cristóbal de Segovia, entre otros muchos.

Según explicó Sanz “la hoja de ruta de ERC se cumple paso a paso forzando, primero, los indultos y después una nueva Declaración Unilateral de Independencia (DUI), a semejanza de la de 2017. Pero es que, además, la mesa de negociación entre Sánchez y Aragonés sería la base para convocar un referéndum unilateral y proclamar la república catalana si no es posible una votación pactada”. Para la presidenta del PP de Segovia “si Pedro Sánchez, sabiendo esto, concede el indulto se convertirá en cómplice, algo gravísimo para la sociedad española”.

“Desde el PP de Segovia no sólo estamos presentes aquí en esta concurrida calle del centro para solicitar al Gobierno que recapacite y priorice la unidad de España, también estamos en Madrid con la sociedad civil y con los ciudadanos, también con los votantes socialistas que están en contra de los indultos, por ello algunos miembros del PP de Segovia se han trasladado a la capital madrileña para estar con los españoles que no quieren que nuestro país se rompa”, subrayó Paloma Sanz.

“Si Sánchez quiere ser útil a la sociedad, que rectifique, se ponga del lado de la inmensa mayoría de los españoles y diga que no va a conceder indultos porque merecemos y necesitamos un Gobierno que esté centrado en el interés general y no en los peajes políticos. Lo que sea España lo decidimos entre todos los españoles, no entre unos pocos, según sus propios intereses personales”, declaró la presidenta del PP de Segovia.