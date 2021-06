Dos detenidos en Valladolid por insultos graves y amenazas a la Policía Local

Dos personas, un hombre y una mujer de 23 años, han sido detenidos esta madrugada en Valladolid por insultos graves y amenazas contra la autoridad cuando varios agentes de la Policía Local inspeccionaban el cierre de un establecimiento hostelero debido al exceso de ruido denunciado por la vecindad.

Ambos, usuarios del establecimiento en ese momento, se negaron a identificarse, la joven propinó una bofetada y escupió en un ojo al agente que le requería la documentación, e incluso tuvo que ser reducida en el suelo desde donde lanzaba golpes y patadas, han informado fuentes de la Policía Local.

Una tercera persona también insultó a los policías pero no se negó a mostrar su identificación, por lo que no fue detenido como los anteriores y el procedimiento de la denuncia será de tipo administrativo y no penal como en la de los otros dos implicados en el incidente.

Varios vecinos del inmueble de la zona centro de Valladolid informaron a la Policía Local, sobre las 00.15 horas de un supuesto exceso de ruido en un local hostelero inmediato que, tras las mediciones practicadas por los agentes resultó positiva, ante lo cual el dueño del local accedió de forma voluntaria al cierre.

Mientras el establecimiento cerraba, un joven de 23 años trataba de impedirlo y obstaculizaba la labor policial de una forma desafiante acompañada de golpes, manotazos, insultos graves y amenazas de muerte, por lo que fue detenido por un presunto delito de atentado contra la autoridad, insultos y amenazas de muerte.

La otra joven escupió a un uniformado en un ojo, le pegó una bofetada en un pómulo, también se negó a mostrar su documentación y continuó con patadas y golpes desde el suelo cuando fue reducida, por lo que igualmente se le atribuye un supuesto delito de atentado contra la autoridad.