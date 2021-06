Francisco Vázquez destaca el “compromiso de Mañueco con los castellanos y leoneses”

El secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León (PPCyL) y vicepresidente 1º de las Cortes regionales, Francisco Vázquez, ha destacado el “compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco con los ciudadanos de Castilla y León” frente al “obstruccionismo” del PSOE tanto a nivel autonómico como nacional.

Este ha sido el balance que ha realizado Vázquez de estos seis meses de actividad parlamentarias en las Cortes de Castilla y León, donde se han llevado a cabo 80 actos, entre sesiones plenarias, reuniones de la mesa, de la junta de portavoces, entre otros

Según ha explicado el número 2 del PPCyL este último periodo de sesiones se inició con la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad, unas cuentas que se incrementaron en 13 puntos respecto a las anteriores y que han supuesto una mayor inversión en todas las consejerías y la congelación de la fiscalidad.

Frente a ello, ha destacado Vázquez, se presentaron los Presupuestos Generales del Estado con una reducción del 15,4 por ciento para Castilla y León y con un aumento de los impuestos que nos costará a todos los ciudadanos 8.000 millones de euros.

“Ante el trabajo positivo de la Junta de Castilla y León, trabajando por y para los ciudadanos de esta tierra, nos hemos encontrado como el PSOE, tanto a nivel nacional como autonómico, ha zancadilleado al Gobierno autonómico, con la presentación de una moción de censura en plena pandemia o el abandono del Pacto por la Recuperación y todo ello en perjuicio de los ciudadanos castellanos y leoneses”, ha indicado Francisco Vázquez.

La ruptura por parte de los socialistas del Pacto por la Recuperación, hizo que el presidente de la Junta de Castilla y León adoptara una medida en cumplimiento con sus compromisos electorales, como fue la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones en esta comunidad autónoma, algo de lo que se han beneficiado ya un gran número de ciudadanos.

Compromiso con la Sanidad

El vicepresidente 1º de las Cortes también ha querido destacar la valoración tan positiva que se hacen de los servicios sociales, la educación o la sanidad, no sólo a nivel autonómico, sino a nivel nacional, afeando la postura del PSOE que “gestionar no sabe, pero si crear plataformas” a pesar de no haber querido formar parte de una mesa sobre sanidad que el Gobierno regional pretendía crear.

El secretario autonómico del PPCyL ha asegurado que “no se va a suprimir ninguna plaza de médico en el Área de Salud de Segovia y si se van a incrementar los medios personales y materiales, digan los socialistas lo que digan”.

Por último, Francisco Vázquez ha anunciado que el PP va a presentar una moción en todas las entidades locales para condenar el indulto otorgado a los líderes independistas catalanes condenados por sedición y exigir la dimisión del Presidente del Gobierno por haber faltado a su juramento constitucional.

El texto expresa su respaldado incondicional y absoluta a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico español, manifiesta su apoyo sin fisuras a la labor que realizan todos los días los diferentes tribunales de justicia españoles, con especial mención al Tribunal Supremo, condena la decisión del Gobierno de conceder el indulto a aquellos que han vulnerando no sólo la Carta Magna, sino también otras leyes españolas y exige la dimisión del Presidente del Gobierno y la inmediata convocatoria de elecciones por haber incumplido su juramento constitucional y engañado al pueblo español.