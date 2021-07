Adolfo García Sastre afirma que “los virus y las bacterias siempre han condicionado nuestro futuro”

La conferencia “Desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas contra COVID-19” del profesor en el Departamento de Microbiología y Director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina en Mount Sinaí en Nueva York, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos, Adolfo García Sastre, dará el pistoletazo de salida a la vigésimo quinta edición de Cursos de Verano de la institución académica burgalesa. Durante casi 30 años la biología molecular de los virus ha centrado las investigaciones del virólogo burgalés más internacional, que conjuntamente con la UBU y el HUBU, desarrolla un proyecto de investigación, que implicará la colección y seguimiento de muestras procedentes de la población burgalesa para su estudio virológico, inmunológico y genético en relación con la COVID-19.

Este científico hablará en el Fórum Evolución de lo que se ha conseguido ya con los tratamientos y de las vacunas que existen contra el coronavirus, así como de la necesidad de seguir desarrollando nuevos tratamientos y vacunas en la conferencia que impartirá el próximo lunes, a las ocho de la tarde, en el Fórum Evolución. García Sastre explicará también cómo los investigadores están contribuyendo al desarrollo de tratamientos y vacunas a través de los estudios de su laboratorio.

Antes de protagonizar la conferencia atiende al gabinete de comunicación de la Universidad de Burgos.

- ¿Qué puede adelantarnos sobre el mensaje que transmitirá a los burgaleses en la conferencia del 5 de julio?

- Las vacunas de COVID-19 son muy efectivas y, aunque no eliminarán el virus, lo convertirán en un virus más manejable desde el punto de vista clínico.

- ¿Nuestra vida volverá a ser como antes o, por el contrario, virus y bacterias van a condicionar nuestro futuro?

- Los virus y las bacterias siempre han condicionado nuestro futuro, aunque no nos demos cuenta. Pero pueden cambiarlo dramáticamente en el caso de una pandemia. Las pandemias no son frecuentes, pero no existe ninguna razón para pensar que no vayan a ocurrir en el futuro, así que este episodio que hemos tenido se puede repetir con un virus diferente en el futuro.

- ¿Por qué la COVID muta tanto?

- Es lo normal en los virus de RNA, cometen errores durante la replicación del genoma que dan lugar a mutaciones

- ¿Cómo es posible que el virus se haya extendido tan rápido por todo el planeta?

- Es un virus muy transmisible.

- ¿Cree que viviremos alguna otra pandemia similar en un futuro próximo? En caso afirmativo, ¿piensa que la experiencia con la COVID servirá para estar mejor preparados?

- Las pandemias no se pueden evitar con la tecnología de que disponemos, así que seguirán ocurriendo. Espero que este episodio nos ayude a estar mejor preparados para afrontar rápidamente la próxima pandemia, pero es temprano para poderlo asegurar.

- Con respecto a los tratamientos y vacunas ya existentes contra la COVID-19, ¿qué ventajas presentan los que se están desarrollando?

- Necesitamos antivirales orales, que espero se desarrollen en el futuro próximo, mejores inmunosupresores específicos para tratar los síntomas severos, y vacunas que sean más fáciles de adquirir, producir y distribuir.

- ¿Podría explicar brevemente las diferencias entre las vacunas de ARN mensajero y las de adenovirus (es decir, las tradicionales)? ¿Está justificada la polémica que hay con las de ARN mensajero?

- Las de adenovirus introducen DNA en nuestras células para producir RNA que produce la proteína S que da lugar a la inmunidad. Las de RNA introducen directamente RNA que produce la proteína S. Ninguna de ellas da lugar a la enfermedad que causa el virus SARS-CoV-2. Pero pueden dar lugar, en un número muy escaso de casos, a efectos adversos severos, como puede ser reacciones alérgicas severas o trombosis. El riesgo de que esto ocurra es mucho menor que le riesgo de tener enfermedad severa si uno no se vacuna.

- En España ya hay cuatro vacunas aprobadas y se están desarrollando más. ¿Los ciudadanos desconfían al haber tantas vacunas distintas?

- El tener más vacunas aprobadas significa tener más acceso a vacunarse más rápidamente, lo cual es lo mejor que se puede hacer ahora para salvar vidas

- ¿Se han observado diferencias entre la inmunidad generada por vacunación y por infección natural?

- Es temprano para saber, pero tanto la vacunación como la infección natural proporcionan buena protección, aunque no del 100 por cien, pero sí muy elevada

- ¿Qué le diría a una persona negacionista o antivacunas?

- Que las vacunas salvan vidas y sin ellas estaríamos mucho peor.

- Para terminar, a nivel más personal, ¿qué recuerdos tiene de Burgos, puesto que ya no reside aquí? ¿Qué siente cada vez que vuelve a su tierra?

- Burgos es muy especial. Y por supuesto, volver a Burgos es siempre una gran alegría para mí, mi familia y mis amigos burgaleses.

Sobre Adolfo García Sastre

Es uno de los virólogos más destacados a nivel mundial. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Burgos, es profesor en el Departamento de Microbiología y director del Instituto de Salud Global y Patógenos Emergentes de la Escuela de Medicina en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Además, el doctor Adolfo García Sastre es miembro de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos por sus logros distinguidos y continuos en la investigación.

La conferencia “Desarrollo de nuevos tratamientos y vacunas contra COVID-19” tendrá lugar el día 5 de julio a partir de las ocho de la tarde, en el Fórum Evolución, con entrada libre hasta completar aforo.

Esta conferencia supone la inauguración oficial de la vigésimo quinta edición de los Cursos de Verano de la Universidad de Burgos, integrada por 15 cursos repartidos por Burgos y provincia.