La incidencia baja un 22,9% en una semana y se sitúa en 387,5 casos a 14 días

La incidencia acumulada de COVID-19 en Castilla y León a 14 días bajó un 22,9 por ciento en una semana, al pasar de los 502 por cada 100.000 habitantes del lunes 9 de agosto a los 387,5 de hoy. De este modo prosigue su bajada, si bien es a un ritmo más lento que en las dos últimas semanas, ya que desde ayer la tasa de referencia bajó solo en ocho casos y el domingo había bajado en 11 respecto al sábado.

Por provincias, en la tasa de incidencia a 14 días, Ávila ocupa los peores datos por segunda jornada consecutiva, con 543,5 casos, que suponen 11 menos que ayer, seguida de Burgos, con 521, 18 mejor que el domingo, y Soria, con 481, seis menos. A continuación, Segovia, con 427 y una importante bajada de 62 casos en una jornada, Valladolid, con 404,7 (ocho menos), Palencia, con 377,3 (17 por debajo de ayer), y Zamora, que con 324 se mantiene intacta. Cierran Salamanca, con 291 (uno menos) y León, con 279,3 (cinco menos).

La incidencia acumulada a siete días se redujo también ligeramente, hasta 175,5, cuatro menos, y anotó una caída de 33 casos respecto a la semana pasada, ya que entonces la tasa estaba en 208. En relación a este indicador, Ávila presenta los datos más negativos, con 249, seguida de la provincia burgalesa, que notifica 215 casos. Cerca se sitúa Soria (210), mientras que ya por detrás se ubican Segovia (204), Valladolid (182,6), Zamora (175,8), Palencia (149,7) y León (135). Salamanca cuenta con 131,5 casos.

La tasa de incidencia acumulada a 14 días para mayores de 65 años es de 230,89 casos, cuatro menos que este sábado; y a siete días se observa una leve bajada también de cuatro puntos, hasta 112,9.

Se contienen las UCI

La presión hospitalaria se mantiene estable en los últimos días. Mientras la ocupación de camas se eleva sensiblemente en dos décimas, hasta el 5,69 por ciento, la de UCI se mantiene sin variación desde ayer, en el 22,61 por ciento.

No obstante, las UCI de Palencia (55 por ciento), Burgos (32,65 por ciento), Soria (28,5 por ciento) y Ávila (33,33 por ciento) no varían desde el domingo y se encuentran en el nivel más alto de riesgo. Valladolid, Segovia y León están en nivel alto, con el 21,43, 19,35 y 17,8 por ciento, respectivamente, estrato en el que entra Zamora, que abandona el riesgo medio tras subir del 10,53 por ciento de ayer al 15,79 de hoy. Cierra Salamanca, la única en nivel bajo, con el 9,26 por ciento, que no obstante son dos puntos peor que el registro de ayer.

Igualmente, el porcentaje de casos con trazabilidad se reduce, hasta el 55,72 por ciento, y la positividad global de las pruebas diagnósticas aumenta tres décimas, al 13,73 por ciento.

Por último, el número reproductivo básico instantáneo, que indica el promedio de personas que cada contagiado puede llegar a infectar, sube del 0,89 al 0,9. Solo supera el 1 Zamora, como en los últimos días, con el 1,11, que mejora en relación al sábado, seguida de León (0,99), Salamanca (0,97), Segovia (0,93), Valladolid (0,92), Ávila (0,91), Soria (0,84), Burgos (0,79) y Palencia (0,76).