No habrá relajación de medidas en las aulas de Castilla y León

Dice el sabio refranero español que lo que funciona, mejor no tocarlo. Pues esto es lo que piensa el Gobierno autonómico respecto a las medidas de seguridad sanitaria frente a la covid en los colegios ante el inminente arranque del curso escolar, previsto para el 10 de septiembre en esta Región.

La consejera de Educación, Rocío Lucas, tiene claro que no hay que relajar las medidas de seguridad como defienden otras Comunidades y apuesta por un formato muy similar al del pasado año, con grupos burbuja para los dos ciclos de Infantil y el primer curso de Primaria y clases que contarán con un máximo de 22 escolares que podrían llegar a 25 en un estado de normalidad en este ciclo, a treinta en Secundaria y 35 en Bachillerato. También el uso de la mascarilla obligatoria desde los seis años y mantener la distancia de seguridad de un metro y medio entre pupitres.

«El curso pasado estas medidas demostraron ser satisfactorias y seguimos apostando por ellas para garantizar una presencialidad segura en las clases», apuntaba la consejera tras la reunión de la Conferencia Sectorial de Educación presidida por la nueva ministra de Educación, Pilar Alegría, para preparar el próximo retorno a las aulas de los escolares, . Allí, recordaba que esta quinta ola «está dando la razón» a las regiones que, como castilla y León, consideran que las medidas a aplicar el próximo curso escolar deben ser las mismas para asegurar la presencialidad en las aulas en todas las etapas educativas.

De hecho, Castilla y León es la única región de la España autonómica que ha conseguido mantener la presencialidad de los alumnos en las aulas en todos los niveles de enseñanza el pasado curso. Y eso a pesar de momentos complicados como en enero, donde llegó a haber hasta cuatrocientas aulas cerradas por la covid, un dos por ciento del total.

Entre las novedades, volverá el deporte individual y colectivo que no implique contacto físico con un máximo de treinta alumnos haciendo deporte a la vez en actividades de equipo, mientras que las clases extraescolares se generalizarán desde el inicio del curso escolar.

Fondo extraordinario

Por otra parte, durante el encuentro con la ministra y el resto de consejeros de Educación de España, Rocío Lucas ha solicitado al Gobierno de España que ponga en marcha un fondo específico y extraordinario para las Comunidades Autónomas dirigido a financiar los gastos que las regiones tienen que llevar a cabo en los centros educativos para garantizar la seguridad sanitaria e higiénica frente al virus.

Lucas recordaba que este fondo ya fue instaurado el curso pasado pero, según se desprende de la sectorial celebrada este miércoles en esta ocasión el Gobierno de España no se ha referido a su nueva puesta en marcha.

«Este fondo especial y específico para gastos extraordinarios, no sólo serviría para ayudar a la contratación de profesores de refuerzo, unos 1.300 en el caso de Castilla y León, sino también para la de acompañantes en comedores y rutas escolares, y el refuerzo de la limpieza», destacaba la consejera de Educación, mientras afeaba al Ministerio de Educación que durante el encuentro no se haya planteado ninguna novedad