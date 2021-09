Ortega Smith: “Estamos a favor de la emigración legal e integrable, no de la descontrolada y masiva”

l secretario general de VOX, Javier Ortega Smith, afirmó hoy que el partido político está “a favor de la emigración legal, posible e integrable, no de la descontrolada, masiva y forzada” y que la solución a la despoblación “no está en abrir las puertas de nuestras fronteras y decir al mundo que venga aquí para ocupar por sustitución nuestro territorio, riqueza y pueblos, en ese afán de incorporar emigración masiva, procedente de otras culturas y que no es fácil de integrar”.

Ortega Smith recalcó que VOX “está en una lucha decidida por la vida, en defensa de la familia, apostando para que crezca la natalidad en España, que se está vaciando por falta de nacimientos” y auguró que “fomentar el nacimiento de españoles” redundará en la “recuperación” económica y social. “Algunos que creen que no tiene un dueño y España es de los españoles y abrimos los brazos quienes vengan a trabajar honradamente y a cumplir nuestras leyes”, subrayó.

Ortega Smith hizo estas declaraciones frente en Benavente (Zamora), dentro de la visita a la provincia iniciada ayer en la capital zamorana y que también le llevó a Puebla de Sanabria. “Nos hemos encontrado con esa España que no ha sido vaciada, sino olvidada y abandonada por quienes llevan décadas gobernando. Ahora resulta que el Partido Popular nos dice que le preocupa la España vaciada. ¿Quién estaba gobernando aquí? ¿Quién lleva décadas gobernando en Castilla y León? Con mayoría absoluta en el Gobierno de España no hicieron nada”, cuestionó.”Quienes compran la mentira ideológica de la izquierda, del ecologismo comunista, no apoyaron un plan hidrológico nacional para la interconexión de las cuencas, se olvidaron de la recuperación de gran parte de nuestro patrimonio histórico y artístico, olvidaron a los agricultores y ganaderos que intentan no tener que marcharse de los pueblos y que sus hijos y nietos puedan seguir trabajando en el campo”, enumeró.

Javier Ortega Smith, secretario general de VOX y diputado nacional por Madrid, estuvo acompañado por los también representantes en la Cámara baja Juan Carlos Segura Just (Barcelona), Manuel Mestre Barea (Alicante), Emilio Jesús del Valle Rodríguez (Cantabria), Rubén Darío Vega Arias (Santa Cruz de Tenerife), Agustín Rosety Fernández De Castro (Cádiz), Francisco José Contreras (Sevilla), Tomás Fernández Ríos (Huelva), Pablo Juan Calvo Liste (León), Georgina Trías Gil (Ávila), Rodrigo Jiménez Revuelta (Segovia), Pablo Sáez Alonso-Muñumer (Valladolid), Pedro Jesús Requejo Novoa (Zamora), así como por la procuradora en las Cortes de Castilla y León Fátima Pinacho Fernández y la presidenta y el secretario de VOX Zamora, Marisa Calvo y Rafael Oñate, entre otros.

El secretario general de VOX, quien lanzó un “Zamora vive, Zamora resiste y Zamora va a salir adelante” aseguró que su partido político “se ha comprometido a visitar hasta el último pueblo de esta provincia, hasta al último zamorano que no se quiere marchar y que está cansado de mentiras y promesas incumplidas” y reprochó que “no venga el acuartelamiento a Zamora, el olvido del desdoblamiento de la carretera N-122 hasta Portugal”. “Nosotros no vemos a España dividida en comunidades autónomas y provincias con intereses separados.

El futuro de Zamora está dentro del futuro de España pero su desarrollo tiene que hacerse desde los pueblos pequeños, que no interesan en las elecciones; en la Moncloa, no interesan y que, probablemente, en las Cortes de Castilla y León, tampoco porque son poquitos votos pero es que ahí hay zamoranos que se han dejado la piel para sacar adelante esas tierras”, indicó.

”¿Vamos a seguir creyendo el discurso de la derechita acomodada al poder que tiene miedo a la izquierda o vamos a ser valientes? ¿Por qué Zamora no puede salir adelante? Con las viejas fórmulas no vamos a cambiar las cosas en esta y otras muchas provincias”, manifestó..La España olvidada abandonada y traicionada por las mentiras de los políticos tiene que empezar a ser la España recuperada y esperanzada”, apuntó.

Por otra parte, repitió el mensaje referido a la gestión del lobo emitido ayer en la capital zamorana, durante la visita a la Feria Transfronteriza de la Caza y la Pesca, ‘Venandi’. “Los ganaderos nos trasladan su preocupación por el lobo. La caza ayuda a controlar especies y al equilibrio sostenible para que las poblaciones sin depredadores naturales como el lobo no tengan que atacar al ganado. Por eso, defendemos que se permita una caza razonable, limitando su sobrepoblación en zonas donde hace daño”, dijo.

“Castilla y León genera más de 500 millones de euros al año con la actividad cinegética y eso supone miles de puestos de trabajo. Dentro del mundo rural caben todos y VOX defiende el equilibro sin demagogias de la izquierda y sin cobardías de la derechita acomplejada”, agregó.