Javier Iglesias: “La Feria Salamaq ha sido útil, necesaria y ha cumplido para el sector”

“La Feria Salamaq 2021 ha vuelto a situar la provincia como cita obligada para el inicio del curso agrario y ser el certamen erigido como baluarte en defensa del sector primario”. Así de satisfecho se mostró el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias,durante la presentación del balance del certamen que ha registrado cerca de 40.000 visitantes.

Para Javier Iglesias, “la Feria ha sido un escaparate útil que necesitaban los profesionales del campo en estos momentos aún complicados para todos y, por tanto, su celebración ha sido una decisión acertada por parte de la Diputación porque, finalmente y con las limitaciones marcadas, ha cumplido tanto nuestras expectativas como en líneas generales de los expositores y ganaderos porque ha mantenido su esencia profesional”.

En el caso de la 32 Exposición Internacional de Ganado Puro, satisfacción era la palabra más repetida por los ganaderos que han llevado a cabo un certamen posicionado entre los mejores de Europa, como así lo refrendaron algunos de los jueces internacionales presentes en los Concursos Morfológicos. Cerca de 1.600 ejemplares de 39 razas de cinco especies aportadas por 272 ganaderos han logrado “una de las mejores muestras ganaderas en calidad” como subrayó el presidente. Un certamen que ha tenido también mayor trascendencia gracias a la retransmisión on line de los tres principales concursos morfológicos nacionales, Charolés, Limusin y Blonda, los cuales en algunos momentos han alcanzado más de 300 visualizaciones en directo.

En este sentido, Javier Iglesias, recordó el impulso por acercar la Feria más allá de quienes la visitan presencialmente a través de las nuevas tecnologías, como ha sido junto a la retransmisión de los concursos ganaderos, también de las jornadas profesionales o ser la primera subasta de España que se ha celebrado a la vez de forma presencial y on line, llegándose incluso a adjudicar un ejemplar a una puja on line. Igualmente, el crecimiento de los seguidores de la Feria a través del as redes sociales con más de 450.000 personas alcanzadas en los cerca de 200 contenidos generados.

La subasta de Ganado Vacuno, en la que participaron 134 ejemplares de siete razas, ha resultado del agrado de los ganaderos por las cifras alcanzadas “en un momento difícil, por lo que no se han visto precios asombrosos, pero sí buenos precios en las operaciones, como señaló Javier Iglesias. En total, el remate de subasta de los 115 ejemplares adjudicados alcanzó la cifra de 284.450 euros. El ejemplar por el que más se pujó fue un limusin que alcanzó los 6.900 euros sobre un precio inicial de 3.300 euros. También destacaron los precios de dos charoles por 6.300 y 6.200 euros cada uno, y de un ejemplar de la raza asturiana que batió su récord de ventas al lograr los 5.450 euros.

En el ámbito de la maquinaria, el presidente de la Diputación agradeció el esfuerzo de los expositores que dieron el paso de estar presentes y posibilitar la Feria, así como a las empresas del pabellón central que, si bien han contado con menos público, “algunos han podido cerrar operaciones y contar con presencia de profesionales realmente interesados en sus productos”.

Finalmente, Javier Iglesias, tras agradecer a los expositores su participación y a los visitantes en general, y pedir disculpas por los inconvenientes generados por las normas de seguridad, subrayó que las normas de seguridad llevadas a cabo en Salamaq “eran absolutamente necesarias y un acto de responsabilidad para hacer que quien estuviera en el recinto acudiera a una feria segura y así ha sido”.

Concluyó reiterando el apoyo de la Junta de Castilla y León, a través de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, como del consejero de Agricultura y Ganadería, Jesús Julio Carnero, así como del Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, por su asistencia en el acto inaugural de Salamaq21, al tiempo que mostró su firme compromiso con el sector de la Diputación para “Salamaq 2022. Nos ponemos a trabajar para lograr una Feria que satisfaga a todos, a los profesionales y al público”.