Castilla y León demuestra su potencial en el mundo del vino al lograr Seis “Zarcillo de oro” de dieciséis posibles

La XVIII edición nacional de los Premios Zarcillo y X internacional ya tiene a sus 16 grandes oros, entre los que se encuentran media docena de vinos de Castilla y León (De Alberto Dorado’, de bodega Hijos de Alberto Gutiérrez, y ‘Diego Rivera Verdejo’, de Bodegas Servilio Arranz, de la DO Rueda; ‘Tresmatas crianza’, de Bodegas y Viñedos Vega de Yuso, ‘912 de Altitud crianza’, de Bodegas Veganzones, y ‘Bagús’, de Bodegas López Cristobal, de la DO Ribera del Duero; y ‘Gran Colegiata Original’, de Bodegas Fariña, de la DO Toro; además del Premio a la Trayectoria Profesional ‘Alejandro Fernández’, que recayó en el berciano José Luis Prada Méndez, conocido como ‘Prada a Tope’, propietario de la bodega Palacio de Canedo situada en Cacabelos (León), de la DO Bierzo.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, entregaba los premios y destacaba el buen hacer de los 85 catadores de todo el mundo de prestigio que han estado presentes así como el hecho de que la evaluación de los vinos se ha realizado a través de un avanzado programa informático que permite un control muy exhaustivo de los datos suministrados por los jurados durante las sesiones de cata y eso “confiere un máximo nivel de rigor a la hora de las puntuaciones finales”.

Además de los seis máximos galardones de Castilla y León, otros dos procedían de bodegas portuguesas, cinco andaluzas y una aragonesa, manchega y valenciana, en cada caso.

Durante estos días, los catadores han valorado las 1.610 muestras procedentes de 33 países de los cinco continentes. Entre ellas, 796, el 49 por ciento del total, han llegado desde diferentes puntos de Castilla y León (521 tintos, 200 blancos, 63 rosados, seis licores, tres espumosos y dos de aguja). Del extranjero han llegado 234 muestras (un 32 por ciento más que la última edición de 2018) y que supone el 14,5 por ciento del total de muestras.

VALLADOLID.17/10/2021.- Una catadora valora uno de los vinos en el ámbito de la XVIII edición nacional y la X internacional de los Premios Zarcillo, este domingo en Valladolid. EFE/NACHO GALLEGO FOTO: NACHO GALLEGO EFE

El presidente ejecutivo del Concurso, Pedro Ballesteros, por su parte, ponía en valor que Castilla y León es en estos momentos una región puntera en el mundo del vino fino, “y eso es algo muy grande”, afirmaba, mientras apelaba al uso del vino como “esperanza” para luchar contra la despoblación.

Por su parte, el consejero expuso que con este concurso la Comunidad ha sido estos días “un referente mundial del sector”, un certamen que enlaza con la apertura este lunes del Congreso Duero Wine, también en la Feria de Valladolid.

Además, destacaba que el “prestigio” de los Zarcillo se debe a la “amplia variedad de las muestras presentadas”; a que cumple estrictamente el reglamento de la Organización Internacional de la Viña y el Vino; porque acuden los “mejores catadores” del mundo, procedentes de 18 países; y, por último, por la “profesionalidad” que concita la app desarrollada por el Itacyl.

“Tenemos un compromiso con el mundo del vino, sin adjetivos. Este producto es muchas cosas, pero sobre todo un vector para las relaciones sociales”, apuntaba Carnero.

VALLADOLID.17/10/2021.-Varios vinos listos para su cata en el ámbito de la XVIII edición nacional y la X internacional de los Premios Zarcillo, este domingo en Valladolid. EFE/NACHO GALLEGO FOTO: NACHO GALLEGO EFE

Prada a Tope

El primer Premio Zarcillo Trayectoria ‘Alejandro Fernández’ 2021, con el que la Junta de Castilla y León quiere reconocer el trabajo de los profesionales más destacados del sector vitivinícola se ha otorgado al bodeguero berciano José Luis Prada. Como dijo Carnero, se trata de un galardón que premia el trabajo “de toda una vida y dedicación al sector del vino” y, a partir de ahí, “ha de servir como inspiración para continuar la senda del esfuerzo y la innovación”.

El jurado valoró el “compromiso íntegro” de Prada por su tierra, “apostando preservar la tradición como el mejor valor de la comarca y su empeño en mejorar el futuro del Bierzo, de León y de Castilla y León desde el origen, así como por su labor en la promoción del viñedo y del vino, así como su “firme defensa” de los premios Zarcillos desde su origen.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, aprovechaba su perfil personal de la red social Twitter para dar la enhorabuena al bodeguero berciano.